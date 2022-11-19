Биография Дидье Дешама. Что нужно знать о тренере сборной Франции

История главного тренера сборной Франции по футболу.

Дидье Дешам

Дата рождения: 15 октября 1968 (54 года)

Рост: 174

Вес: 72 кг

Должность: главный тренер сборной Франции по футболу

Дидье Дешам — олицетворение сборной Франции и лидер ее золотого состава. Расскажем о жизни яркого футболиста и тренера, который ведет достаточно скромный образ жизни.

Детство и юность

Дешам родился 15 октября 1968 года в маленьком городе Байонне, расположенном на юго-западе Франции близ границы с Испанией. Численность населения городка составляет менее 50 тысяч человек.

С детства Дидье проявлял интерес к футболу. Когда еще учился в школе, начал играть за любительский клуб «Байонна». Там его заметили скауты «Нанта», а в возрасте 15 лет он подписал с ними предварительный контракт.

Карьера футболиста

Дебютировал Дешам за «Нант» в 1985 году, достаточно быстро он застолбил себе место в стартовом составе. Здесь он провел несколько ярких сезонов и в итоге получил предложение от марсельского «Олимпика». Однако за бело-голубых Дидье проиграл недолго, проведя всего 16 матчей, в которых трижды отличился.

Дидье Дешам и Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дешам принял решение уйти в «Бордо», но и там провел всего один сезон. На этот раз его решили вернуть в «Марсель» и даже предложили стать капитаном. Тот период станет для Дидье очень успешным: «Олимпик» не только дважды взял золото чемпионата, но еще и победил в Лиге чемпионов. Дешам же стал самым молодым капитаном, которому удалось выиграть престижный титул. Однако марсельская сказка быстро закончилась — президента клуба Бернара Тапи обвинили в организации договорных матчей и команду сослали во второй дивизион.

На фоне грандиозного скандала Дешам перешел в «Ювентус», где полностью раскрыл свой талант. За туринский клуб французский полузащитник провел 124 матча во всех турнирах, забил четыре гола и пополнил свою коллекцию трофеев.

В 1999 году Дидье подписал контракт с «Челси», а спустя сезон отправился в «Валенсию». В Испании он и завершил профессиональную карьеру.

Впервые в сборной Франции Дидье дебютировал в 1989 году по приглашению Мишеля Платини. Ему было всего 20 лет. До этого он провел девять матчей за молодежную команду. Дидье стал основным игроком французской команды, а с 1997 года еще и был назначен капитаном. Всего за национальную сборную он провел 104 матча и отличился четыре раза. А главное — стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000). Прощальный матч за сборную Дешам провел в сентябре 2000 года.

Практически сразу по завершении профессиональной карьеры Дидье начал тренерскую деятельность. Сначала руководил «Монако», с которым выиграл Кубок французской лиги и вышел в финал Лиги чемпионов.

Дидье Дешам в «Ювентусе». Фото Global Look Press

Затем взял год паузы, после которой возглавил «Ювентус». Итальянский клуб тоже был замешан в договорных матчах, за что его сослали во второй дивизион. Дешам пришел на выручку и без проблем вывел «Старую синьору» в серию А с первого места.

Следом Дидье получил назначение в «Марсель», где пополнил шкафчик трофеев, добавив три победы в Кубке лиги и одну в чемпионате страны.

В 2012 году Дешаму поступило предложение встать у руля сборной Франции. Под его руководством «трехцветные» сперва дошли до четвертьфинала ЧМ-2014 (проиграли 0:1 будущим чемпионам немцам), на Евро-2016 дошли до финала и драматично проиграли в овертайме Португалии. Ну а затем в 2018-м на мундиале в России французы заслуженно взяли золото.

«Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но высокое качество игры, и хорошее состояние — как ментальное, так и физическое — стало решающим. Некоторым командам более высокого уровня этого не хватило. Вы спрашиваете, хороший ли мы чемпион? Мы — чемпионы мира на следующие четыре года. И вот это следует запомнить», — так высказался тренер о второй в истории сборной Франции победе на мировом первенстве.

В сезоне-2020/21 его подопечные выиграли Лигу наций. При этом сборная провалила Евро-2020. Теперь Дешам везет команду на мировое первенство в Катар.

Достижения в качестве футболиста

«Марсель»

· двукратный чемпион дивизиона 1 (1989/90, 1991/92);

· победитель Лиги чемпионов (1993).

«Ювентус»

· трехкратный чемпион Италии (1994/95, 1996/97, 1997/98);

· обладатель Кубка Италии (1995);

· двукратный обладатель Суперкубка Италии (1995, 1997);

· обладатель Межконтинентального кубка (1996);

· победитель Лиги чемпионов (1996);

· обладатель Суперкубка УЕФА (1996).

«Челси»

· обладатель Кубка Англии (2000).

«Валенсия»

· финалист Лиги чемпионов (2001).

Сборная Франции

· чемпион мира (1998);

· чемпион Европы (2000);

· бронзовый призер чемпионата Европы (1996).

Достижения в качестве тренера

«Монако»

· обладатель Кубка французской лиги (2003);

· финалист Лиги чемпионов (2004).

«Ювентус»

· чемпион серии B (2006/07).

«Марсель»

· чемпион лиги 1 (2010);

· трехкратный обладатель Кубка французской лиги (2010, 2011, 2012);

· двукратный обладатель Суперкубка Франции (2010, 2011).

Дидье Дешам и его помощники с трофеем чемпионата мира в 2018 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сборная Франции

· финалист Евро-2016;

· чемпион мира (2018);

· победитель Лиги наций (2020/21).

Личные достижения

· футболист года во Франции (1996);

· входит в список ФИФА 100;

· тренер года по версии ФИФА (2018);

· тренер года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (2018);

· тренер года во Франции (2018).

Дидье Дешам с женой Клод. Фото Global Look Press

Личная жизнь

О быте Дидье известно немного, так как он ведет очень закрытый образ жизни. У Дешама есть жена Клод. Вместе они воспитывают сына Дилана (1996 год рождения). У француза нет личных социальных сетей, он крайне редко появляется на публике вне футбольной деятельности.

Известно, что он близко общается и дружит семьями футболистов Матье Вальбуэна и Карима Бензема.