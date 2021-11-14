Команду Валерия Карпина ждет очень горячий прием.

Россия сыграет в решающем матче отбора на ЧМ-2022 против Хорватии на одном из самых огненных стадионов Европы — «Полюд», где нередко случались громкие скандалы из-за действий фанатов из Сплита.

Свастика на поле в матче с Италией. УЕФА наказала хорватов за расизм

Пожалуй, самый резонансный скандал на стадионе «Полюд» случился в матче отбора к Евро-2016 между Хорватией и Италией. Игра проходила без зрителей — это было наказание УЕФА за то, что на предыдущей домашней игре — с Норвегией — фанаты использовали пиротехнику и позволяли себе расистские кричалки.

Но и при пустых трибунах те каким-то образом смогли нанести свастику на газон — во время трансляции на правой стороне поля можно было увидеть вытоптанный знак.

In November 2014, Croatia draw 1-1 in Italy despite their own fans launching flares on the pitch and trying to get the game abandoned to humiliate Mamic and the Croatian FA. The return match against Italy is ordered to be played behind closed doors. pic.twitter.com/6PPKb4T8SU — Sam Street (@samstreetwrites) July 15, 2018

«Мы приносим извинения всем болельщикам, которые смотрели игру по телевизору. Мы просим прощения у команд и у наших итальянских гостей за этот нацистский символ. Насколько мы знаем, символ был нанесен в период от 24 до 48 часов до начала матча. Это саботаж и преступление. Мы рассчитываем, что полиция найдет виновных. УЕФА уже известно об этом случае. Произошедшее недоразумение является позором и для нашей федерации футбола, и для всей Хорватии», — извинились в пресс-службе федерации.

Свастика была замечена с трибун стадиона «Полюд» представителями футбольной федерации Италии, и на это было указано делегатом матча. Вероятно, неизвестные нанесли свастику, а организаторы пытались убрать ее с поля, но следы все равно остались.

Итог: Хорватию наказали лишением одного очка, а также штрафом в 100 тысяч евро. Ну и снова трибуны были закрыты для болельщиков еще на две игры.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Фанат «Хайдука» убил петуха прямо на поле. Так он хотел поставить на место фанатов «Тоттенхэма»

Но самая жуткая акция от фанатов на стадионе — вовсе не свастика. В 1984-м году на «Полюде» игрался полуфинал Кубка УЕФА между местным «Хайдуком» и английским «Тоттенхэмом».

Один из фанатов из группировки «Торсида» — самой безбашенной в те годы — выбежал перед игрой на поле и на глазах у всего стадиона зарезал живого петуха при 40 тысячах зрителей. Это был жест устрашения в адрес гостевой команды: на логотипе «Тоттенхэма» как раз изображен петух. Шутку не оценили в УЕФА и выписали «Хайдуку» еврокубковый бан на три года.

Болельщик на поле.

Интересно, что фаната с петухом тогда не идентифицировали, и он долгие годы не был опознан. Только в 2012-м году «герой» сам признался в содеянном: 50-летний адвокат Энтони Баррабос рассказал, что жалеет о случившемся.

«Петух был символом «Тоттенхэма», английские болельщики были такими высокомерными. Они думали, что они больше, чем Бог. Итак, я выпил пива, украл петуха из бара, выбежал на центр поля и сломал ему шею. Теперь я понимаю свою ошибку и прошу прощения. Могу объяснить это только своей безмерной любовью к «Хайдуку», — рассказал мужчина.

Спустя три года клуб вернулся в еврокубки, но ненадолго, потому что фанаты «Хайдука» снова отличились. В Марселе на стадионе «Велодром» все те же представители группировки «Торсида» пробрались к фан-сектору хозяев и бросили туда гранату со слезоточивым газом. Никто сильно не пострадал, но такая выходка привела к давке на трибунах и массовым дракам. «Хайдук» получил еврокубковый бан на четыре года.

Стадион «Полюд». Фото Global Look Press

Фанат бегал с монтировкой за судьей, а президента клуба соперника ударили бутылкой по голове

Самый свежий скандал на стадионе «Полюд» с выбежавшим на поле фанатом случился на матче «Хайдука» с «Риекой» в 2017 году. Тогда судья несколько раз останавливал игру из-за пиротехники — над полем стелился дым, который мешал футболистам.

Но сами файеры — мелочь. Их на матчах «Хайдука» в Сплите жгут тоннами, и к этому уже все привыкли. Клуб даже закладывает статью расходов под штрафы за пиротехнику. Более жуткий инцидент произошел в добавленное время, когда фанат в балаклаве из той самой группировки «Торсида» выбежал на поле с монтировкой и бегал за судьей Марио Зебеком, который прятался в толпе игроков. Больше минуты фанат спокойно передвигался по полю, угрожал рефери, заводил трибуны, а затем его под руки вывели сотрудники полиции.

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Это не единственное нападение по ходу того матча: на президента «Риеки» Дамира Мисковича в вип-ложе тоже напали фанаты хозяев. Мискович даже получил удар по голове бутылкой. «Да, меня ударили. Это ужасно». Полиция в тот день задержала 20 фанатов, в том числе и нападавших.

Вряд ли на матче сборных стоит ждать что-то подобного: последние годы игры в Сплите проходят спокойнее. Но наверняка в важнейшем для Хорватии матче фанаты хозяев создадут для гостей максимально некомфортную атмосферу.