Главные слова капитана и главного тренера хорватов перед ключевой встречей отборочного турнира.

Первым с журналистами общался капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

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О настрое на матч

— Завтра нам нужны три очка, и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира.

О готовности к тому, что Россия будет удерживать ничью

— Мы будем играть агрессивно и посмотрим, как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.

Кого выделил бы в составе сборной России

— Я знаю почти всех игроков сборной России, у них много молодых талантливых футболистов, но мне бы не хотелось никого выделять.

Про атмосферу в Сплите

— Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам помогут.

Про конкуренцию с Россией в отборочном турнире

— Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих команд.Для нас не было сюрпризом, что Россия сильно провела отбор. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, а все остальные матчи уже не имеют значения.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Затем на вопросы ответил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

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О самоуверенности сборной Хорватии

— Мы хорошо знаем соперника и уважаем его. У России пять побед, Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности у нас нет, но мы знаем, что завтра мы будем фаворитами.

О готовности команды и персонально Николы Влашича

— Травм у нас нет. Влашич в хорошей форме и готов играть.

О позициях России и Хорватии в рейтинге ФИФА

— Меня это вообще не интересует. Важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.

О разнице между сборной России при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине

— На чемпионате мира-2018 был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это сейчас в свою команду. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации.

О настрое сборной России

— По-моему, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим. Последние матчи придали сопернику уверенности. Могу выделить опытных игроков: Смолова, Головина и Джикию.

Как изменится сборная России по сравнению с матчем против Кипра

— Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.