Криштиану в поисках эффектного сюжета. Почему он дал скандальное интервью именно сейчас

Одно предположение.

Английский журналист Пирс Морган уже давно входит в списки самых популярных представителей профессии в стране, но после скандального интервью с Криштиану Роналду мужчина стал настоящей звездой. Морган исполнил роль манекена, задающего собеседнику удобные вопросы и «правильный» вектор разговора. Пирс целиком и полностью занял позицию героя своего интервью, продолжая сюжетную ветку «Обиженный Криштиану».

В соцсетях он защищает португальца от нападок и, в частности, пишет следующее: «Наследие Роналду не будет определяться несколькими месяцами неуважения со стороны нового тренера. Подозреваю, что на чемпионате мира мы убедимся, что он величайший игрок всех времен».

Вообще тема пресловутого «наследия» в спорте всплывает регулярно. Только, кажется, разные спортсмены понимают этот термин по-разному. Для кого-то это в первую очередь цифры в графах «победы» и «рекорды», для кого-то — система ценностей, пропагандируемая человеком на протяжении карьеры. Что такое «наследие» для Роналду? Пожалуй, все вместе, но еще и щепотка голливудской драмы — ведь великая история должна быть запоминающейся.

Путь Криштиану очень конкретно укладывается в классическую спортивную сюжетную канву: бедное детство, проблемы в семье, талант, вера в себя, тренировки, тренировки и тренировки. Многомиллионная армия фанатов, космические гонорары, королевские рекламные контракты — все это есть у Роналду, но ведь не только у него. Ни один из вышеперечисленных пунктов не делает его историю уникальной. Все то же самое есть и у легенд прошлого типа Джордана или Али. Как есть и у Месси, в истории которого плюсом идет запоминающийся параграф о проблемах с гормоном роста.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

А чем уникальна история Роналду? Не в спортивном, а в литературном ракурсе. Да, Криш вдохновил и вдохновляет бесчисленное число людей по всей планете, но не кажется ли его история успеха чересчур лощеной и залакированной, как волосы португальца году так в 2009-м? Люди ведь в массе своей в первую очередь запоминают сюжетные повороты, а не число голов и побитых рекордов.

Криштиану в последние годы как будто специально подкидывает нам все новые темы, непосредственно к футболу имеющие отношение разве что по касательной. Вспомните тот самый гол через себя «Ювентусу» в ЛЧ и как красиво был обставлен его последующий трансфер в Турин — мол, аплодисменты местной публики сыграли чуть ли не решающую роль в переходе. Возвращение в «Манчестер Юнайтед» — тоже мощная история, притянувшая внимание даже отстраненной публики. А теперь — новая глава, в которой Криштиану разносит всех и вся.

Вряд ли миллионы людей запомнят спортивные достижения Роналду во время второго пришествия в «МЮ». А вот его интервью с цитатами про аппетитный фрукт и внешность Уэйна Руни — это уже попсовая история, которую будут обсуждать не один год. Что же мешало ему потерпеть, покинуть «Юнайтед» зимой и уже потом вывалить все на публику? На этот счет есть одна теория.

Криштиану в феврале стукнет 38, он играет на топ-уровне уже 20 лет, потому должен был отдавать себе отчет о последствиях сказанных слов. Есть подозрения, что время и место для них были выбраны не просто так. Криштиану создал дополнительный накал перед, вероятно, последним чемпионатом мира в своей карьере. И обсуждать его выступление в Катаре будут вне зависимости от успеха или провала. А значит, под конец карьеры (особенно если КриРо после мундиаля решит уехать доигрывать за океан) Роналду получил эффектное завершение масштабной сюжетной арки. На просчет ходов намекает и Морган, прямо говорящий: «Криштиану знал, какой будет реакция, он ничего не делает, не подумав хорошенько».

Сегодняшний саспенс перед выступлением Криштиану на турнире точно войдет в то самое наследие португальца, сделает его историю более живой и уникальной. Может, этого он и добивается?