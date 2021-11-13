Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия
- Когда играет сборная России с Хорватией?
- Во сколько начнется матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия
- Где играет сборная России с Хорватией: место и погодные условия
- Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией
- Состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
- Кто капитан сборной России?
- Кто капитан сборной Хорватии?
- Кто главный тренер сборной России?
- Кто главный тренер сборной Хорватии?
- Кто фаворит матча Хорватия — Россия: прогноз
- Кто будет судить матч Хорватия — Россия?
- Какие расклады, при которых сборная России попадет на ЧМ-2022
Когда играет сборная России с Хорватией?
14 ноября 2021 года, в воскресенье, сборная России на выезде проведет заключительный матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии. Игра пройдет в Сплите на стадионе «Полюд».
«СЭ» на своем сайте проведет прямую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Россия.
Матч Хорватия — Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Видеотрансляция начнется в 16.50 по московскому времени.
Во сколько начнется матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия
Матч Хорватия — Россия начнется в 17.00 по московскому времени 11 ноября 2021 года.
В 17.00 также сыграют соперники россиян по группе H: Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Где играет сборная России с Хорватией: место и погодные условия
В Сплите в воскресенье сборная России по футболу проведет матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.
Стадион «Полюд», где пройдет игра Хорватия — Россия вмещает 35 тысяч человек. Ранее сообщалось, что на болельщиков российской команды выделили 1462 места.
14 ноября в Сплите ожидается небольшая облачность при температуре в +17 градусов Цельсия.
Zdravo, @HNS_CFF ??? pic.twitter.com/4ZqzukCBks— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией
Российская национальная команда готовится к игре с Хорватией в составе из 25 игроков.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Вячеслав Караваев («Зенит»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Данил Круговой («Зенит»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Александр Головин («Монако» Франция)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Андрей Мостовой («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Алексей Ионов («Краснодар»)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
· Роман Зобнин («Спартак»)
· Данил Глебов («Ростов»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 153,25 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября Россия занимает 33-е место.
Подколы Мостового, советы Карпина, полёты Хайкина и пенальти Ахметова — так прошла тренировка после матча с Кипром. #НашиПарни— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
Состав сборной Хорватии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией:
Вратари
· Доминик Ливакович («Динамо» Загреб)
· Симон Слуга («Лутон Таун»)
· Иво Грбич («Лилль»)
Защитники
· Домагой Вида («Бешикташ»)
· Деян Ловрен («Зенит»)
· Борна Баришич («Рейнджерс»)
· Дуе Чалета-Цар («Марсель»)
· Йосип Юранович («Селтик»)
· Йошко Гвардиол («Лейпциг»)
· Борна Соса («Штутгарт»)
· Марин Понграчич («Боруссия» Дортмунд)
· Йосип Станишич («Бавария»)
Полузащитники
· Лука Модрич («Реал»)
· Марсело Брозович («Интер»)
· Марио Пашалич («Аталанта»)
· Никола Влашич («Вест Хэм»)
· Лука Иванушец («Динамо» Загреб)
· Кристиан Якич («Айнтрахт»)
· Ловро Майер («Ренн»)
Нападающие
· Иван Перишич («Интер»)
· Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)
· Мислав Оршич («Динамо» Загреб)
· Бруно Петкович («Динамо» Загреб)
· Антонио Чолак («Мальме»)
· Марко Ливая («Хайдук»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Хорватии в 312,20 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября хорваты располагаются на 18-й строчке.
Кто капитан сборной России?
В сборной России по футболу несколько капитанов. Об этом ранее сообщил главный тренер команды Валерий Карпин. Таким образом специалист хочет, чтобы каждый чувствовал ответственность в обновленной сборной.
1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) — им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября против Словении (2:1) — Алексей Сутормин. 11 ноября с Кипром (6:0) — Александр Головин.
В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 16 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека по версии Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 16 матчей за «Локо» и забил семь голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.
На счету 28-летнего Кузяева в сезоне-2021/22 14 игр в составе «Зенита», два гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2023-го.
У 27-летнего Сутормина в нынешнем сезоне — 17 матчей, четыре гола и одна результативная передача за питерцев. По сведениям Transfermarkt, его стоимость — 2,5 миллиона евро. Контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2022-го.
В нынешнем сезоне 25-летний Головин принял участие в 16 матчах за «Монако», забил три гола и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. Контракт с монегасками действует до конца июня 2024-го.
Кто капитан сборной Хорватии?
Полузащитник Лука Модрич является капитаном сборной Хорватии. 36-летний хавбек выступает за свою национальную команду с 2006 года. На его счету 145 матчаей за сборную и 20 забитых мячей.
Вместе со сборной Хорватии он выиграл серебряную медаль на ЧМ-2018.
С 2012 года Модрич выступает за «Реал». В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, один раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Четырежды становился обладателем трофея Лиги чемпионов и три раза — Суперкубка УЕФА.
Модрич девять раз признавался лучшим футболистом Хорватии.
Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», хорватский «Интер» и загребское «Динамо».
Кто главный тренер сборной России?
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.
Вместе со сборной России он провел шесть матчей в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых его команда выиграла в пяти встречах и один раз сыграла вничью.
Ранее в течение четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).
За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.
За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.
Кто главный тренер сборной Хорватии?
Главным тренером сборной Хорватии по футболу является Златко Далич. 55-летний хорватский специалист возглавляет национальную команду с 2017 года.
Под руководством Далича Хорватия стала вице-чемпионом мира-2018. В финале турнира команда проиграла Франции — 2:4. В четвертьфинале хорваты в серии пенальти оказались сильнее России — 2:2 (4-3 по пен.).
Ранее Далич также тренировал «Аль-Хиляль», «Аль-Айн», «Вартекс», «Риеку», «Динамо» Тирану и другие команды.
Кто фаворит матча Хорватия — Россия: прогноз
Явным фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2022 является сборная Хорватии. Букмекеры отдают значительное преимущество хорватам в поединке с россиянами.
Коэффициент на победу Хорватии составляет 1,57 (это примерно 64% вероятности победы). На успех России — 6,0 (17% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии — 4,30.
Между собой Россия и Хорватия в своей истории сыграли пять матчей, из них две победы одержали хорваты (одна из них по пенальти на ЧМ-2018) при трех ничейных результатах.
Кто будет судить матч Хорватия — Россия?
14 ноября 2021 года матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия будет судить нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Ассистентами станут его соотечественники Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервный судья — Деннис Хиглер, ВАР — Пол ван Бекель, AВАР — Клей Руперти.
Какие расклады, при которых сборная России попадет на ЧМ-2022
Сборная России займет первое место и точно поедет на ЧМ-2022 в Катаре, если победит Хорватию или сыграет вничью. Если проиграет — станет второй в группе и отправится в стыковые матчи.
На ЧМ-2022 попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
О
|
М
|
1. Россия
|
9
|
22
|
19 — 5
|
2. Хорватия
|
9
|
20
|
20 — 4
|
3. Словакия
|
9
|
11
|
11 — 10
|
4. Словения
|
9
|
11
|
11 — 11
|
5. Мальта
|
9
|
5
|
9 — 24
|
6. Кипр
|
9
|
5
|
3 — 19
Подробный гид об европейском отборе ЧМ-2022 читайте здесь.
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
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