Большое интервью болельщика «Локо» и футболиста блогерской команды «На спорте».

Рэпер Александр «T-Killah» Тарасов дружит со многими выдающимися спортсменами России: Александром Овечкиным, Никитой Нагорным, братьями Миранчук и другими. Он болеет за московский «Локомотив», а с недавних пор — игрок нового блогерского проекта «На спорте».

Корреспонденты «Спорт-Экспресса» поговорили с Александром. В интервью они узнали у него:

— За кого был в конфликте Губерниева и Бузовой;

— Как играет в футбол Даня Милохин;

— Почему блогерский футбол догоняет профессиональный;

— Как прошла пьянка «Локомотива» после чемпионства;

— Что говорил Дмитрию Тарасову после слов о голе для «беременного малыша»;

— В какой ситуации ему пришлось раскидать людей в драке.

Спор на забег в стрингах, яйца Карпина, поведение Черчесова

— В 2018 году ты набил тату на лице в честь победы России над испанцами. Готов набить тату, если сборная Карпина выйдет на ЧМ?

— Я думаю, сборная и так выйдет на чемпионат мира. У меня есть уверенность в этом. Это же не фантастика!

— А до какой стадии сборная должна дойти, чтобы ты набил тату?

— Полуфинал чемпионата мира или финал чемпионата Европы. Я готов выполнить что угодно, если наши выйдут в финал. Готов пробежаться голым по садовому! Лишь бы наши выиграли в финале.

— Давай договоримся. Если наша сборная выйдет в финал ЧМ, то...

— Я бегу голым... Нет, голым — это слишком! Давай так: в стрингах на коне по Садовому кольцу делаю круг.

— Договорились! Перейдем к сборной. Как тебе обновленная команда Карпина после тяжелого Черчесова?

— Многие хейтили Черчесова, но забывают, какая сборная ему досталась. На тот момент нам нужна была вот такая жесткая рука. Мне, конечно, не очень нравилось поведение Станислава Саламовича во время общения с журналистами.

Тренер сборной должен быть более лояльным к журналистам и болельщикам. Смена Черчесова на Карпина — это как бальзам на душу. Он классный!

— Любимец домохозяек Дзюба отказался ехать в сборную к Карпину. Как думаешь, реальная причина отказа — обида на Карпина?

— Там какие-то «муточки» точно. Я не знаю всей подноготной, но это два взрослых мужика. Первый — это бывший капитан сборной, а у Карпина есть яйца! И вот тут они решили помериться ими. Это нормально. Но у Дзюбы проигрышная ситуация, потому что он футболист, а Карпин — тренер. Нужно убрать свое эго на задний план.

— Нормально ли это, когда игрок отказывается ехать в расположение национальной команды?

— Это странно! Футболист такого уровня должен быть всегда в форме. А с другой стороны, у того же Смолова появится больше шансов проявить себя, потому что сейчас время Федора! Он забыл о неудачах, которые были на прошлом ЧМ, и круто проявляет себя.

— Тебе было понятно, когда Черчесов не вызывал Федю?

— Понятное дело, за что и почему так происходило...

— Знаменитый пост в Instagram о том, как Смолову не доверяли, а он всех сделал? Ты это имеешь в виду?

— Да, это такая гордыня. Но вот так реагировать — выбор Смолова. Может, он так и выбил себе место в новой сборной.

— С Федей ты общался по этому поводу?

— Я переписывался с ним. Но глобально мы не затрагивали эту тему.

«Беременный ребенок» Тарасова, коньяк Бузовой, дружба с Овечкиным

— Расскажи о своей дружбе с Тарасовым. Как вы с ним познакомились?

— О, это было давно! Познакомились мы с ним ресторане. Нас познакомила Ольга Бузова. Но это было лет десять назад! Мы продолжаем общаться с Димой, семьями встречаемся. Дима — красавчик и хороший парень! Мне нравится с ним дружить.

— По-дружески, вдобрую, не подкалывал Тарасова, когда он случайно в интервью посвятил гол беременному ребенку?

— Подкалываем друг друга каждый день вдоль и поперек! Мы его до сих пор стебем! Но он классно реагирует на это! Дима — человек-мем. Он раз в несколько месяцев выстреливает каким-нибудь событием или фразочкой. Но здорово, что сейчас это все больше на улыбке. А то у него был период, когда у него происходили не очень хорошие вещи. А когда такие прикольчики происходят, то все улыбаются и смеются. Это классно!

— А ты как его подколол?

— Я ему сразу позвонил и спросил: «Где твой беременный малыш?» Все друзья стали в общих группах скидывать мемы. В общем, перевели все в иронию. Да и Дима сам привык. Он не загоняется по этому поводу.

— Как думаешь, кто прав в знаменитом эфире Губерниев — коньяк — Бузова? Или тут все выиграли?

— Здорово, что было огромное внимание к футболу. Оля — шоувумен! Где бы она ни появилась, происходит какое-то событие. Губерниев тоже офигенный журналист и ведущий. Единственное, что не понравилось, — это то, что Олю довели до слез. Не классно смотреть, когда девочка плачет. Но жалко, что Оля просто не поняла этого юмора. Она все восприняла в штыки. А в целом нет ни правых, ни виноватых. Чем больше будет вот таких коллабораций, тем лучше! Главное — чтобы молодежь была вовлечена в спорт. Меньше бухла — больше спорта. Должен быть баланс. А то у нас вся страна бухает, с трибун костерят сборную.

— То есть Губерниев с фразой про коньяк не переборщил?

— На мой взгляд, нет. Это такой же подкольчик. Когда ты приходишь в студию к Губерниеву, нужно ожидать, что сейчас будет что-то. Нужно уметь парировать это. Оля, видимо, не подготовилась к этому. А Дмитрию, наверное, нужно было извиниться и успокоить Олю, потому что не очень прикольно смотреть на девушку, которая плачет.

— Поддержал Бузову после эфира?

— Мы не общаемся. Когда видимся — поздороваемся, но это максимум.

— Можно сделать вывод, что с Бузовой ты перестал общаться из-за дружбы с Тарасовым?

— Да, у нас был конфликт, когда они расходились. И я принял сторону Димы. Мне показалось, это будет правильно, потому что там было много всяких хитросплетений.

— А с Сашей Овечкиным еще дружите?

— Да, все офигенно. Недавно поздравлял его с днем рождения. Этим летом у нас, к сожалению, не получилось встретиться. Мы хотели сыграть в футбол! А то год назад мы обыграли его команду. И Саша хотел сыграть этим летом против нас, но из-за графика не получилось... Его поглотила семейная жизнь, и это нормально. А у меня разъезды, концерты! Плюс футбольная жизнь. Саня — капитальный красавчик! Надеюсь, он возьмет еще Кубок Стэнли и Олимпиаду. Я безумно счастлив, что с ним дружу и могу позвонить в любой момент.

Алкотрип игроков «Локомотива»: сломанные стулья, летающие стекла и два кальяна в руках

— Расскажи самый лютый алкотрип, связанный со спортсменами?

— Все истории — треш-истории! Они все заканчиваются разными движухами. Но если честно, в последние несколько лет в моем окружении давно такого не происходит. Но я еще помню, когда «Локомотив» выиграл Кубок и я как раз снимал все происходящее для «Дневника Хача». Мы прилетели с командой в Москву и бурно отмечали. Но ничего жесткого не происходило. Ведь все спортсмены очень выносливые. И если им дадут один стаканчик, то одним стаканчиком дело не обходится. Им, чтобы «убраться», надо достаточно много!

— Кто был самый веселый на этой гулянке?

— Блин, я сейчас кого-нибудь «загашу». Я был самый веселый на этой гулянке! Они-то все держат лицо. А мне-то что палиться? Я не спортсмен. Могу с двумя кальянами ходить. Но спорт больших достижений очень суров. И приходится месяцами заниматься! Ведь нужна какая-то разрядка. У нас в России эта разрядка происходит в виде алкоголя. Но не у всех так. Мне нравится, что сейчас молодые ребята больше работают над собой. У них есть яркий пример — Криштиану Роналду, который не то что не употребляет, а даже колу не пьет. Таким и должен быть спортсмен.

— И в завершении темы гулянки «Локо». Расскажи без фамилий, что там происходило?

— Да ничего... Просто разбиваются стулья, стекла летят. Все угорают, прыгают друг у друга на головах. Ну ребята выиграли Кубок. Никто же не отмечает, когда ты занимаешь второе место. Но разрядка конкретная происходит!

Футбол Милохина, хейт на Спирякова, развитие блогерского футбола и регресс профессионального

— Ты играешь в блогерской команде «На спорте». Как ты туда попал?

— Я всю жизнь занимался спортом. Мой день начинается в 8 утра, и минимум я провожу в зале 1,5-2 часа. Несколько лет назад это были смешанные единоборства, но потом я стал получать жесткие травмы. И понял, что бокс и борьба — это точно не мое.

После я продолжил тренироваться: кроссфит, баскетбол, футбол. И получил предложение присоединиться к команде «На спорте». Приехал на тренировку, мне понравилось. Ну а дальше пошло-поехало.

— Есть какие-то цели?

— Например, сыграть с «Амкалом», показать себя во всей красе. У нас большие планы. Мы хотим сделать матч с блогерами из Дубая против блогеров из России. Хочется выйти на новый уровень. Мы хотим сделать медийную сборную России, где играли бы не только футболисты из команды «На спорте», но и ребята из других коллективов: 2DROTS, «Амкал».

— В вашей команде играет Даня Милохин. Как он тебе?

— Я скептически отнесся к тому, что он будет играть за нас. Мне казалось, что он такой ветреный пацанчик. Но на самом деле видно, что он очень мотивирован показать свой уровень футбола. Он уже пришел с какой-то базой. Даня играл в хоккей. Милохин посещает все тренировки и говорит своим менеджерам, чтобы на тренировки ничего не выпадало. Думаю, через полгода он будет в топе и играть в основе.

— Еще в вашей команде играют тиктокеры?

— Да, это и Володя ХХL, и другие ребята. Они очень хорошо развиваются. И прикольно, что футбол для них значим.

— Как думаешь, кто-то из игроков блогерской команды сможет перейти в профи?

— Конечно! Вот недавно Женя Спиряков сыграл за Ногинск. Например, у нас есть Володя ХХL. Он невысокий и худенький. С виду на него посмотришь и подумаешь: какие у него могут быть скиллы в футболе? А на самом деле он супербыстрый. Я его называю молодым Неймаром. Если бы он полностью посвятил себя футболу, то у него могло быть профессиональное будущее.

— А как ты отнесся к ситуации, когда Спирякова выпустили в Кубке России против «Крыльев» при счете 0:7, а тренер сказал, что запасной не должен ухудшать игру?

— Хреновое отношение тренера! Такого не должно быть. Его, наоборот, должны были поддержать. Человек перешел в профессиональный клуб... Да, если бы счет был 0:0, а после того, как его выпустили, на табло уже горели бы цифры 0:3, то это одно дело. А когда человека выпускают при счете 0:7, то о чем тут говорить? Это не его вина точно!

— Медийный футбол набирает обороты. Команда Литвина «Сахалинец», «Амкал», 2DROTS...

— Это очень круто! Литвин — блогер с большой аудиторией. Он выбрал путь развития команды. Да и те же ребята из «Амкала», 2DROTS собирают большую аудиторию! Все идет к тому, что на матчи блогеров будет ходить больше людей, чем на профессиональные команды. Мы это уже показали. Помню, когда был МКС и в это же время играл «Локомотив» против «Зенита», то на матче профессионалов было столько же болельщиков, сколько и на матче 2DROTS — «Амкал». Это и радует, но на самом деле это печаль! Такие крупные команды, где миллиардные вложения, собирают какие-то сопли. А блогеры за счет YouTube собирают стадионы. Так не должно быть. Хочется, чтобы у нас все росло!

— Как думаешь, смогут ли сравниться деньги больших клубов с медийными командами?

— В ближайшее время это произойдет. Я могу говорить за нашу команду. И мы уже обсуждаем очень серьезные контракты с банками, телесетями, буками. У нас большой охват! У команды «На спорте» у блогеров подписчиков на 80 миллионов. Это очень серьезные цифры. В TikTok на нашу команду подписано больше, чем на всех игроков какой-либо команды РПЛ. Это уже внушающие цифры для спонсоров. Но именно большие деньги в ближайшее время мы вряд ли увидим, потому что нет телека. И очень печально, что «Матч ТВ» ни на одном из своих каналов не осветил турнир МКС. Хотя мне кажется, что это большое событие, когда блогеры встречаются и играют в футбол. Зарубы такие, каких нет и на некоторых матчах РПЛ.

Видео Дзюбы, претензии «Матчу» и интервью Мамаева

— «Матч ТВ» сейчас многие критикуют.

— Да, зачем освещать какую-то шляпу про Мамаевых? Это «Дом-2» какой-то! Показывайте футбол, как другие люди играют. Чтобы был хороший пример для подрастающего поколения!

— Нобель правильно сделал, что ушел с «Матч ТВ»?

— Если это его реальная причина ухода с «Матч ТВ», то Нобель сделал все правильно. Он серьезный журналист, который разбирается в футболе. И если его заставили сделать вот это интервью, то это просто шляпа! Зачем это нужно?

— Должна быть YouTube-интеграция блогеров с «Матчем»?

— Да! Телеку это нужно. Если «Матч ТВ» обратит внимание на топ-блогеров, то это будет вин-вин! Молодая аудитория не смотрит телевизор, им это не очень интересно! А взрослые увидят, что молодежь не только покуривает сижки, как они считают, но еще и занимается спортом.

— Ты можешь сейчас попросить Тину Канделаки попросить об этом?

— Она же уже не имеет отношения к «Матч ТВ». Ее же повысили?

— Да, но она же в любом случае имеет влияние на канал.

— Как-то на турнире МКС была команда «Матч ТВ». И я удивился тому, что они не прислали ни одну камеру, чтобы осветить свою же команду. Я выставил в сторис это, отметил и Тину, и Аршавина. Мол, приедете ли вы поддержать свою команду. Но они не обратили на это внимания. Значит, они считают, что это не очень нужно было. И они хотя делать рейтинги на другом, а не на футболе.

— Ты считаешь, что это ошибка?

— Да. Когда человек, который делает контент на спортивном канале, не обращает внимания на блогеров, которые причастны к футболу и спорту, то это неправильно. Нужно на это реагировать и поддерживать. Любая движуха, связанная с блогерством и футболом, только привлекает внимание. А это главная задача телеканала — привлечение разной аудитории к спорту.

— Бывший президент «Спартака» Червиченко сказал, что удивляться шуточкам «Матч ТВ» про дрочку Дзюбы не стоит.

— Я уже не удивляюсь таким вещам. Все хотят обратить на себя внимание. Но хочется, чтобы было много классного контента. Студия у «Матч ТВ» — супер! Все классно, но контент не только из этого складывается. Хочется, чтобы были и другие рубрики. Чтобы освещался детский спорт! Чтобы детям было интересно было примкнуть к этой истории. А они, получается, делают какую-то грязную дичь. Которую должны показывать на развлекательных каналах.

— Удивился видео Дзюбы?

— Я не видел это видео дольше трех секунд. Конечно, я дико удивился.

— Не говорил друзьям, чтоб они быстрее удаляли фотки? Мало ли что.

— У меня тоже есть разные фоточки или видео, но ничего зашкварного я там не делаю. Если и всплывет это... Ну, пусть всплывет. Я в свое время мог и уснуть с девчонками в кровати, проснуться, а их там уже нет. Что они там могли наснимать? Поэтому ждите! (Смеется).

Поиск девушек через Instagram Миранчуков, неприятие Кикнадзе и как кинули игрока «Локо»

— Ты болеешь за «Локо» и общаешься с Лешей Миранчуком. Не узнавал, какие у него планы в дальнейшем? Пока в «Аталанте» у него не все клеится.

— Поддерживаю его. Переписываемся, когда у него что-то происходит. Когда у него какие-то неудачи, то я не акцентирую на этом внимание. Но все равно когда человек находится на расстоянии, то общение чуть снижается.

— Ему стоит уходить?

— Я хочу, чтобы он застолбил место в основе. И мне кажется, что «Аталанта» для него не является пределом. Он и в более серьезном клубе может оказаться.

— У футболистов немаленькие зарплаты. Вокруг них много приспособленцев, девушки в том числе. У тебя есть истории твоих знакомых футболистов, которых разводили на бабки?

— Это же не только в футболе. Когда ты на коне и у тебя есть деньги, то вокруг тебя много девушек. Помню, несколько лет назад я смотрел комментарии под постами Леши Миранчука в Instagram. Миранчуки — статные молодые ребята с деньгами. Один на Rolls-Royce, другой на Bentley. И я говорю им: «Если мне нужны будут красивые девчонки в клип, то я буду заходить к вам в комментарии». Я заходил в коменты и там: сотни девочек-моделей писали какие-то комментарии. Конечно, это все кружит голову! Они думают, что вот пам-пам, в эту влюбился — и все. Им очень тяжело найти достойную девушку. Это сложно! Особенно у нас.

— А есть жесткая история, когда эти модели кидали на деньги твоих знакомых?

— Конечно! Много таких историй.

— Например?

— У одного игрока «Локомотива» была такая движуха. Когда футболист на сборах, девчонка вовсю тусит и исполняет. Наркотики, алкоголь были, а за ребенком не следит. Это сплошь и рядом на самом деле.

— Как ты отнесся к хейту братьев Миранчук из-за покупок Bentley и Rolls-Royce?

— Я считаю, что нам нужно менять менталитет людей. Понятное дело, что у нас многие живут ниже прожиточного минимума, но это вопросы к власти. Есть люди, которые собственным трудом зарабатывают деньги, и за это их нельзя хейтить. То, как они тратят деньги, — это их дело.

— Вопрос в менталитете?

— В менталитете. Люди ищут оправдание для себя, почему у них не получилось, а у других получилось. Но это все гораздо глубже: у нас в стране учителя и врачи получают очень маленькие деньги. Хотелось бы, чтобы они тоже получали нормальные суммы! И тогда не будет этих вопросов.

— Возвращаясь к «Локо» и деньгам. Тарасову в свое время клуб не оплатил операцию. Расскажи о деталях.

— Меня это шокировало. Я даже снял интервью для своего блога. В тот момент я не понял Кикнадзе. Это же небольшие суммы! Плюс-минус 5-10 тысяч евро с учетом перелетов и самой операции. Как ни крути, Дима провел в «Локо» большой отрезок! Это было недостойно со стороны Кикнадзе.

— Как ты охарактеризуешь период правления Кикнадзе в «Локомотиве»?

— Мне он неприятен после ситуации с Димой. Я не знаю, что он должен сделать, чтобы мое мнение поменялось. Значит, человек заточен на деньги и интересы клуба, но у него нет никаких человеческих качеств. Может быть, он был против Бузовой! И это все переложилось на Диму, но таких моментов не должно быть.

Пьяные новозеландцы, массовые побоища, запой Емельяненко

— Ты увлекался ММА. Готов выйти с кем-нибудь на бой?

— Я думал об этом... Но позже понял, что просто так ради денег не вышел бы точно. Человек должен действительно вызывать у меня ненависть. Могу спарринговаться, но бить кому-то морду... Только если у меня будет какой-то серьезный конфликт.

ММА — кровавый вид спорта. Я был один раз на Hardcore. Атмосфера там давящая. Эти хрустящие кости, кровь... Потом весь день голова болела. Наблюдать вживую за этим не хочется.

— Конфликтов с кем-то у тебя нет?

— Нет, все конфликты я уже урегулировал.

— Ты когда-то дрался?

— Дрался. В последний раз это было два года назад на Бали, когда до нас докопались пьяные новозеландцы в клубе. Пришлось их раскидать. До этого один удар был в Москве. Тоже мужик один докопался до меня, и я понял, что надо его ударить. Но в целом я стараюсь не допускать рукоприкладства, даже если меня задевают.

— А в массовых побоищах?

— Это давно было, когда еще учился на первом курсе в университете. Против другого курса дрались. Пацанские штучки.

— Как думаешь, у Джигана есть в шансы в бою против Емельяненко?

— Все будет зависеть от того, кто меньше пива выпьет перед поединком! Если Джиган будет стабильно месяц тренироваться, то он, может, даже в очень хорошей форме.

— Мы знаем, что Емельяненко уходил в запой. У тебя есть знакомые спортсмены, кто так же гужбанил?

— Я помню разговор с Димой Тарасовым, когда он сломал ногу на тренировке. Когда я разговаривал с ним, то почувствовал горечь. В очередной раз ему нужно было выкарабкиваться из ситуации. Я ему сказал: «Дим, прошу, не бухай! Не уходи в запой». Говорю ему, чтоб он пообещал мне! Потому что это мог быть вообще конец. В итоге он быстро восстановился.

Апатия, пивко и бургеры, похудение

— Видел твою фотографию в Instagram, где ты сравнил себя пухловатого и нынешнего, с мускулами. Что ты делал?

— У меня была апатия периодом в полгода, когда я не знал, чем хочу заниматься. Я уехал в Америку, а там бургеры, пивко... На чиле, на расслабоне. В какой-то момент я взвесился и понял, что столько кг — это too much. Поэтому занялся спортом, занялся боксом, а сейчас хороший вес — 85 кг. Я скинул 15 кг. Сейчас я ощущаю себя просто офигенно! Голова не болит. Всем желаю скинуть лишний вес, потому что жизнь заиграет другими красками.

— Ходил в тренажерку?

— Начал ходить с утра на спорт: пробежка, не важно... Ну и, конечно, диета. Просто перестал хавать и начал следить за собой чуть лучше.

— Тяжело?

— Поначалу тяжело, но когда видишь, что один килограмм идет вниз, то уже начинаешь с еще большей охотой заниматься. Килограммов 5 я скинул в первый месяц, а за полгода — 15 кг.

— Ты сказал про апатию. Что с тобой произошло?

— Это был переломный момент: я закончил сниматься в «Дневнике хача». У Амирана началась своя движуха, а мне перестала придавать удовольствие моя артистическая деятельность. Не понимал, чем мне нужно заниматься. Взял паузу на 5-6 месяцев, а потом проснулся и понял: теперь я начинаю новую жизнь.

CS, 5-6 банок энергетика, «Ковидные шлюхи»

— Кто-то обвиняет компьютерные игры в терактах в Перми и Казани. Почему все сваливается на них?

— Это классика. Нужно же кого-то обвинить. Компьютерные игры — это же что-то невоодушевленное и большое. Кого-то же нужно виноватым сделать и усмирить горе людей. Не себя ведь, поэтому компьютерные игры.

— Ты часто играешь с футболистами в CS?

— С футболистами — нет. У меня есть команда из друзей школьных. Называется «Ковидные шлюхи», ха-ха. Мы собирались, когда был карантин.

— С Сашей Головиным не играл?

— Он предлагал, но что-то упустили такую возможность. CS — это отличная тема, играя в которую, ты можешь отдохнуть мозгом.

— Но чиновники не одобряют.

— Они не понимают и не шарят. Они только в лучшую сторону влияют на психику детей, но все в меру. Нужно объяснять. Мне никто не объяснил, что такое энергетический напиток. Я в 15 лет выпил 5-6 банок, у меня потом сердце так колотилось, что я чуть не умер! Нужно объяснять, что все должно быть в меру.

Блиц:

— Карпин или Черчесов?

— Карпин.

— Тарасов или Бузова?

— Тарасов.

— Бой с Олегом Майами или Амираном Сардаровым?

— С Амираном, потому что с Майами я уже дрался.

— Хабиб или Ян?

— Ян.

— 2DROTS или «Амкал»?

— 2DROTS.

— Лучший игрок «На спорте»?

— Он сидит перед вами. Вот он я!

— О чем мечтает T-Killah?

— Сделать многофункциональный центр для артистов.