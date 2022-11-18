Взявший интервью у Роналду журналист Морган: «Тен Хаг не великий, в отличие от Криштиану»

Известный британский журналист Пирс Морган, который ранее взял интервью у нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Тен Хаг не великий тренер, он ничего не добился за пределами Нидерландов. Он и близко не «великий» — в отличие от Роналду», — заявил Морган в соцсетях.

В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Тен Хаг до «МЮ» работал в «Аяксе». С командой из Амстердама он три раза выигрывал чемпионат Нидерландов и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.