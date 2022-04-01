Крутой жребий ЧМ-2022: Роналду против Суареса, Месси против Левандовски и футбол против соккера

А в матче открытия Катар сыграет с Эквадором.

Для начала давайте зафиксируем момент. Это последний раз, когда финальный этап чемпионата мира выглядит математически идеально: восемь групп по четыре команды, 16 участников плей-офф. С ЧМ-2026 48 сборных будут разбиты на 12 трио, и не факт, что нам это понравится.

Сейчас, правда, ФИФА все равно смазала жеребьевку тем, что были известны лишь 29 из 32 участников группового турнира. Межконтинентальные стыковые матчи еще не состоялись, а также неизвестен последний делегат от Европы. Это делает анализ неполноценным.

Впрочем, основные выводы все равно можно сделать легко.

1. Нет ни одной группы «смерти», как и четыре года назад. Кажется, что все фавориты должны выходить в 1/8 финала, и, если не будет сенсаций, мы на групповой стадии никого не потеряем.

2. В России-2018 до плей-офф было два матча с топ-вывеской: Испания — Португалия и Англия — Бельгия. Сейчас — только один (Германия — Испания).

3. Зато есть крутые индивидуальные противостояния: Лео Месси против Роберта Левандовски, Криштиану Роналду против Луиса Суареса, Садьо Мане против Виргила ван Дейка, Кевин Де Брейне против Луки Модрича.

Чемпионат мира-2022: групповой этап.

4. Отдельный пункт — группа В. Это точно самый интересный квартет: Англия, США, Иран, а также Шотландия/Украина или Уэльс. На групповом этапе ЧМ-2010 матч американцев с англичанами закончился вничью, а всех шокировала ошибка вратаря британцев Роберта Грина, пропустившего простейший мяч. У этих наций особые отношения — и исторические, и футбольные. В США вид спорта номер один называют «соккер», что многих раздражает, а матч с Англией пройдет сразу после Дня благодарения, в «черную пятницу». Возможный выход Шотландии или Уэльса к англичанам добавляет интриги, да и дипломатические отношения США и Ирана всем известны. А ведь может выйти и Украина. В общем, эта группа будет самой резонансной.

5. Катар получил относительно легких противников. Да, он был в первой корзине, но из других мог получить более тяжелых соперников. У хозяев отличный для разгона оппонент по матчу открытия — Эквадор.

6. Сразу две группы почти целиком повторяют те, что мы видели на ЧМ-2018. Бразилия, Швейцария и Сербия играли друг с другом четыре года назад. Франция с Данией тоже (единственные 0:0 на турнире в России), но к ним в квартет еще и добавится кто-то из тройки ОАЭ/Австралия или Перу. Две последние сборные были в группе с французами и датчанами в России.

7. Наконец, Польша. В 2010 году, когда Россия последний раз пропустила чемпионат мира, мы примеряли на себя группу нашего обидчика Словении (она, кстати, как раз играла с Англией и США). Сейчас тоже велик соблазн примерить на себя группу С: вышли бы мы в плей-офф после игр с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией?