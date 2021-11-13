«Карпин был смелым игроком, теперь пытается привить смелый футбол сборной России». Модрич и Далич — о решающем матче за выход на ЧМ-2022
Первым с журналистами общался капитан сборной Хорватии Лука Модрич.
О настрое на матч
— Завтра нам нужны три очка, и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира.
О готовности к тому, что Россия будет удерживать ничью
— Мы будем играть агрессивно и посмотрим, как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.
Кого выделил бы в составе сборной России
— Я знаю почти всех игроков сборной России, у них много молодых талантливых футболистов, но мне бы не хотелось никого выделять.
Про атмосферу в Сплите
— Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам помогут.
Про конкуренцию с Россией в отборочном турнире
— Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих команд.Для нас не было сюрпризом, что Россия сильно провела отбор. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, а все остальные матчи уже не имеют значения.
Затем на вопросы ответил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
О самоуверенности сборной Хорватии
— Мы хорошо знаем соперника и уважаем его. У России пять побед, Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности у нас нет, но мы знаем, что завтра мы будем фаворитами.
О готовности команды и персонально Николы Влашича
— Травм у нас нет. Влашич в хорошей форме и готов играть.
О позициях России и Хорватии в рейтинге ФИФА
— Меня это вообще не интересует. Важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.
О разнице между сборной России при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине
— На чемпионате мира-2018 был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это сейчас в свою команду. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации.
О настрое сборной России
— По-моему, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим. Последние матчи придали сопернику уверенности. Могу выделить опытных игроков: Смолова, Головина и Джикию.
Как изменится сборная России по сравнению с матчем против Кипра
— Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.
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