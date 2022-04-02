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Сегодня, 17:00

Новой жертвой культуры отмены стал Забивака. ФИФА вырезала из своего ролика талисман ЧМ-2018

ФИФА вырезала Забиваку из презентации талисмана ЧМ 2022
Отдел футбола «СЭ»
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Талисман ЧМ-2018 Забивака на стадионе в Сочи.
Фото Global Look Press
Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс и талисман ЧМ-2018 Забивака.
Фото Global Look Press
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«Идет вымарывание страниц истории».

Жеребьевка чемпионата мира — это не только распределение команд по группам, но и большое шоу, а также последняя перед стартом презентация турнира. На церемонии в Дохе, в частности, были представлены официальный гимн ЧМ-2022, а также маскот турнира.

Песня, которая называется «Hayya Hayya» («Вместе лучше». — Прим. «СЭ»), если честно, не производит особого впечатления — потенциала стать суперхитом у нее, как кажется, нет.

Это далеко не легендарные The Cup of Life Рики Мартина с ЧМ-1998 и не Waka Waka от Шакиры на ЧМ-2010. Но это ладно, в конце концов, официального гимна с ЧМ-2018 тоже уже никто не помнит.

А вот с маскотом все куда интереснее и, как оказалось, скандальнее. Талисман ЧМ-2022 в Катаре — летающий ковер по имени Лаиб. Здесь смысловые и культурные отсылки понятны и логичны — все помнят ковры-самолеты из арабских сказок. А имя Лаиб в переводе с арабского означает что-то вроде «невероятно талантливый игрок».

Все это ФИФА сопроводила небольшим видеороликом, в котором рассказывается про маскотов. По сюжету Лаиб с ведущим отправляются в Город маскотов, где живут талисманы с предыдущих мундиалей. В кадре мелькают узнаваемые образы — апельсин Нарранхито с ЧМ-1982, львенок Пилле с ЧМ-2006, броненосец Фулеко с ЧМ-2014 и так далее.

Однако бросается в глаза следующее обстоятельство — в ролике нет Забиваки с российского ЧМ-2018. Да, для того чтобы идентифицировать некоторых персонажей вроде непонятных андроидов Ато, Каза и Ника с ЧМ-2002 или пса Страйкера с ЧМ-1994, приходится прокрутить видео раз пять, но они есть. Как и легендарный осьминог Пауль с ЧМ-2010, хоть он и не маскот. А Забиваки нет.

Почему так получилось? Ответ на этот вопрос, думается, очевиден и в дополнительных комментариях не нуждается. И это грустно и непонятно, учитывая, что на конгрессе ФИФА вопрос о приостановке членства РФС не поднимался, а русский стал одним из официальных языков организации. А вот симпатяга Забивака стал очередной жертвой так называемой культуры отмены.

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«Это уже похоже на какой-то мелкий пинок. Все ждали, что нас вообще уберут из ФИФА, но этого не произошло. Еще и признали русский язык одним из официальных. Это большое достижение. Безусловно, такие плевки, как в этом ролике, останутся, но главный результат этой недели позитивный. Нас не оставили совсем на обочине. Так что надежды и шансы есть, давайте думать о лучшем», — так прокомментировал ситуацию «СЭ» известный пианист Денис Мацуев.

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс и талисман ЧМ-2018 Забивака. Фото Global Look Press
Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс и талисман ЧМ-2018 Забивака.
Фото Global Look Press

«Это показательно. Очень неприятно и обидно. Мы провели прекрасный чемпионат мира, все это оценили. Такая реакция в данный момент ужасна. Видимо, тот, кто готовил эту презентацию, добавил человеческий фактор. Посчитал, что он не может переступить через себя», — считает депутат Госдумы Светлана Журова.

«История странная, потому что наш чемпионат мира был объявлен лучшим в истории. Когда идет вымарывание страниц истории, это не красит людей, которые это все делали. Из песни же слова не выкинешь. Инфантино же сказал, что это был лучший чемпионат. Мы все помним. Ну что делать. Такие времена сейчас», — сказал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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