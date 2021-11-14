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Стадион, где Россия сыграет с Хорватией — один из самых диких в Европе: на поле наносили свастику, фанат зарезал петуха, хулиган угрожал судье монтировкой

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Стадион «Полюд» в Сплите. Фото Getty Images Болельщик на поле. Стадион «Полюд». Фото Global Look Press
Стадион «Полюд» в Сплите. Фото Getty Images
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Команду Валерия Карпина ждет очень горячий прием.

Россия сыграет в решающем матче отбора на ЧМ-2022 против Хорватии на одном из самых огненных стадионов Европы — «Полюд», где нередко случались громкие скандалы из-за действий фанатов из Сплита.

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Свастика на поле в матче с Италией. УЕФА наказала хорватов за расизм

Пожалуй, самый резонансный скандал на стадионе «Полюд» случился в матче отбора к Евро-2016 между Хорватией и Италией. Игра проходила без зрителей — это было наказание УЕФА за то, что на предыдущей домашней игре — с Норвегией — фанаты использовали пиротехнику и позволяли себе расистские кричалки.

Но и при пустых трибунах те каким-то образом смогли нанести свастику на газон — во время трансляции на правой стороне поля можно было увидеть вытоптанный знак.

«Мы приносим извинения всем болельщикам, которые смотрели игру по телевизору. Мы просим прощения у команд и у наших итальянских гостей за этот нацистский символ. Насколько мы знаем, символ был нанесен в период от 24 до 48 часов до начала матча. Это саботаж и преступление. Мы рассчитываем, что полиция найдет виновных. УЕФА уже известно об этом случае. Произошедшее недоразумение является позором и для нашей федерации футбола, и для всей Хорватии», — извинились в пресс-службе федерации.

Свастика была замечена с трибун стадиона «Полюд» представителями футбольной федерации Италии, и на это было указано делегатом матча. Вероятно, неизвестные нанесли свастику, а организаторы пытались убрать ее с поля, но следы все равно остались.

Итог: Хорватию наказали лишением одного очка, а также штрафом в 100 тысяч евро. Ну и снова трибуны были закрыты для болельщиков еще на две игры.

14.11.2021 | Хорватия — Россия
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Фанат «Хайдука» убил петуха прямо на поле. Так он хотел поставить на место фанатов «Тоттенхэма»

Но самая жуткая акция от фанатов на стадионе — вовсе не свастика. В 1984-м году на «Полюде» игрался полуфинал Кубка УЕФА между местным «Хайдуком» и английским «Тоттенхэмом».

Один из фанатов из группировки «Торсида» — самой безбашенной в те годы — выбежал перед игрой на поле и на глазах у всего стадиона зарезал живого петуха при 40 тысячах зрителей. Это был жест устрашения в адрес гостевой команды: на логотипе «Тоттенхэма» как раз изображен петух. Шутку не оценили в УЕФА и выписали «Хайдуку» еврокубковый бан на три года.

Болельщик на поле.
Болельщик на поле.

Интересно, что фаната с петухом тогда не идентифицировали, и он долгие годы не был опознан. Только в 2012-м году «герой» сам признался в содеянном: 50-летний адвокат Энтони Баррабос рассказал, что жалеет о случившемся.

«Петух был символом «Тоттенхэма», английские болельщики были такими высокомерными. Они думали, что они больше, чем Бог. Итак, я выпил пива, украл петуха из бара, выбежал на центр поля и сломал ему шею. Теперь я понимаю свою ошибку и прошу прощения. Могу объяснить это только своей безмерной любовью к «Хайдуку», — рассказал мужчина.

Спустя три года клуб вернулся в еврокубки, но ненадолго, потому что фанаты «Хайдука» снова отличились. В Марселе на стадионе «Велодром» все те же представители группировки «Торсида» пробрались к фан-сектору хозяев и бросили туда гранату со слезоточивым газом. Никто сильно не пострадал, но такая выходка привела к давке на трибунах и массовым дракам. «Хайдук» получил еврокубковый бан на четыре года.

Стадион «Полюд». Фото Global Look Press
Стадион «Полюд». Фото Global Look Press
Валерий Карпин и&nbsp;Георгий Джикия. «Для меня важнее был матч «Ростов» — «Урал», чем встреча с хорватами». Карпин и Джикия — об игре года в Сплите

Фанат бегал с монтировкой за судьей, а президента клуба соперника ударили бутылкой по голове

Самый свежий скандал на стадионе «Полюд» с выбежавшим на поле фанатом случился на матче «Хайдука» с «Риекой» в 2017 году. Тогда судья несколько раз останавливал игру из-за пиротехники — над полем стелился дым, который мешал футболистам.

Но сами файеры — мелочь. Их на матчах «Хайдука» в Сплите жгут тоннами, и к этому уже все привыкли. Клуб даже закладывает статью расходов под штрафы за пиротехнику. Более жуткий инцидент произошел в добавленное время, когда фанат в балаклаве из той самой группировки «Торсида» выбежал на поле с монтировкой и бегал за судьей Марио Зебеком, который прятался в толпе игроков. Больше минуты фанат спокойно передвигался по полю, угрожал рефери, заводил трибуны, а затем его под руки вывели сотрудники полиции.

Это не единственное нападение по ходу того матча: на президента «Риеки» Дамира Мисковича в вип-ложе тоже напали фанаты хозяев. Мискович даже получил удар по голове бутылкой. «Да, меня ударили. Это ужасно». Полиция в тот день задержала 20 фанатов, в том числе и нападавших.

Вряд ли на матче сборных стоит ждать что-то подобного: последние годы игры в Сплите проходят спокойнее. Но наверняка в важнейшем для Хорватии матче фанаты хозяев создадут для гостей максимально некомфортную атмосферу.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


  • A. K.

    Европа - это Германия, Голландия, Бельгия, Франция.. а это так.. на подсосе)

    14.11.2021

  • Romario_Z

    Ну что тут скажешь, просвещённая Европа...

    14.11.2021