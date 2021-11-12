Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру России с Кипром и поделился ожиданиями от решающего матча с Хорватией.

«Забили гол и подумали, что забьют еще парочку, не напрягаясь»

— Разгром Кипра с шестью голам — насколько было важно победить именно так: уверенно и без нервов?

— Конечно, такой счет добавляет уверенности. Одно дело — выиграть 1:0, как в первом тайме. Другое — выиграть 6:0 с фейерверком голов, разнообразной атакой, большим количеством моментов и ощущением, что все получается. Это хорошая платформа для заключительной игры с Хорватией.

— Как вам первый тайм? Показалось, что после гола Россия немного сбавила и Кипр отрезками даже выглядел лучше.

— У меня ощущение такое, что забили гол и подумали, что еще парочку забьем, но малой кровью, не особо напрягаясь. Уверенность в победе ведь у всех была, но хотели сделать это пешочком, не торопясь. Не получилось. Какое-то волнение началось, когда пару моментов создали киприоты.

Очевидно, Карпин в перерыве успокоил ребят и сказал, как надо действовать: энергичнее, смелее и изобретательнее. Что и показал Мостовой — обыграл двоих-троих и сделал гол. В целом это была хорошая игра. Еще немаловажно, что никто не получил желтых карточек, которые могли привести к дисквалификации. За это я переживал, но обошлось без потерь, без травм — это хорошо.

Игра была полезная: показала потенциал команды и то, как надо играть — быстро, хладнокровно, с умом.

— Кого бы вы отметили по игре?

— Сегодня самым заметным был Ерохин. Вот парадокс — в «Зените» это обычный футболист, а в сборной он преображается, и, видимо, какие-то функции, которые он выполняет в клубе и в национальной команде, иначе влияют на него. Возможно, в «Зените» он закрепощен, а в сборной находится в состоянии реализовать все свои голевые возможности.

«Хорватия для нас вполне посильный соперник»

— Как вам сочетание Дивеева, Осипенко, Сутормина и Терехова? Еще год назад такую линию защиты было невозможно представить.

— Кипр не проверял на прочность нашу оборону, поэтому тяжело оценить. Но грубых ошибок не было. Единственное, что можно высказать в качестве замечания, — очень плохо начинаем атаку и делаем много неточных первых передач. Это совершенно очевидно, надо над этим думать.

— Сафонов — это наш первый номер на сегодня? Он объективно лучше Гильерме?

— Я думаю, что Сафонов — это однозначно наш первый номер.

— Сегодня капитаном был Головин — это уже шестой капитан при Карпине. Как относитесь к этой истории, когда повязка переходит от игрока к игроку?

— Я называю это не капитаном, а выводящим команду на поле. Вот моя терминология.

— Это нормальная история?

— Такое впервые и не только у нас, а в мировой практике. Но раз это не мешает команде и она уверенно идет на первом месте, значит, это оправдано.

— Какие у вас ожидания от предстоящей игры с Хорватией?

— Я не уверен, что Хорватия сегодня обыграет Мальту. Конечно, будет разница в настроении, если игра в Сплите не будет ничего решать. Если хорваты выиграют сегодня, то с Россией будет решающий матч — а это другой уровень настроя, подготовки.

Но считаю, что на текущий момент мы не уступаем Хорватии ни в одном компоненте — это однозначно. Потому что той команды, которая играла на ЧМ-2018, уже нет. Сегодня это другая сборная, играет не в такой мастеровитый футбол, как три года назад. Это вполне посильный для нас соперник.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

«Хорошо, что Карпин окончательно закрыл тему с Дзюбой»

— Смолов и Заболотный забили сегодня по голу. Кто должен быть основным форвардом в решающем матче?

— Все время Смолов выходит. И я считаю, что это правильно. Федор — более разносторонний футболист, более одаренный, чем Заболотный. Это очевидно для меня.

— Много говорят о Дзюбе и его нежелании играть в сборной — Карпин от этих вопросов отбивается. Можно ли теперь закрыть эту тему и признать: Россия и без Дзюбы может выступать успешно?

— Карпин однозначно сказал, что закрыл эту тему. Я давно говорил о том, что если у футболиста нет желания играть за сборную, то какой смысл вызывать его и агитировать? Хорошо, что Карпин эту тему окончательно закрыл. Не надо ее реанимировать.

— Сборная Карпина вам нравится? Он смог вернуть интерес к команде, реабилитировать ее после провала на Евро? Кажется, вокруг команды давно не было столько позитива.

— Нравится результат — это да. Практически стопроцентный по очкам, только с Хорватией ничья. В каких-то эпизодах и игра сборной нравится, хотя со Словакией она была абсолютно бездарной, о чем говорил и Карпин. Сегодня первый тайм был тоже бездарный, а второй — феерический. Пока у нашей команды неустоявшаяся игра, потому что большая текучка кадров, много замен, мы никак не сыграем своим сильнейшим составом.

А в целом позитива действительно много. Есть игра, которая нацелена не просто на результат любой ценой, а с помощью современного футбола, контроля мяча, агрессии. Это просматривается.

— Карпин — первый тренер в истории сборной с пятью победами в шести стартовых матчах, почти гарантировал выход из группы. Получается, РФС сделал правильный выбор?