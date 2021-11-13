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Для Карпина матч «Ростов» — «Урал» важнее, чем Хорватия — Россия. Главный тренер сборной сошел с ума?

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 22:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спойлер — конечно, нет.
14.11.2021 | Хорватия — Россия

Валерий Карпин умеет сказать ярко. Вот и предыгровую пресс-конференцию перед решающей встречей отбора ЧМ-2022, когда ждешь максимум дипломатии, сумел расцветить фразами, которые сразу начали бурно обсуждать. «Ощущения как при любом важном матче, никаких новых. Это однозначно не самая важная игра в карьере. Пока такой была «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки. У нас есть второй шанс, даже если в Сплите что-то пойдет не так. Не сравнится абсолютно», — заявил Карпин.

Златко Далич и&nbsp;Лука Модрич. «Карпин был смелым игроком, теперь пытается привить смелый футбол сборной России». Модрич и Далич — о решающем матче за выход на ЧМ-2022

Люди с самыми серьезными лицами тут же начали обсуждать — патриотично ли высказался Валерий, не сошел ли с ума. Но, конечно, не стоит этот ответ воспринимать всерьез. Там даже логически не складывается: у «Ростова» в 2018-м разве не было бы второго шанса в стыковых матчах с клубом ФНЛ? Был бы. Тогда почему «не сравнится абсолютно»?

Совершенно понятно, что дело здесь не в логике, и уж тем более не в патриотизме, а в том, чтобы отправить месседж своим футболистам, снять с них лишнее напряжение перед суперответственной встречей.

Матч в Сплите из тех, на которые не надо настраивать — все понимают его значение. А вот перегореть, закрепоститься — проще простого. Тем более, у нас не такая уж опытная команда — с удивлением обнаружил, скажем, что из стартового состава четвертьфинала с Хорватией на ЧМ-2018 против Кипра три дня назад вышел всего один человек, Головин.

И задача тренера сейчас — не настроить, а успокоить. Что он и делает такими вот сравнениями, как с матчем «Ростов» — «Урал». Сидевший рядом Джикия улыбнулся — цель достигнута.

Никола Влашич и&nbsp;Александр Головин. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

Это, конечно, совершенно не означает, что наши гарантированно сохранят за собой первое место в группе. Есть сильный соперник, который может превзойти россиян просто за счет более высокого мастерства. Но Карпин делает свое дело — нажимает на все возможные рычаги, чтобы не допустить поражения. Поэтому и удивляется, когда журналисты уточняют, не боится ли, что слова про «Ростов» — «Урал» припомнят: «Нужно быть дебилами, чтобы на это обращать внимание».

Все верно: судить станем по результату и качеству игры, а не по фразам, предназначенным исключительно команде, а не СМИ и болельщикам.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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