Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли русских». Реакция в Хорватии перед битвой за выход на ЧМ-2022

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:15
Никола Влашич и Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич и Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Далич хвалит Карпина, а эксперты уверены в поражении России.

В предпоследнем туре квалификации ЧМ-2022 сборные России и Хорватии одержали уверенные победы. А значит, судьба прямой путевки в Катар решится в воскресной битве в Сплите.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Разгром Мальты (7:1) в Хорватии назвали «репетицией перед встречей с Россией». Напомним, что хорватам нужна только победа — любой другой исход оставляет нашу сборную на первом месте в группе.

После разгрома Кипра (6:0) хорватские СМИ отдали должное нашей сборной. «Россия сыграла здорово», — говорится в заметке Index Sport.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

В преддверии решающего матча издание Vecernji list опубликовало интервью с российским игроком Сердером Сердеровым, который выступает за хорватский клуб «Истра 1961». «По именам, конечно, сборная Хорватии сильнее, — сказал Сердеров. — Но Россия всегда выкладывается на 100%, борется до последнего. Думаю, что наша команда не проиграет Хорватии».

У ветеранов хорватского футбола другое мнение. «Не знаю, что должно случиться, чтобы мы не обыграли Россию, — заявил в интервью Index Sport бывший игрок сборной Игор Памич. — Она играет в скучный футбол. Я не вижу, за счет чего Россия может навязать нам борьбу. Должно произойти какое-то чудо, чтобы мы не выиграли у такого соперника».

«У нас есть все для победы над Россией, — сказал Давор Вугринец. — Думаю, что Златко Далич уже подготовил команду к этой встрече».

Хорватские болельщики надеялись, что Кипр упростит задачу и отнимет очки у команды Карпина, но после игры признали: «Россия играла великолепно».

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что не ожидал подобных результатов от России. «Честно говоря, я думал, что Россия где-нибудь оступится и нам хватит 20-21 очка для выхода на чемпионат мира, — сказал Далич. — Но в команду пришел новый тренер, который обновил состав, стал доверять молодым игрокам. Россия выиграла последние пять матчей, поэтому ее смело можно назвать сильным соперником».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Мальта 1:7 Хорватия
Хорватия 2:2 Словакия
Кипр 0:3 Хорватия
Хорватия 3:0 Словения
Словакия 0:1 Хорватия
Хорватия
14 ноября, 17:00
Россия
Россия 6:0 Кипр
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Live

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры