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«Россия не уступает Хорватии ни в одном компоненте». Колосков — о разгроме Кипра и матче года в Сплите

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 07:30
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Радость россиян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 ноября. Санкт-Петербург. Россия — Кипр — 6:0. Радость россиян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру России с Кипром и поделился ожиданиями от решающего матча с Хорватией.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус
11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россия — Кипр: идеальный разгром в эконом-режиме. Команда Карпина сберегла силы и футболистов на матч с Хорватией

«Забили гол и подумали, что забьют еще парочку, не напрягаясь»

— Разгром Кипра с шестью голам — насколько было важно победить именно так: уверенно и без нервов?

— Конечно, такой счет добавляет уверенности. Одно дело — выиграть 1:0, как в первом тайме. Другое — выиграть 6:0 с фейерверком голов, разнообразной атакой, большим количеством моментов и ощущением, что все получается. Это хорошая платформа для заключительной игры с Хорватией.

— Как вам первый тайм? Показалось, что после гола Россия немного сбавила и Кипр отрезками даже выглядел лучше.

— У меня ощущение такое, что забили гол и подумали, что еще парочку забьем, но малой кровью, не особо напрягаясь. Уверенность в победе ведь у всех была, но хотели сделать это пешочком, не торопясь. Не получилось. Какое-то волнение началось, когда пару моментов создали киприоты.

Очевидно, Карпин в перерыве успокоил ребят и сказал, как надо действовать: энергичнее, смелее и изобретательнее. Что и показал Мостовой — обыграл двоих-троих и сделал гол. В целом это была хорошая игра. Еще немаловажно, что никто не получил желтых карточек, которые могли привести к дисквалификации. За это я переживал, но обошлось без потерь, без травм — это хорошо.

Игра была полезная: показала потенциал команды и то, как надо играть — быстро, хладнокровно, с умом.

— Кого бы вы отметили по игре?

— Сегодня самым заметным был Ерохин. Вот парадокс — в «Зените» это обычный футболист, а в сборной он преображается, и, видимо, какие-то функции, которые он выполняет в клубе и в национальной команде, иначе влияют на него. Возможно, в «Зените» он закрепощен, а в сборной находится в состоянии реализовать все свои голевые возможности.

11&nbsp;ноября. Санкт-Петербург. Россия&nbsp;&mdash; Кипр&nbsp;&mdash; 6:0. Россия размялась перед матчем года. Кипр уничтожен — 6:0

«Хорватия для нас вполне посильный соперник»

— Как вам сочетание Дивеева, Осипенко, Сутормина и Терехова? Еще год назад такую линию защиты было невозможно представить.

— Кипр не проверял на прочность нашу оборону, поэтому тяжело оценить. Но грубых ошибок не было. Единственное, что можно высказать в качестве замечания, — очень плохо начинаем атаку и делаем много неточных первых передач. Это совершенно очевидно, надо над этим думать.

— Сафонов — это наш первый номер на сегодня? Он объективно лучше Гильерме?

— Я думаю, что Сафонов — это однозначно наш первый номер.

— Сегодня капитаном был Головин — это уже шестой капитан при Карпине. Как относитесь к этой истории, когда повязка переходит от игрока к игроку?

— Я называю это не капитаном, а выводящим команду на поле. Вот моя терминология.

— Это нормальная история?

— Такое впервые и не только у нас, а в мировой практике. Но раз это не мешает команде и она уверенно идет на первом месте, значит, это оправдано.

— Какие у вас ожидания от предстоящей игры с Хорватией?

— Я не уверен, что Хорватия сегодня обыграет Мальту. Конечно, будет разница в настроении, если игра в Сплите не будет ничего решать. Если хорваты выиграют сегодня, то с Россией будет решающий матч — а это другой уровень настроя, подготовки.

Но считаю, что на текущий момент мы не уступаем Хорватии ни в одном компоненте — это однозначно. Потому что той команды, которая играла на ЧМ-2018, уже нет. Сегодня это другая сборная, играет не в такой мастеровитый футбол, как три года назад. Это вполне посильный для нас соперник.

14.11.2021 | Хорватия — Россия
Валерий Карпин. «По Дзюбе я поставил точку. А вы как хотите». Карпин — перед Кипром

«Хорошо, что Карпин окончательно закрыл тему с Дзюбой»

— Смолов и Заболотный забили сегодня по голу. Кто должен быть основным форвардом в решающем матче?

— Все время Смолов выходит. И я считаю, что это правильно. Федор — более разносторонний футболист, более одаренный, чем Заболотный. Это очевидно для меня.

— Много говорят о Дзюбе и его нежелании играть в сборной — Карпин от этих вопросов отбивается. Можно ли теперь закрыть эту тему и признать: Россия и без Дзюбы может выступать успешно?

— Карпин однозначно сказал, что закрыл эту тему. Я давно говорил о том, что если у футболиста нет желания играть за сборную, то какой смысл вызывать его и агитировать? Хорошо, что Карпин эту тему окончательно закрыл. Не надо ее реанимировать.

— Сборная Карпина вам нравится? Он смог вернуть интерес к команде, реабилитировать ее после провала на Евро? Кажется, вокруг команды давно не было столько позитива.

— Нравится результат — это да. Практически стопроцентный по очкам, только с Хорватией ничья. В каких-то эпизодах и игра сборной нравится, хотя со Словакией она была абсолютно бездарной, о чем говорил и Карпин. Сегодня первый тайм был тоже бездарный, а второй — феерический. Пока у нашей команды неустоявшаяся игра, потому что большая текучка кадров, много замен, мы никак не сыграем своим сильнейшим составом.

А в целом позитива действительно много. Есть игра, которая нацелена не просто на результат любой ценой, а с помощью современного футбола, контроля мяча, агрессии. Это просматривается.

— Карпин — первый тренер в истории сборной с пятью победами в шести стартовых матчах, почти гарантировал выход из группы. Получается, РФС сделал правильный выбор?

— Да, тут и нечего обсуждать. Мы набрали оптимальное количество очков, имея изначально большое количество проблем. Приглашение Карпина — абсолютно правильный и совершенно оправданный выбор.

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