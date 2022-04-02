На ЧМ-1998 матч Ирана и США стал символом разрядки, но в Катаре-2022 может продолжить политическое противостояние

Кубок мира подарит принципиальное противостояние, которое выходит за пределы спорта.

Спорт вне политики?

У спорта и около него всегда было много лозунгов и слоганов, которые имеют мало общего с реальностью. Например, фразу Пьера де Кубертена о том, что на Олимпиадах важно не столько побеждать, сколько участвовать, интерпретировали и трансформировали неоднократно, да и сам автор произносил ее в разных версиях. Например, заменяя слово «участие» на «достойную борьбу».

Но все-таки сути это не меняло, а разговоры о том, что спорт вне политики, — полная профанация. Напротив, спортивные достижения всегда были одним из политических инструментов. Соответственно, конфликты государств и систем переносились на спорт. Будь иначе, не случилось бы бойкотов Олимпийских игр-1980 и 1984, а УЕФА не разводил бы некоторые сборные в отборочных турнирах или клубы из некоторых стран в еврокубках.

Так, в квалификации Евро-2012 жеребьевка определила в одну группу Армению и Азербайджан, и футбольным чиновникам пришлось исправлять ошибку в режиме лайв. А ведь за четыре года до этого находящиеся в напряженных отношениях соседние страны так и не смогли определить, как и где играть между собой, и УЕФА пришлось засчитывать технические поражения обеим командам.

Кроме того, в европейских турнирах разводили матчи России и Украины, Испании и Гибралтара, а также Сербии и Боснии против Косово. Хотя и это не отменяет потенциальных конфликтов. Например, на ЧМ-2018 полузащитники сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака в игре с сербами праздновали голы, изобразив албанского орла.

Вдобавок ко всему на бутсах Шачири были изображены не только швейцарский флаг, но и косовский. И все это можно расценивать как провокацию, сравнимую с той, что случилась в 2014-м, когда в Белграде во время игры Сербии и Албании над полем появился дрон с флагом так называемой Великой Албании. А так как защитник хозяев Стефан Митрович сбил считающееся националистическим знамя, на поле завязалась потасовка.

Матч между сборными США и Ирана в 1998 году. Фото Getty Images

Матерь всех игр

У попавших в одну группу на ЧМ-2022 Ирана и США тоже более чем сложные отношения. Жесткие санкции, конфликты в ближневосточном регионе, переговоры вокруг иранской ядерной программы... При желании на эту тему можно написать целое исследование, начав с исламской революции и захватом американского посольства в Тегеране в 1979-м. Но речь все-таки о том, что в конце года Иран и США должны встретиться на футбольном поле.

На ЧМ-1998 во Франции они уже играли, и к тому матчу было приковано колоссальное внимание. В Штатах один из спортивных боссов после жеребьевки употребил термин «матерь всех игр», хотя позже в сборной все категорически отрицали политическую подоплеку. В Иране же для многих политиков это была встреча с империей зла. И в преддверии матча в Лионе обстановка накалялась. Например, иранских борцов не пустили на турнир в Штаты, а беженцы устроили акцию протеста на пресс-конференции главного тренера персов — знаменитого в прошлом игрока национальной команды Джалаля Талеби.

Работавший прежде с иранской молодежкой специалист, кстати, после временного запрета футбола в стране вынужденно покинул родину. Талеби трудился в Малайзии, ОАЭ, Сингапуре и Индонезии, а потом и вовсе перебрался в Калифорнию, где тренировал университетскую команду. Однако за три недели до мирового первенства родина позвала своего героя, отправив в отставку Томислава Ивича.

Для Ирана игра с американцами была главной на мундиале-1998, причем из лагеря сборной раздавались жесткие высказывания. Признанный лучшим игроком Азии Хадад Азизи вспоминал жертв ирано-иракской войны, которая, по версии персов, была спровоцирована США. Были слухи о возможных беспорядках, из-за чего на матче приняли беспрецедентные меры безопасности. А Талеби как близкий обеим странам человек призывал сконцентрироваться на футболе, и его подход победил.

Радость футболистов сборной Ирана. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Белые розы и совместное фото

Больше того, команды сделали совместное фото, американцы вопреки регламенту первыми подошли для рукопожатия, и перед игрой иранцы вручили соперникам букеты белых роз, считающиеся в Иране символом мира. А первая в истории победа персов на чемпионатах мира (2:1) обернулась национальным праздником.

«Прошло 20 лет, но я до сих пор не знаю, как выразить чувства, которые я испытывал в тот момент, — рассказывал Талеби в интервью The Guardian. — Я не могу это объяснить. Это все еще в моем уме и моем сердце. Но не потому, что это были США. Это была первая победа на чемпионате мира в то время, когда иранский народ ждал счастья. И это сделало людей счастливыми. Люди в моей стране никогда не забывали ту ночь и то, как они танцевали на улицах до раннего утра.

Мы не политизировали игру, но Иран сделал это до крайности. Я думаю, что правительство Ирана сделало это политическим матчем. Если бы я должен был сделать это снова, я бы поднял историю между двумя странами и использовал ее как мотивационный инструмент для получения результата. Но в то время я решил этого не делать. Я был счастлив помочь своей стране, но я был счастлив и в США. Это было место, которое дало мне возможности. Я не хотел сделать что-то плохое стране, которая дала мне и моей семье шанс иметь хорошее будущее.

Радость футболистов сборной Ирана. Фото Getty Images Фото Getty Images

Мы все люди. Мы не враги. Мы можем играть вместе, уважать друг друга, пожимать руки, обмениваться поздравлениями и переходить к следующей игре. Мы сделали все возможное, чтобы показать всем, что у нас есть своя гордая история и что мы не были там, чтобы сражаться. Мы были там, чтобы соревноваться".

Лионский матч считается моментом потепления в отношениях двух стран. Грозивший сопернику Азизи, как и еще несколько иранцев, потом играл в МЛС, а защитник звездно-полосатых Джефф Агус говорил, что футболисты за 90 минут сделали больше, чем политики за два десятка лет. Однако несколько лет диалога и реальных шагов к разрядке обстановки обернулись крахом. Джордж Буш-младший в 2002-м объявил Иран осью зла, и говорить о нормализации отношений сейчас не приходится. Но, кто знает, что случится после мирового первенства в Катаре?