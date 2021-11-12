«Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

Далич хвалит Карпина, а эксперты уверены в поражении России.

В предпоследнем туре квалификации ЧМ-2022 сборные России и Хорватии одержали уверенные победы. А значит, судьба прямой путевки в Катар решится в воскресной битве в Сплите.

Разгром Мальты (7:1) в Хорватии назвали «репетицией перед встречей с Россией». Напомним, что хорватам нужна только победа — любой другой исход оставляет нашу сборную на первом месте в группе.

После разгрома Кипра (6:0) хорватские СМИ отдали должное нашей сборной. «Россия сыграла здорово», — говорится в заметке Index Sport.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

В преддверии решающего матча издание Vecernji list опубликовало интервью с российским игроком Сердером Сердеровым, который выступает за хорватский клуб «Истра 1961». «По именам, конечно, сборная Хорватии сильнее, — сказал Сердеров. — Но Россия всегда выкладывается на 100%, борется до последнего. Думаю, что наша команда не проиграет Хорватии».

У ветеранов хорватского футбола другое мнение. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли Россию, — заявил в интервью Index Sport бывший игрок сборной Игор Памич. — Она играет в скучный футбол. Я не вижу, за счет чего Россия может навязать нам борьбу. Должно произойти какое-то чудо, чтобы мы не выиграли у такого соперника».

«У нас есть все для победы над Россией, — сказал Давор Вугринец. — Думаю, что Златко Далич уже подготовил команду к этой встрече».

Хорватские болельщики надеялись, что Кипр упростит задачу и отнимет очки у команды Карпина, но после игры признали: «Россия играла великолепно».

Rusija odigrala vrhunski — Vladimir (@Vladimi74394926) November 11, 2021

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что не ожидал подобных результатов от России. «Честно говоря, я думал, что Россия где-нибудь оступится и нам хватит 20-21 очка для выхода на чемпионат мира, — сказал Далич. — Но в команду пришел новый тренер, который обновил состав, стал доверять молодым игрокам. Россия выиграла последние пять матчей, поэтому ее смело можно назвать сильным соперником».