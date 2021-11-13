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«Карпин был смелым игроком, теперь пытается привить смелый футбол сборной России». Модрич и Далич — о решающем матче за выход на ЧМ-2022

Авторы:

Максим Алланазаров
Севастиан Терлецкий
Сегодня, 18:00
Златко Далич и Лука Модрич. Фото Global Look Press
Златко Далич и Лука Модрич. Фото Global Look Press
Главные слова капитана и главного тренера хорватов перед ключевой встречей отборочного турнира.
Хорватия — Россия

Первым с журналистами общался капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

Никола Влашич и&nbsp;Александр Головин. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

О настрое на матч

— Завтра нам нужны три очка, и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира.

О готовности к тому, что Россия будет удерживать ничью

— Мы будем играть агрессивно и посмотрим, как будет играть соперник. Мы будем терпеть и ждать своего шанса, чтобы забить.

Кого выделил бы в составе сборной России

— Я знаю почти всех игроков сборной России, у них много молодых талантливых футболистов, но мне бы не хотелось никого выделять.

Про атмосферу в Сплите

— Мы любим играть в Сплите, хорошо себя тут чувствуем. Болельщики и атмосфера нам помогут.

Хорватия&nbsp;&mdash; Россия. Главный матч в карьере Карпина: Россия не отдаст путевку в Катар. Прогноз на матч с Хорватией

Про конкуренцию с Россией в отборочном турнире

— Мы знали, что русские будут главным нашим конкурентом. Завтра будет финал для обеих командля нас не было сюрпризом, что Россия сильно провела отбор. Мы играем дома, наши болельщики будут нас поддерживать, а все остальные матчи уже не имеют значения.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Затем на вопросы ответил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

О самоуверенности сборной Хорватии

— Мы хорошо знаем соперника и уважаем его. У России пять побед, Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности у нас нет, но мы знаем, что завтра мы будем фаворитами.

Домагой Вида. «В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией

О готовности команды и персонально Николы Влашича

— Травм у нас нет. Влашич в хорошей форме и готов играть.

О позициях России и Хорватии в рейтинге ФИФА

— Меня это вообще не интересует. Важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.

О разнице между сборной России при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине

— На чемпионате мира-2018 был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это сейчас в свою команду. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации.

11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Радость россиян. «Россия не уступает Хорватии ни в одном компоненте». Колосков — о разгроме Кипра и матче года в Сплите

О настрое сборной России

— По-моему, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим. Последние матчи придали сопернику уверенности. Могу выделить опытных игроков: Смолова, Головина и Джикию.

Как изменится сборная России по сравнению с матчем против Кипра

— Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Максим Алланазаров все материалы автора Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры