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Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 20:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ответы на самые популярные вопросы о решающей игре для команды Валерия Карпина.

Когда играет сборная России с Хорватией?

14 ноября 2021 года, в воскресенье, сборная России на выезде проведет заключительный матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии. Игра пройдет в Сплите на стадионе «Полюд».

«СЭ» на своем сайте проведет прямую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия.

Матч Хорватия — Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Видеотрансляция начнется в 16.50 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Во сколько начнется матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия

Матч Хорватия — Россия начнется в 17.00 по московскому времени 11 ноября 2021 года.

В 17.00 также сыграют соперники россиян по группе H: Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Где играет сборная России с Хорватией: место и погодные условия

В Сплите в воскресенье сборная России по футболу проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

Стадион «Полюд», где пройдет игра Хорватия — Россия вмещает 35 тысяч человек. Ранее сообщалось, что на болельщиков российской команды выделили 1462 места.

14 ноября в Сплите ожидается небольшая облачность при температуре в +17 градусов Цельсия.

11&nbsp;ноября. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Партнеры поздравляют Андрея Мостового с&nbsp;первым голом за&nbsp;сборную. Каким будет состав России на Хорватию? Рабинер выдвигает свою версию и разбирает игру с Кипром

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией

Российская национальная команда готовится к игре с Хорватией в составе из 25 игроков.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Вячеслав Караваев («Зенит»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Данил Круговой («Зенит»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Александр Головин («Монако» Франция)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Андрей Мостовой («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Алексей Ионов («Краснодар»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Роман Зобнин («Спартак»)

· Данил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 153,25 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября Россия занимает 33-е место.

Домагой Вида. «В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией

Состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Состав сборной Хорватии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией:

Вратари

· Доминик Ливакович («Динамо» Загреб)

· Симон Слуга («Лутон Таун»)

· Иво Грбич («Лилль»)

Защитники

· Домагой Вида («Бешикташ»)

· Деян Ловрен («Зенит»)

· Борна Баришич («Рейнджерс»)

· Дуе Чалета-Цар («Марсель»)

· Йосип Юранович («Селтик»)

· Йошко Гвардиол («Лейпциг»)

· Борна Соса («Штутгарт»)

· Марин Понграчич («Боруссия» Дортмунд)

· Йосип Станишич («Бавария»)

Полузащитники

· Лука Модрич («Реал»)

· Марсело Брозович («Интер»)

· Марио Пашалич («Аталанта»)

· Никола Влашич («Вест Хэм»)

· Лука Иванушец («Динамо» Загреб)

· Кристиан Якич («Айнтрахт»)

· Ловро Майер («Ренн»)

Нападающие

· Иван Перишич («Интер»)

· Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)

· Мислав Оршич («Динамо» Загреб)

· Бруно Петкович («Динамо» Загреб)

· Антонио Чолак («Мальме»)

· Марко Ливая («Хайдук»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Хорватии в 312,20 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября хорваты располагаются на 18-й строчке.

Кто капитан сборной России?

В сборной России по футболу несколько капитанов. Об этом ранее сообщил главный тренер команды Валерий Карпин. Таким образом специалист хочет, чтобы каждый чувствовал ответственность в обновленной сборной.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) — им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября против Словении (2:1) — Алексей Сутормин. 11 ноября с Кипром (6:0) — Александр Головин.

В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 16 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека по версии Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 16 матчей за «Локо» и забил семь голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

На счету 28-летнего Кузяева в сезоне-2021/22 14 игр в составе «Зенита», два гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2023-го.

У 27-летнего Сутормина в нынешнем сезоне — 17 матчей, четыре гола и одна результативная передача за питерцев. По сведениям Transfermarkt, его стоимость — 2,5 миллиона евро. Контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2022-го.

В нынешнем сезоне 25-летний Головин принял участие в 16 матчах за «Монако», забил три гола и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. Контракт с монегасками действует до конца июня 2024-го.

Златко Далич и&nbsp;Лука Модрич. «Карпин был смелым игроком, теперь пытается привить смелый футбол сборной России». Модрич и Далич — о решающем матче за выход на ЧМ-2022

Кто капитан сборной Хорватии?

Полузащитник Лука Модрич является капитаном сборной Хорватии. 36-летний хавбек выступает за свою национальную команду с 2006 года. На его счету 145 матчаей за сборную и 20 забитых мячей.

Вместе со сборной Хорватии он выиграл серебряную медаль на ЧМ-2018.

С 2012 года Модрич выступает за «Реал». В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, один раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Четырежды становился обладателем трофея Лиги чемпионов и три раза — Суперкубка УЕФА.

Модрич девять раз признавался лучшим футболистом Хорватии.

Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», хорватский «Интер» и загребское «Динамо».

Валерий Карпин. Биография Валерия Карпина: от бизнеса в Испании к тренерскому посту в сборной России

Кто главный тренер сборной России?

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.

Вместе со сборной России он провел шесть матчей в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых его команда выиграла в пяти встречах и один раз сыграла вничью.

Ранее в течение четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.

Кто главный тренер сборной Хорватии?

Главным тренером сборной Хорватии по футболу является Златко Далич. 55-летний хорватский специалист возглавляет национальную команду с 2017 года.

Под руководством Далича Хорватия стала вице-чемпионом мира-2018. В финале турнира команда проиграла Франции — 2:4. В четвертьфинале хорваты в серии пенальти оказались сильнее России — 2:2 (4-3 по пен.).

Ранее Далич также тренировал «Аль-Хиляль», «Аль-Айн», «Вартекс», «Риеку», «Динамо» Тирану и другие команды.

Хорватия&nbsp;&mdash; Россия. Главный матч в карьере Карпина: Россия не отдаст путевку в Катар. Прогноз на матч с Хорватией

Кто фаворит матча Хорватия — Россия: прогноз

Явным фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2022 является сборная Хорватии. Букмекеры отдают значительное преимущество хорватам в поединке с россиянами.

Коэффициент на победу Хорватии составляет 1,57 (это примерно 64% вероятности победы). На успех России — 6,0 (17% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии — 4,30.

Между собой Россия и Хорватия в своей истории сыграли пять матчей, из них две победы одержали хорваты (одна из них по пенальти на ЧМ-2018) при трех ничейных результатах.

Кто будет судить матч Хорватия — Россия?

14 ноября 2021 года матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия будет судить нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Ассистентами станут его соотечественники Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервный судья — Деннис Хиглер, ВАР — Пол ван Бекель, AВАР — Клей Руперти.

11&nbsp;ноября. Сборная России после гола в&nbsp;ворота Кипра. Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

Какие расклады, при которых сборная России попадет на ЧМ-2022

Сборная России займет первое место и точно поедет на ЧМ-2022 в Катаре, если победит Хорватию или сыграет вничью. Если проиграет — станет второй в группе и отправится в стыковые матчи.

На ЧМ-2022 попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Турнирная таблица группы H

Группа H

И

О

М

1. Россия

9

22

19 — 5

2. Хорватия

9

20

20 — 4

3. Словакия

9

11

11 — 10

4. Словения

9

11

11 — 11

5. Мальта

9

5

9 — 24

6. Кипр

9

5

3 — 19

Подробный гид об европейском отборе ЧМ-2022 читайте здесь.

Хорватия — Россия

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

Агрегатор прогнозов

Методология

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры