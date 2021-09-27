Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил вызов Лунева на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему Андрей Лунев был вызван в команду на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре, — сказал Кафанов, которого цитирует пресс-служба РФС. — Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную».

В заявку сборной попали такие вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

В начале сентября от вызова в сборную отказался форвард «Зенита» Артем Дзюба. В этом сезоне 33-летний нападающий забил 3 мяча и сделал 3 передачи в 9 встречах чемпионата России.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).