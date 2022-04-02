На ЧМ-1998 матч Ирана и США стал символом разрядки, но в Катаре-2022 может продолжить политическое противостояние
Спорт вне политики?
У спорта и около него всегда было много лозунгов и слоганов, которые имеют мало общего с реальностью. Например, фразу Пьера де Кубертена о том, что на Олимпиадах важно не столько побеждать, сколько участвовать, интерпретировали и трансформировали неоднократно, да и сам автор произносил ее в разных версиях. Например, заменяя слово «участие» на «достойную борьбу».
Но все-таки сути это не меняло, а разговоры о том, что спорт вне политики, — полная профанация. Напротив, спортивные достижения всегда были одним из политических инструментов. Соответственно, конфликты государств и систем переносились на спорт. Будь иначе, не случилось бы бойкотов Олимпийских игр-1980 и 1984, а УЕФА не разводил бы некоторые сборные в отборочных турнирах или клубы из некоторых стран в еврокубках.
Так, в квалификации Евро-2012 жеребьевка определила в одну группу Армению и Азербайджан, и футбольным чиновникам пришлось исправлять ошибку в режиме лайв. А ведь за четыре года до этого находящиеся в напряженных отношениях соседние страны так и не смогли определить, как и где играть между собой, и УЕФА пришлось засчитывать технические поражения обеим командам.
Кроме того, в европейских турнирах разводили матчи России и Украины, Испании и Гибралтара, а также Сербии и Боснии против Косово. Хотя и это не отменяет потенциальных конфликтов. Например, на ЧМ-2018 полузащитники сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака в игре с сербами праздновали голы, изобразив албанского орла.
Вдобавок ко всему на бутсах Шачири были изображены не только швейцарский флаг, но и косовский. И все это можно расценивать как провокацию, сравнимую с той, что случилась в 2014-м, когда в Белграде во время игры Сербии и Албании над полем появился дрон с флагом так называемой Великой Албании. А так как защитник хозяев Стефан Митрович сбил считающееся националистическим знамя, на поле завязалась потасовка.
Матерь всех игр
У попавших в одну группу на ЧМ-2022 Ирана и США тоже более чем сложные отношения. Жесткие санкции, конфликты в ближневосточном регионе, переговоры вокруг иранской ядерной программы... При желании на эту тему можно написать целое исследование, начав с исламской революции и захватом американского посольства в Тегеране в 1979-м. Но речь все-таки о том, что в конце года Иран и США должны встретиться на футбольном поле.
На ЧМ-1998 во Франции они уже играли, и к тому матчу было приковано колоссальное внимание. В Штатах один из спортивных боссов после жеребьевки употребил термин «матерь всех игр», хотя позже в сборной все категорически отрицали политическую подоплеку. В Иране же для многих политиков это была встреча с империей зла. И в преддверии матча в Лионе обстановка накалялась. Например, иранских борцов не пустили на турнир в Штаты, а беженцы устроили акцию протеста на пресс-конференции главного тренера персов — знаменитого в прошлом игрока национальной команды Джалаля Талеби.
Работавший прежде с иранской молодежкой специалист, кстати, после временного запрета футбола в стране вынужденно покинул родину. Талеби трудился в Малайзии, ОАЭ, Сингапуре и Индонезии, а потом и вовсе перебрался в Калифорнию, где тренировал университетскую команду. Однако за три недели до мирового первенства родина позвала своего героя, отправив в отставку Томислава Ивича.
Для Ирана игра с американцами была главной на мундиале-1998, причем из лагеря сборной раздавались жесткие высказывания. Признанный лучшим игроком Азии Хадад Азизи вспоминал жертв ирано-иракской войны, которая, по версии персов, была спровоцирована США. Были слухи о возможных беспорядках, из-за чего на матче приняли беспрецедентные меры безопасности. А Талеби как близкий обеим странам человек призывал сконцентрироваться на футболе, и его подход победил.
Белые розы и совместное фото
Больше того, команды сделали совместное фото, американцы вопреки регламенту первыми подошли для рукопожатия, и перед игрой иранцы вручили соперникам букеты белых роз, считающиеся в Иране символом мира. А первая в истории победа персов на чемпионатах мира (2:1) обернулась национальным праздником.
«Прошло 20 лет, но я до сих пор не знаю, как выразить чувства, которые я испытывал в тот момент, — рассказывал Талеби в интервью The Guardian. — Я не могу это объяснить. Это все еще в моем уме и моем сердце. Но не потому, что это были США. Это была первая победа на чемпионате мира в то время, когда иранский народ ждал счастья. И это сделало людей счастливыми. Люди в моей стране никогда не забывали ту ночь и то, как они танцевали на улицах до раннего утра.
Мы не политизировали игру, но Иран сделал это до крайности. Я думаю, что правительство Ирана сделало это политическим матчем. Если бы я должен был сделать это снова, я бы поднял историю между двумя странами и использовал ее как мотивационный инструмент для получения результата. Но в то время я решил этого не делать. Я был счастлив помочь своей стране, но я был счастлив и в США. Это было место, которое дало мне возможности. Я не хотел сделать что-то плохое стране, которая дала мне и моей семье шанс иметь хорошее будущее.
Мы все люди. Мы не враги. Мы можем играть вместе, уважать друг друга, пожимать руки, обмениваться поздравлениями и переходить к следующей игре. Мы сделали все возможное, чтобы показать всем, что у нас есть своя гордая история и что мы не были там, чтобы сражаться. Мы были там, чтобы соревноваться".
Лионский матч считается моментом потепления в отношениях двух стран. Грозивший сопернику Азизи, как и еще несколько иранцев, потом играл в МЛС, а защитник звездно-полосатых Джефф Агус говорил, что футболисты за 90 минут сделали больше, чем политики за два десятка лет. Однако несколько лет диалога и реальных шагов к разрядке обстановки обернулись крахом. Джордж Буш-младший в 2002-м объявил Иран осью зла, и говорить о нормализации отношений сейчас не приходится. Но, кто знает, что случится после мирового первенства в Катаре?