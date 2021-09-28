Почему Лунев в сборной? Вытеснит ли Сафонов Гильерме? Мнение Нигматуллина

Интервью бывшего вратаря сборной России, «Спартака» и «Локомотива».

— В окончательном составе сборной осталось четыре вратаря — Гильерме, Сафонов, Дюпин, Лунев. Все ли логично? — вопрос Руслану Нигматуллину.

— Гильерме, Сафонов и Дюпин постоянно играют в своих клубах. Они довольно стабильны. С ними все ясно. «Отцепили» Крицюка. Значит, в последних матчах он не убедил тренерский штаб, что сильнее кого-то из этого трио. Ничего сверхъестественного он не показал.

— Но почему Лунев, который пока не провел ни одного матча за «Байер», стабильно вызывается в сборную?

— Андрей сейчас без игровой практики. Это факт. Но решение за Кафановым. При этом надо признать, что шансы сыграть в предстоящих матчах у него, откровенно говоря, невелики. Меньше, чем у Гильерме, Дюпина, Сафонова. Брать для количества? Вполне возможно, Лунев обладает теми качествами, которые устраивают всю бригаду. Не нарушает микроклимат, атмосферу. Это тоже важно.

— Устраивает ли вас объяснение Виталия Кафанова: «Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную»?

— Я сам находился в такой же ситуации, что и Лунев. И, конечно, слукавлю, если скажу, что отсутствие игровой практики компенсируется через тренировки. Нет, это не так. Никакая тренировка не заменит игру, не позволит тебе почувствовать нужный ритм. Ты можешь быть в очень хорошей форме в ходе подготовке к игре, но в самом матче возникают различные нюансы...

— На ваш взгляд, кто еще из голкиперов мог оказаться хотя бы в расширенном списке? Что скажете о Максименко?

— Он прекрасный вратарь. Просто сейчас весь «Спартак» нестабилен. Голкипер — зависимая фигура в данном случае. Команда выглядит слабо, в обороне допускает ошибки. Это передается и Максименко. Плюс создается не самый позитивный фон. Как только красно-белые выберутся из нынешней ситуации, то и у него дела пойдут на лад.

— Гильерме останется первым номером сборной?

— Не вижу предпосылок, чтобы менять Гильерме. Его удаление в матче с «Химками» никак не повлияет на статус в национальной команде. Здесь все в порядке. Не забывайте, что он провел три игры на ноль — с Хорватией, Мальтой и Кипром. Не пропустил и выручил в нужный момент. Одним словом, был надежен.

— А в чем он превосходит Сафонова?

— Прежде всего Гильерме опытнее. Он и матчей за сборную больше провел, обрел нужную уверенность. Сафонов хорошо дебютировал на Евро. Однако именно нехватка опыта на таком уровне где-то сказалась в игре с Данией. Иначе, думаю, у него было бы больше шансов справиться с одним-двумя ударами. Особенно с дальним. А так в принципе в моем списке вратарей он находится на одном из первых мест. Один из моих фаворитов. Верю в него. Думаю, именно Матвею в скором времени предстоит заменить Гильерме на последнем рубеже. Но давайте наберемся терпения. Все должно происходить поэтапно.