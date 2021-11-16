Катар построил очень крутые стадионы к ЧМ-2022: есть даже арена из контейнеров для грузоперевозок. Хочется, чтобы Россия там сыграла

Система охлаждения есть почти везде — и она правда работает.

Дизайн и впечатления

Чемпионат мира-2022 в Катаре пока кажется самым загадочным и неоднозначным в истории. Пожалуй, даже мундиаль в ЮАР в 2010-м не вызывал столько вопросов, споров и сомнений. Очень может быть, что чуть больше чем через год боссы ФИФА назовут турнир на Ближнем Востоке лучшим в истории, а еще спустя время мы будем ностальгировать по нему как по последнему «нормальному» — с 32 командами и привычным четырехлетним ожиданием. А может, и нет — и ЧМ-2018 в России так и останется непревзойденным.

Но в одном можно быть уверенным — матчи ЧМ-2022 пройдут на стадионах высочайшего уровня. Другие аспекты проведения турнира пока вызывают определенные сомнения, и разрешатся они или нет, покажет только время. Но вот арены катарцы построили совершенно восхитительные — говорю это как человек, который в конце октября видел их собственными глазами. И точно такие же оценки у других журналистов, которые побывали в Катаре в рамках пресс-тура, устроенного Верховным комитетом по организации и наследию (так официально называется оргкомитет ЧМ), — от англичан до аргентинцев.

Матчи ЧМ-2022 примут восемь стадионов. Семь из них были построены с нуля, а «Халифа Интернешнл» подвергся масштабной реконструкции. Пять арен уже готовы и открыты. Это как раз «Халифа Интернешнл», введенная в строй первой — в мае 2017-го, а также «Аль Джануб» (май 2019-го), «Эдукейшн Сити» (июнь 2020-го, сама церемония из-за пандемии проходила в онлайн-формате, а не вживую), «Ахмад бин Али» (декабрь 2020-го) и «Аль Тумама», первый матч на котором состоялся 22 октября. Полностью готовы «Аль Бейт» и «Рас Абу Абуд», но матчей там пока еще не было, на 99% готова главная арена ЧМ-2022 — «Лусаил».

Побывал на пяти стадионах, и главное впечатление, которое они оставляют, помимо того что это ультрасовременные арены, соответствующие всем регламентам ФИФА, — у них есть свой стиль. Многие современные стадионы в чем-то похожи друг на друга, даже если речь не идет о типовых проектах, но про стадионы в Катаре этого сказать нельзя. И у «Аль Бейта», и у «Лусаила», и у «Ахмад бин Али», и у «Аль Тумама» есть свое лицо, не говоря уже о совершенно уникальном «Рас Абу Абуд».

Организаторы постарались сделать так, чтобы стадионы отражали национальные и культурные особенности Катара. Конечно, эту идею никак не назовешь оригинальной, но катарцам удалось исполнить задумку в полной мере.

Немного о стадионах ЧМ-2022 в Катаре. Так выглядит «Аль-Бейт», где пройдет матч открытия pic.twitter.com/qwPkINAVrd — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2021

Например, дизайн стадиона «Аль Бейт» напоминает о традиционном арабском шатре, известном как «бейт аль-шаар», — символе арабского гостеприимства. И действительно похоже, особенно учитывая, что арена расположена дальше всего от Дохи — в 46 км от центра города — и находится практически в пустыне. И когда практически из ниоткуда возникает такой вот «шатер» — это правда впечатляет.

Вид с автотрассы на стадион «Аль Бейт». Фото «СЭ»

Не меньше, чем внутреннее убранство ВИП-лож и скайбоксов. Обстановка — классическая восточная роскошь: с золотом, коврами и медными лампами. На этом фоне как-то теряется факт наличия на арене раздвижной крыши, тем более что на «Аль Бейт» используется куда более легкая конструкция, чем, например, на «Газпром-Арене». Именно тут состоится матч открытия ЧМ-2022 и один из полуфиналов.

ВИП-ложа на стадионе «Аль Бейт». Фото «СЭ»

Раздевалка на стадионе «Аль-Бейт». Фото «СЭ»

«Аль Тумама» символизирует другую важную часть арабской культуры — гафию. Это головной убор, который веками носили и до сих пор носят мужчины. Если посмотреть на стадион сверху, то он очень похож на гафию. Орнамент на боковых стенах повторяет узор, который вышивают на головном уборе.

Стадион «Аль Тумама». Фото «СЭ»

Не менее красивый орнамент и на «Ахмад бин Али». Если верить официальному гайду, то он состоит «из узоров, которые характеризуют различные аспекты Катара: семейные ценности, красоту пустыни, флору и фауну, а также местную и международную торговлю. Пятая форма — щит — объединяет все остальные, представляя силу и единство». Хотя, по-моему, это больше похоже на снежинки.

Но главное впечатление: арена органично вписана в старый район Дохи — Аль-Райан (там базируется одноименная команда, за которую сейчас играет Хамес Родригес, а тренирует ее Лоран Блан). Он почти полностью застроен белыми одноэтажными домами в традиционном арабском стиле, и стадион, несмотря на всю свою новизну, не выглядит в нем каким-то чужеродным телом, как это нередко бывает.

Стадион «Ахмад Бин Али». Фото «СЭ»

От «Лусаила», на котором пройдет финал ЧМ-2022, веет какой-то величественностью. Доха — специфический город в том смысле, что там есть район Вест Бэй, застроенный современными небоскребами: визитная карточка Катара, главная открыточная картинка. Но на много километров вокруг — по большей части одноэтажная застройка. И если ваши окна в одном из небоскребов выходят на север, то вам будет очень хорошо виден похожий на огромную чашу «Лусаил», расположенный в 20 км от Вест Бэй.

Стадион «Лусаил». Фото «СЭ»

А его монументальность подчеркивает не только вместимость в 92 тысячи зрителей (на ЧМ-2022 будет 80 тысяч, так как уберут так называемые слепые места), но и 3345 (!) разного рода подтрибунных помещений.

Немного о стадионах ЧМ-2022 в Катаре. Это — «Лусаил», где состоится финал pic.twitter.com/PcSJfy8Lex — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2021

Но мой фаворит — «Рас Абу Абуд». Даже жаль, что после ЧМ-2022 его полностью разберут — впервые в истории мундиалей. Но в этом и заключается его главная фишка. Арена построена из 30 тысяч тонн металлических конструкций и 974 контейнеров для морских грузоперевозок.

Самый необычный стадион, на котором был. Так выглядит «Рас Абу Абуд», построенный из контейнеров для морских перевозок pic.twitter.com/aBJfhpdScK — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2021

На строительство ушло всего два года — еще в 2019-м на месте стадиона было чистое место. Почти все внутренние помещения — раздевалки, судейская, медицинская комната — расположены внутри контейнеров. В буквальном смысле. Исключение — ложа для самых важных гостей, так называемый VVIP. Решили, что людям калибра Джанни Инфантино или членам королевской семьи Катара негоже смотреть футбол из контейнера.

Подтрибунные помещения на стадионе «Рас Абу Абуд». Фото «СЭ»

«Рас Абу Абуд» расположен у самой воды, почти как сочинский «Фишт». С территории вокруг открывается невероятно красивый открыточный вид на Корниш — длинную набережную — и Вест Бэй, расположенные на другой стороне бухты.

Макет стадиона «Рас Абу Абуд» и прилегающей территории. Фото «СЭ»

Это единственный из восьми стадионов ЧМ-2022, на котором нет специальной системы охлаждения воздуха. Предполагается, что свежий воздух, идущий с моря, будет проникать внутрь «Рас Абу Абуд» сквозь отверстия между контейнерами и между крышей и трибунами, через большие сквозные выходы. Грубо говоря, должен работать принцип сквозняка. Мы были на стадионе в районе двух часов дня, и внутри было душно — через пять минут нахождения у кромки поля ты уже весь мокрый. Но планируется, что на «Рас Абу Абуд» будут проходить матчи только самого позднего вечернего слота, да и в декабре в Катаре должно быть попрохладнее.

А это «Рас Абу Абуд» — вид изнутри. Никакой оголтелой экзотики pic.twitter.com/6IpErRT8wA — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2021

Система охлаждения

А вот на остальных семи аренах система охлаждения есть. Это вообще была одна из фишек заявки Катара на проведение турнира — концепция была разработана еще в 2009 году. Ее основной автор — доктор Сауд Абдул-Гани из Инженерного колледжа университета Катара, в сотрудничестве с которым и велись все работы. Родившийся в Судане Абдул-Гани, получивший за время подготовки к ЧМ-2022 прозвище Доктор Кул (от английского cool — «прохлада»), вдохновлялся своей докторской диссертацией, посвященной кондиционированию воздуха в автомобиле «Форд Мондео». По его словам, у него и его команды ушло больше года на разработку дизайна и конструирования этой системы.

Конкретный способ и детали функционирования системы охлаждения зависят от дизайна каждого стадиона. Но есть один важный принцип — это рециркуляция воздуха. То есть в систему не загоняется постоянно горячий воздух снаружи, а попадает уже ранее охлажденный воздух из чаши стадиона. Таким образом, внутри стадиона получается своего рода «пузырь» с холодным воздухом. Технология работает, поддерживая этот холодный «пузырь» столько времени, сколько необходимо.

Сопла системы охлаждения на стадионе «Аль-Бейт». Фото «СЭ»

«Мы не забираем горячий воздух снаружи и не охлаждаем его, а заново охлаждаем воздух, который внутри арены», — подчеркнул Абдул-Гани во время разговора с журналистами.

«Наш главный враг — это воздух, проникающий снаружи. На некоторых стадионах есть расстояние между трибунами или одна из них выше или ниже, соответственно, их крыша тоже выше или ниже. Из-за этого воздух снаружи проникает внутрь арены. Здесь же у нас единое пространство, по всему периметру арены защитный экран. Так что воздух может проникать только сверху», — объяснял Абдул-Гани, обводя рукой периметр стадиона «Ахмад бин Али», у кромки поля которого проходила беседа.

Действительно, никаких отверстий между крышей и трибунами или между разными трибунами нет. Если посмотреть на макеты или фотографии других новых арен, то они выглядят точно так же, то есть действует тот же принцип.

Кроме того, это позволяет защитить внутреннее пространство стадиона от песка из пустыни, пыли и других мелких частиц.

«Сегодня довольно ветреный день — снаружи много пыли. Но внутри стадиона чистый воздух. Почему? Потому что мы очищаем его с помощью нескольких типов фильтров. Так что вы можете быть уверены, что внутри арены всегда будет чистый воздух», — удовлетворенно кивал Доктор Кул.

Доктор Сауд Абдул-Гани, или просто Доктор Кул. Фото «СЭ»

Исключение — «Халифа Интернешнл», старая арена с беговыми дорожками, которая подвергалась реконструкции. По форме «Халифа» — это большой овал. Или даже эллипс, что требовало нестандартного подхода. Тут постоянно идет поток свежего воздуха, а системы рециркуляции нет.

При этом Абдул-Гани уверяет, что он и его команда инженеров использовали любой шанс, чтобы уменьшить использование системы охлаждения. Главным образом за счет использования при строительстве современных инсоляционных материалов, максимально отражающих солнечный свет и препятствующих нагреванию.

«Многие думают, что у нас тут море денег и мы можем с легкостью раскидываться ими. Но это не так! Нашу команду привлекали к проектированию и строительству стадионов, и, например, мы просили сделать цвет стен этой арены на несколько процентов светлее — благодаря этому уменьшить расходы на использование системы», — даже немного кипятился Доктор Кул.

Ожидается, что на работу системы охлаждения будет тратится только 20% энергии, которую стадион потребляет за год.

Стадион «Ахмад Бин Али». Фото «СЭ»

Этому должно способствовать и то, что система спроектирована и управляется так, что ее можно настроить для охлаждения только тех областей стадиона, которые в ней нуждаются в данный момент, — например, только поле или только трибуны (или даже какую-то одну отдельную трибуну). Чтобы воздух внутри был комфортной температуры, систему охлаждения нужно включить за два часа до начала матча и оставить работать еще на два часа после финального свистка.

«Все управляется с помощью компьютера. По всему периметру стадиона расположено около 400 датчиков, которые следят за влажностью и солнечным излучением», — поясняет Абдул-Гани.

Действительно, когда мы приехали на стадион «Лусаил», то на поле система охлаждения не работала. Шел только десятый час утра, но на солнце было уже тяжеловато. Но стоило подняться с поля на трибуны, где что-то доделывали рабочие, и сразу чувствовалась разница — там кондиционирование было включено и создавало комфортную обстановку.

Рабочие на стадионе «Лусаил». Фото «СЭ»

Выглядит система охлаждения следующим образом: по всему периметру трибун рядом с полем расположены похожие на сопла отверстия диаметром в среднем где-то около 50 см, из которых идет струя холодного воздуха. Мы общались с Доктором Кулом как раз у кромки поля около получаса, и где-то к середине разговора стало даже немного холодно. Но у самой боковой линии уже вполне комфортно — на футболистах эти потоки свежего холодного воздуха сказаться не должны.

Что касается трибун, то внизу рядом с каждым зрительским местом есть небольшое отверстие размером примерно с душевую головку.

«Из него тихо выходит поток воздуха, который как бы обволакивает зрителя, образуя своего рода пузырь. Мы не хотели, чтобы был сильный поток, который сушит кожу, глаза или бьет по ногам постоянной струей холодного воздуха», — пояснил Абдул-Гани.

«Люди разного пола, разных рас, разного возраста по-разному реагируют на температуру воздуха. Мы считаем, что 22-24 градуса — это наиболее оптимальная и сбалансированная для всех температура. Смотрите, в декабре в Катаре ночью около 15 градусов. Днем — 20-25 градусов. Но, как я уже сказал, воздух снаружи — не проблема. Проблема — сидящие рядом друг с другом в ограниченном пространстве люди. Им нужно дать свежий качественный воздух и нейтрализовать исходящее от каждого из них тепло», — рассказал Доктор Кул.

Отверстия системы охлаждения на трибунах стадиона «Аль Бейт». Фото «СЭ»

Как сказал Абдул-Гани, ночью в декабре в Катаре в городской черте температура воздуха опускается до +15. То есть в принципе во время матчей последнего временного слота может быть уже прохладно. Теоретически система кондиционирования, установленная на арене, способна не только охлаждать и очищать воздух, но и нагревать его. Однако Доктор Кул уверяет, что делать этого не будут.

«В нашем климате это расточительство», — воскликнул он, еще раз подчеркнув, что организаторы не намерены разбрасываться деньгами.

Да, установка системы охлаждения увеличила стоимость проектов стадионов, по словам Абдул-Гани, на 20-50% (суммарные затраты на подготовку арен и тренировочных баз, согласно данным оргкомитета, составили 6,5 миллиарда долларов США).

«Но это не так много, если вы уверены, что сооружение будет работать постоянно», — сказал он.

А именно этого хотят добиться организаторы после ЧМ-2022. Вопрос наследия — один из основных в концепции проведения турнира, неслучайно это слово отдельно прописано в официальном названии оргкомитета.

Наследие

В этом смысле история с системой охлаждения на стадионах показательна.

«Мы проектировали стадион так, чтобы на нем можно было играть и зимой, и летом. Многие спрашивают меня: раз чемпионат мира будет зимой, когда температура приемлемая, зачем вам нужна система охлаждения? Зачем тратить столько денег на сооружение, которое будет использоваться 4-5 месяцев в году? Мы не хотели построить стадионы к чемпионату мира, а потом не знать, что с ними делать, не хотели «белых слонов». Но наш оргкомитет решил, что наши стадионы должны работать всегда, 24/7.

Каждая арена должна стать центром притяжения для окружающей местности. Могут быть разные решения — детские клубы, женские клубы, зоны отдыха, госпитали, спортивные академии. Каждый стадион должен работать после мундиаля, а люди — получать удовольствие от его использования", — объяснял Абдул-Гани.

Если план удастся реализовать, то система охлаждения воздуха будет востребована постоянно.

Кроме того, Доктор Кул и организаторы рассчитывают, что система выйдет за пределы арен и станет универсальным решением. Первый опыт уже есть: технология использовалась для охлаждения одной из торговых площадей в Qatar Cultural Village — зоне отдыха в Дохе. Кроме того, она постепенно внедряется в сельском хозяйстве — в Катаре надеются, что это повысит продовольственную независимость страны.

Макет стадиона «Ахмад Бин Али» и прилегающей территории. Фото «СЭ»

Стадионы же рассматриваются не только и не столько как место, где можно играть в футбол.

Как уже говорилось, «Рас Абу Абуд» после турнира разберут. 974 контейнера снова отправятся в море перевозить грузы, тем более что с ними сейчас дефицит. Металлические же конструкции организаторы готовы передать любому, кто захочет реализовать подобный проект, — тут работает принцип конструктора, и на месте их можно будет собрать заново. Если желающих не будет, то 30 тысячам тонн стали найдут полезное применение.

Не будет после ЧМ-2022 большого футбола и на «Лусаиле». Арену полностью перестроят — тут будут школа, магазины, поликлиники, продуктовые рынки. В общем, центр притяжения для нового мини-поселения, которое сейчас активно возводится вокруг стадиона, — такова генеральная концепция. Газон, кстати, полностью убирать не будут — его перестелют в помещение, где смогут играть местные жители.

Стадион «Лусаил» и строящийся вокруг жилой район. Фото «СЭ»

Вместимость оставшихся шести арен будет сокращена вдвое — с 40 до 20 тысяч зрителей (в случае с «Аль Бейтом» до 30 тысяч). Катарцы считают, что больше им не нужно. Своя программа наследия есть у каждого стадиона. Говорить обо всех не имеет смысла, но принцип везде тот, о котором говорил Абдул-Гани: сделать многофункциональные сооружения, работающие постоянно, а не только в дни матчей. Рядом — зеленые зоны. А, например, 96 скайбоксов на «Аль-Бейте» будут переоборудованы в номера 5-звездочного отеля.

Так будет выглядеть гостиничный номер на стадионе «Аль-Бейт» после ЧМ-2022. Фото «СЭ»

На бумаге все выглядит заманчиво и красиво и вместе с тем правильно. Крайне любопытно, как все это будет воплощаться в жизнь и что из этого получится. Приехать в Катар году этак в 2025-м и посмотреть на результаты было бы невероятно интересно.