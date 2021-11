Норвегия вырастила мощное поколение, где есть не только Холанн. Помогли масштабные реформы и гений одного человека

P? med treningst?y og frem med pc'en.Skal m?te 25 trenere fra Nord Norge.

Nesten 2000 trenere har meldt seg p? NFF's Online Grasrottrenerutdanning.

Inspirerende ? m?te fotballfolket igjen.Og gledelig at s? mange vil ta kurs for ? blir en enda bedre trener for v?re h?pefulle pic.twitter.com/TUaSnu0AJk