Норвегия вырастила мощное поколение, где есть не только Холанн. Помогли масштабные реформы и гений одного человека

Сегодня норвежцы могут впервые за 24 года отобраться на чемпионат мира.

16 ноября сборная Норвегии сыграет в Роттердаме с Нидерландами в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победа гарантирует скандинавам участие в стыках, а при определенных обстоятельствах они могут пробиться в Катар напрямую и впервые за 22 года принять участие в большом турнире. Норвегия не была там с Евро-2000, а на чемпионатах мира с 1998 года. Тогда скандинавы даже обыграли Бразилию (2:1) в группе и вышли в плей-офф, где, правда, уже в 1/8 финала уступили Италии (0:1).

И вот теперь у них новый шанс. Играть с голландцами, правда, придется без травмированного Эрлинга Холанна, но к концу марта, когда будет плей-офф, он точно должен быть готов.

Современную сборную Норвегии сложно назвать молодой по среднему возрасту (26,2 года), но 30-летний рубеж преодолели лишь пять человек, трое из которых — голкиперы. В атаке блещут 21-летний Холанн (5 голов в квалификации), 25-летний форвард «Лейпцига» Александр Серлот (3 гола+1 передача), 22-летний полузащитник «Генка» Кристиан Торстведт (3+1) и 27-летний вингер «Саутгемптона» Мохаммед Эльюнусси (3+1). Не стоит забывать о таких людях, как Мартин Эдегор (22 года) из «Арсенала» и недавно выступавший в «Ростове» Маттиас Норманн (25) из «Норвича». Есть и перспективная молодежь. Ее главный представитель — 22-летний Кристоффер Айер из «Брентфорда». Между прочим, летом на центрального защитника претендовали не только новички АПЛ, но и «Милан».

16.11.2021 | Голландия — Норвегия

Этот набор добротных игроков и подрастающих звезд появился в норвежской команде не случайно. Не всем повезло родиться в семье бывших профессиональных футболистов, как Холанну (папа играл в АПЛ и сборной Норвегии) и Эдегору (отец выступал в клубах высшего дивизиона чемпионата Норвегии). Тем не менее шансы развивать свое футбольное мастерство были и есть у многих жителей холодной северной страны.

P? med treningst?y og frem med pc'en.Skal m?te 25 trenere fra Nord Norge.

Nesten 2000 trenere har meldt seg p? NFF's Online Grasrottrenerutdanning.

Inspirerende ? m?te fotballfolket igjen.Og gledelig at s? mange vil ta kurs for ? blir en enda bedre trener for v?re h?pefulle pic.twitter.com/TUaSnu0AJk — H?kon Gr?ttland (@hakongrottland) April 23, 2020

Человек, который изменил все

Немаловажную роль в подъеме норвежского футбола сыграл Хокон Греттлан. Несостоявшийся футболист быстро освоился в тренерском ремесле и на поприще развития молодежи. Поработав с женскими клубами и мужскими командами низших дивизионов, в 2006 году Греттлан стал главой отдела развития игроков в местной федерации (НФФ). По роду деятельности ему приходилось ездить по всей Норвегии, и в 64-тысячном городке Драммен он нашел Эдегора. Дело было в 2010 году, и с того момента карьера юного таланта развивалась довольно стремительно. Но и успех Греттлана заметили в НФФ, повысив его до должности координатора молодежного футбола страны.

В Норвегии практически нет государственного финансирования спорта. Он существует за счет спонсоров и инвесторов, поэтому Греттлан пошел к норвежским клубам и убедил их расширить академии. Каждый клуб открыл в своем городе дополнительные секции, куда принимают всех желающих. Некоторые секции заработали в обычных общеобразовательных школах, благодаря чему дети смогли играть в футбол сразу после уроков.

Даже за полярным кругом в Норвегии строят футбольные поля с искусственным покрытием. Начиная с 2007-го по всей стране ежегодно открывают более 100 полей, 15 из которых в манежах. НФФ обязала клубы тратить часть доходов от телетрансляций на развитие академий и инфраструктуры, благодаря чему возросло количество тренировочных площадок.

Греттлан считает, что невероятным футболистом не стать без дополнительных тренировок. «Все великие футболисты очень много играли на улицах», — сказал селекционер. Под это описание отлично подходит и Эдегор.

«Он экстраординарен по всем пунктам: он тренировался двадцать часов в неделю! Это невероятно, но иначе и не стать невероятным футболистом. Не думаю, что он страдал, столько тренируясь, потому что делал то, что сам хотел, и понимал, что это путь к его мечте. Чем больше норвежских детей это поймут, тем больше у нас будет талантов», — рассказал Греттлан в другом интервью.

Смена английского стиля на испанский

В 1990-е норвежцы походили игровым стилем на старомодных англичан — много борьбы и длинных передач. Футболисты должны были быть развиты физически, много бегать без мяча и рассчитывать на контратаки. «Мы играли в такой футбол, будто мы андердоги и признаем это», — описал Греттлан игру сборной Норвегии тех лет.

Старт его карьеры в НФФ совпал с доминированием испанского футбола в мире. Заметил это и экс-скаут «Зенита» и «Монако» Тор-Кристиан Карлсен. «Мы росли на Англии восьмидесятых, а сейчас норвежские дети смотрят «Барселону», «Реал» и другие более техничные образцы футбола. В последние десять лет в Норвегии больше внимания уделяют современному обучению тренеров, развитию контроля мяча и понимания игры», — рассказал TheAthletic Карлсен.

До 13 лет дети играют в форматах «6 на 6» или «7 на 7», чтобы чаще контактировать с мячом. Только с 14 лет, когда лучших футболистов распределяют по клубным академиям, они начинают играть «11 на 11».

Школа национальной сборной

Одно из нововведений Греттлана — Landslagsskole. Это лагерь при национальной сборной, куда съезжаются лучшие игроки страны в возрасте от 12 до 16 лет. На сайте НФФ есть целый раздел, посвященный лагерю. «Предназначение школы национальной сборной заключается в том, чтобы находить, стимулировать и развивать самых многообещающих игроков 12-16 лет», — говорится в описании.

Греттлан гордится своим детищем: «С помощью лагеря мы хотим убедиться, что находим правильных игроков и что они получат схожее футбольное образование».

Согласитесь, похоже на каталонскую «Ла Масию», в которой прививают тики-таку и готовят игроков к основной «Барселоне». Но в Норвегии это на национальном уровне, а значит, схожая философия сложится у многих клубов, и это поможет сборной.

Подобная система помогает не только игрокам, но и тренерам. В лагере с ребятами работают 20 человек из НФФ и еще 700 из клубов со всей страны. «Наша новая модель развития футболистов — это и важная часть развития тренеров. Более 700 тренеров работают в НФФ на полставки. Еще они работают в клубах. Таким образом, в нашей модели тренеры учатся нашему образу мышления», — сказал Греттлан.

По схожей манере учат играть и девочек. Если быть точнее, то до 16 лет детей в Норвегии не делят по половому признаку — лучшие играют с лучшими. Так, например, в детской команде Холлана была Андреа Норхейм. Она уже успела засветиться в национальной сборной и выиграть Лигу чемпионов с «Лионом».

Развитие молодежи в Норвегии отразилось и на клубном футболе. Пока чемпион страны «Буде-Глимт» не играет в групповом турнире Лиги чемпионов, но уже шумит в Европе. В прошлом году они дали бой «Милану» (2:3) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Оформивший «гол+пас» в той встрече Йенс Хауге приглянулся итальянцам, и они поспешили приобрести его. Хауге неплохо проявил себя в «Милане» («5+1» в 24 матчах), хотя его и использовали в качестве игрока ротации. В этом сезоне он выступает в «Айнтрахте» на правах аренды. Из сборной, конечно же, 22-летний вингер никуда не пропал.

В этом году «Буде-Глимт» попал в групповой этап нового турнира УЕФА — Лиги конференций.

Норвежцы расправились с самым грозным соперником в лице «Ромы» Жозе Моуринью дома (6:1) и не уступили «волкам» на выезде (2:2). После четырех туров «Буде-Глимт» лидирует в квартете. Уничтоживший «Рому» нападающий Эрик Ботхейм (2 гола+3 передачи в домашней игре) вызван в молодежную сборную Норвегии, вратаря Никиту Хайкина пригласил в сборную России Валерий Карпин, а в главную команду Норвегии отправятся сразу трое футболистов. Вместе с 28-летним Мариусом Лоде в сборную поедут 23-летние Фредрик Бьеркан и Ола Сольбаккен.

Fire tatt ut p? A-landslag, og flere kan det bli ?? pic.twitter.com/GiXo5iEvKs — FK Bod?/Glimt (@Glimt) November 2, 2021

Если же хотите найти какого-нибудь неизвестного перспективного футболиста, то добро пожаловать в Twitter Греттлана. Он активно следит за всей молодежью в норвежском футболе. Возможно, кто-то из этих ребят успеет вырасти до главной команды к ЧМ-2022 в Катаре.