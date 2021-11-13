Спойлер — конечно, нет.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Валерий Карпин умеет сказать ярко. Вот и предыгровую пресс-конференцию перед решающей встречей отбора ЧМ-2022, когда ждешь максимум дипломатии, сумел расцветить фразами, которые сразу начали бурно обсуждать. «Ощущения как при любом важном матче, никаких новых. Это однозначно не самая важная игра в карьере. Пока такой была «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки. У нас есть второй шанс, даже если в Сплите что-то пойдет не так. Не сравнится абсолютно», — заявил Карпин.

Люди с самыми серьезными лицами тут же начали обсуждать — патриотично ли высказался Валерий, не сошел ли с ума. Но, конечно, не стоит этот ответ воспринимать всерьез. Там даже логически не складывается: у «Ростова» в 2018-м разве не было бы второго шанса в стыковых матчах с клубом ФНЛ? Был бы. Тогда почему «не сравнится абсолютно»?

Совершенно понятно, что дело здесь не в логике, и уж тем более не в патриотизме, а в том, чтобы отправить месседж своим футболистам, снять с них лишнее напряжение перед суперответственной встречей.

Матч в Сплите из тех, на которые не надо настраивать — все понимают его значение. А вот перегореть, закрепоститься — проще простого. Тем более, у нас не такая уж опытная команда — с удивлением обнаружил, скажем, что из стартового состава четвертьфинала с Хорватией на ЧМ-2018 против Кипра три дня назад вышел всего один человек, Головин.

И задача тренера сейчас — не настроить, а успокоить. Что он и делает такими вот сравнениями, как с матчем «Ростов» — «Урал». Сидевший рядом Джикия улыбнулся — цель достигнута.

Это, конечно, совершенно не означает, что наши гарантированно сохранят за собой первое место в группе. Есть сильный соперник, который может превзойти россиян просто за счет более высокого мастерства. Но Карпин делает свое дело — нажимает на все возможные рычаги, чтобы не допустить поражения. Поэтому и удивляется, когда журналисты уточняют, не боится ли, что слова про «Ростов» — «Урал» припомнят: «Нужно быть дебилами, чтобы на это обращать внимание».

Все верно: судить станем по результату и качеству игры, а не по фразам, предназначенным исключительно команде, а не СМИ и болельщикам.