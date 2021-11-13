Интервью экс-полузащитника киевского «Динамо» и сборной Хорватии.

Напутствие от Березуцких

— Йерко, в отборочном турнире Евро-2008 вы играли за сборную Хорватии в обоих матчах с Россией. Что помните о тех играх?

— Мы с вами сыграли два раза по 0:0. Помню, в Загребе вышел на поле примерно на 8-й минуте — Срна получил травму, я отправился на правый фланг... Те матчи почти ничем не запомнились, а вот игра на «Уэмбли» в памяти осталась хорошо, хотя я остался в запасе. Был последний тур, нам уже ничего не было нужно, но мотивация все равно была высокой — это же Англия! Нам и главный тренер Славен Билич это внушал. В итоге мы победили 3:2. Россия этого не забудет, ха-ха, правда?

— Правда. Вы играли в киевском «Динамо», но, может быть, у вас были знакомые из России, просившие обыграть Англию?

— У меня нет, а вот Ивице Оличу звонили. Знаю, что кто-то из братьев Березуцких говорил ему: «Давай, скажи своим, чтобы победили». Но вообще у нас и так настрой был соответствующим. Обыграть англичан на их поле всегда престижно. К тому же мы хотели, чтобы Россия тоже вышла на Евро, ведь между нашими сборными хорошие отношения. Олич играл в России в то время, да и сейчас к вам в лигу активно приезжают хорваты.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Подарки от России

— Перед игрой глава «Спартака» Леонид Федун пообещал хорватам за победу над Англией четыре «мерседеса» — вратарю и трем лучшим футболистам из числа полевых. Слышали об этом?

— Да, что-то слышал, но вроде никто ничего не получил. Я — точно! Вообще нам Хорватский футбольный союз выплатил двойные премиальные за победу над Англией. Учитывая, что нам ничего не надо было, предположу, что, наверное, какие-то подарки от России федерации дали, ха-ха.

— Вы ездили и на Евро-2008. У вас была прекрасная команда, которая проиграла Турции в четвертьфинале по пенальти. Могли выиграть турнир?

— Да, тогда все сложилось неудачно. Мы забили туркам на 119-й минуте, а пропустили на 120-й. И в серии пенальти уже все были шокированы — молодые Ракитич и Модрич промазали, и мы вылетели. Думаю, тогда не хватило опыта всем нам. Я же должен был выйти на поле сразу после нашего гола, но со скамейки куда-то подевалась бумага, в которую нужно было вписать уходящего и выходящего на замену. Я уже стоял на бровке, прошло несколько пауз, а я все не мог выйти, так как ждали бумагу. Я так и не вышел на газон, а в серии пенальти мы психологически были убиты.

— Зато через десять лет на чемпионате мира у сборной Хорватии получилось гораздо лучше. Где смотрели матч с Россией?

— Я тогда работал экспертом на телевидении в Загребе. Конечно, это была запоминающаяся игра, хотя нам повезло. Вот и разница в опыте: с Турцией в 2008-м мы пропустили в конце овертайма и проиграли, а в матче с Россией на чемпионате мира победили в серии пенальти, хотя вы тоже забили в концовке (Марио Фернандес сравнял счет на 115-й минуте. — Прим. «СЭ»).

— У России как раз серия пенальти не получилась. Первый же удар Федору Смолову не удался — его паненку взял Субашич. Потом форварда раскритиковали в России. Справедливо?

— Мы были в шоке, что он выбрал паненку для удара. На одном из хорватских сайтов написали, что Смолов недооценил серьезность ситуации, и я согласен с этим. Хотя, помню, Милевский на ЧМ-2006 забил Швейцарии паненкой — и ничего. Тут нужно быть уверенным на сто процентов, что ты забьешь. Я бы не рисковал так, даже если бы это был обычный матч национального чемпионата.

— После той игры Домагой Вида и Огнен Вукоевич на камеру кричали «Слава Украине». И в России это не все поняли. Вы четыре года играли в украинском клубе. Вы понимаете, почему так остро отреагировали на это в России?

— Да, это тоже у нас обсуждалось в Хорватии. Это не было нужно. Хорошо, они играли в украинских клубах, так что передавали привет, но никто из них не понимал, как эта ситуация будет смотреться из России. Вукоевича сразу отчислили из сборной, Виду тоже отчитали. Нужно же понимать, какое есть соперничество между странами. Я всегда говорю, что нужно любить своих, но уважать чужих.

Лимит на легионеров

— В Хорватии очень много сильных игроков в топ-лигах, хотя в вашей стране население меньше, чем в Санкт-Петербурге. Что должна сделать Россия, чтобы иметь такое же количество топ-футболистов?

— Да, мы маленькая страна, но у нас не все идеально. Условия для игры в футбол, инфраструктура — все это не находится на уровне результатов сборной. Нет хороших стадионов, хотя федерация давно обещает построить новую национальную арену. Главное, что люди очень любят футбол. Талантов много, но необходимы тренеры. И у нас много говорят об этом. А хорошим тренерам, конечно, нужны хорошие зарплаты. Не знаю, как в России, но у нас проблемы с этим. Если детские тренеры обращают внимание на счет, то это уже плохо. Детей нужно обучать футболу, концентрироваться на их игре, а я знаю, что во многих академиях прежде всего обращают внимание на результаты матчей детских турниров. Это тоже проблема.

— В России сейчас ни одно интервью не обходится без вопроса про лимит на легионеров. Вы видите в нем проблему?

— Возможно, он и нужен, но к любым ограничениям надо подходить с умом. Мне кажется хорошим вариант АПЛ, где новички-иностранцы заиграны за свои сборные. Это повышает уровень и лиги, и молодых игроков — они же на тренировках занимаются вместе с профессионалами. Не очень хорошо, когда приезжают бразильцы, у которых нет перспектив сыграть за свою национальную сборную. Они просто сокращают игровую практику молодым футболистам. Можно и уменьшить число легионеров, скажем, до пяти. Но к этому нужно готовиться. Нужно понимать, что четыре-пять лет при такой системе результатов в Европе у клубов не будет, уровень чемпионата упадет. Но потом, может быть, российские футболисты вырастут в звезд.

Ответ Карпину

— Перейдем к матчу. Сборная Хорватии сейчас намного слабее себя трехлетней давности?

— Может быть, мы не так сильны, как раньше, но смена поколений не проходит легко. Уже пришли новые сильные футболисты, которым требуется время. Но я подчеркну, что сейчас ситуация лучше, чем год назад. Далич уже научился играть без Ракитича и Манджукича, нашел им замены. Молодежная сборная тоже выглядит хорошо. Слегка беспокоит, что скоро нужно будет искать замену Модричу. И поэтому мы очень хотим попасть в Катар, пока он еще играет на высоком уровне.

— Какие у сборной Хорватии слабые стороны?

— Центр обороны. Там постоянно разные сочетания — Гвардиол, Чалета-Цар, Ловрен, Вида... Нет сыгранной пары, все из разных клубов. Еще не хватает центрфорварда. Да, есть Крамарич, Петкович, Оршич, но нет чистого забивного центрального нападающего, какими были Шукер, Пршо, Манджукич. Я даже не знаю, кто выйдет в атаке на матч с Россией. Может быть, Далич решит поставить в основу Марко Ливая, который хорошо играет за «Хайдук» из Сплита. Перед своими трибунами он может сыграть отлично. Ну и еще одна слабая сторона — игра без мяча с сильными соперниками. У нас не всегда слаженный прессинг, и вообще Хорватия предпочитает играть от себя.

— Модрич не играл в Москве, а сейчас выйдет на поле. Валерия Карпина недавно спросили про Модрича. Он ответил: «И что? Две руки, две ноги, одна голова». Зря он так?

— Ха-ха, он прав, конечно, но у него голова одна, а думает как две. Модрич невероятно важен для нас. Если у Луки игра идет, то и вся сборная хороша.

Хорватия победит

— А что вы думаете о сборной России? Кого из игроков вы бы выделили?

— Игроков не назову, но видел, что вы разгромили Кипр 6:0. А мы ответили победой над Мальтой — 7:1. Россию устраивает ничья, так что ей не надо будет спешить, это плюс. Но в Сплите будет очень трудно. На мой взгляд, Хорватия должна с первых минут полезть в атаку и постараться забить первой. Это даже хорошо — когда нам достаточно ничьей, мы играем не так, как надо.

— Деян Ловрен сказал, что в Сплите — как в гостях у дьявола. О чем он?

— Да, в Сплите очень активная публика. Еще и поэтому надо забить быстрый мяч — я уверен, что трибуны сразу же будут громко поддерживать сборную, и Россию это может оглушить на какое-то время.

— Будет полный стадион?

— Да, 100 процентов зрителей с ковид-паспортами, будет 30 тысяч. Кстати, я видел новости о том, что, может быть, после игры снова трибуны в Хорватии закроют или сократят вместимость. То есть для этой игры сделали исключение. Все понимают ее важность.

— Ваш прогноз?

— Хорватия победит — 2:1. Очень надеюсь на это.