Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?

Исследование «СЭ».

Недавно «СЭ» изучил, в каких формах будут выступать сборные на ЧМ-2022.

Для каждого бренда мировой форум — возможность показать свою креативность. А еще мировой чемпионат — это всегда соревнование изготовителей футбольной экипировки. Каждая компания мечтает, чтобы чемпионом стала сборная именно в их форме.

Кто же чаще всего праздновал успех?

1930

Чемпион: Уругвай

Экипировщик: самодельная форма

Футболисты Уругвая. Фото Global Look Press

Первый чемпионат мира проходил в Уругвае с участием 13 команд. Никакого отборочного турнира тогда не было, как и спонсоров, даже мячи были разными. Неудивительно, что форму, а точнее рубашки, все шили самостоятельно. Уругвай выиграл домашний чемпионат мира в простейшей форме — на ней не было даже эмблемы федерации или флага страны.

1934

Чемпион: Италия

Экипировщик: самодельная форма

Италия исторически играет в синей форме, хотя на ее флаге такого цвета нет. Этим сборная обязана Савойской династии, которая руководила государством в конце XIX и первой половине XX века. Первый чемпионат мира Италия выиграла как раз в фамильных цветах Савойи и с ее крестом на груди, а форму шила сама.

1938

Чемпион: Италия

Экипировщик: самодельная форма

Сборная Италии. Фото Global Look Press

В 1938 году Италия вновь выиграла чемпионат мира, причем в той же форме, что и четыре года назад, — не изменилось вообще ничего. Правда, в четвертьфинале с Францией Италия надела полностью черные футболки, так как ее цвета совпадали с соперником.

1950

Чемпион: Уругвай

Экипировщик: самодельная форма

Первый чемпионат мира после Второй мировой войны прошел в 1950 году в Бразилии, и там спустя 20 лет победил Уругвай. Подавляющее большинство участников туда вновь приехало в самодельной форме, и только у Англии был собственный производитель — St. Blaize & Hope Brothers. Уругвай не изменил своим национальным цветам, но переделал дизайн формы — на этот раз она походила на современные футболки без завязок, хотя герб все еще отсутствовал.

1954

Чемпион: Западная Германия (ФРГ)

Экипировщик: Leuze

В Швейцарию прибыли уже три сборные с брендированной формой — Франция, Бразилия и ФРГ. Каждая доверяла собственному экипировщику, немцев одевала фирма Leuze. Сейчас информацию об этом производителе найти невозможно — известно, что он поставлял форму для нескольких немецких клубов, но с 1970-х не работает.

1958

Чемпион: Бразилия

Экипировщик: Athleta

Сборная Бразилии. Фото Global Look Press

Бразилия радикально сменила подход к форме после домашнего ЧМ-1950, где уступила в решающем матче Уругваю. С 1954 года бразильцы стали играть в «канареечных» цветах, а поставщиком экипировки стала фирма из Сан-Паулу Athleta. В 1958 году она принесла Бразилии первый титул.

1962

Чемпион: Бразилия

Экипировщик: Athleta

Спустя четыре года Пеле и его команда вновь выиграли золото в той же форме от Athleta. Ни дизайн, ни вырез воротника не изменились — вероятно, из суеверия.

1966

Чемпион: Англия

Экипировщик: Umbro

Британцы впервые надели Umbro на чемпионат мира в 1958 году, а в 1962-м их одевал малоизвестный производитель тентов и походной экипировки Bukta. Перед домашним ЧМ-1966 «Три льва» переоделись в Umbro и выиграли золото. С 1982 года Англия недолго носила форму Admiral, а затем вернулась к Umbro и прекратила сотрудничество с британской фирмой лишь в 2013-м.

1970

Чемпион: Бразилия

Экипировщик: Athleta

В 1970 году многие команды переоделись в Umbro, а Бразилия осталась верна родной Athleta и в третий раз выиграла чемпионат мира. В 1974 году бразильцы отказались от этого экипировщика, но Athleta не прекратила существование — сейчас в ее форме играют некоторые бразильские и японские клубы.

1974

Чемпион: Германия

Экипировщик: Adidas

Герд Мюллер и Пауль Брайтнер. Фото Global Look Press

В 1974 году чемпионат мира проходил в ФРГ, и его выиграла не только немецкая команда, но и немецкий экипировщик. Adidas увидел в международном турнире простор для работы, а потому одел сразу 12 сборных, хотя раньше никогда не поставлял форму участникам ЧМ. Кстати, за четыре года до этого Adidas стал делать официальные мячи турнира и не отдает это право никому до сих пор.

1978

Чемпион: Аргентина

Экипировщик: Adidas

1978-й — вновь поворотный год для производителей. Впервые на форму чемпиона мира нанесен не только его герб, но и эмблема экипировщика. Adidas выиграл турнир второй раз подряд, на этот раз с Аргентиной.

1982

Чемпион: Италия

Экипировщик: Le Coq Sportif

Игроки сборной Италии. Фото Global Look Press

В 1980-е французский бренд Le Coq Sportif («Спортивный петух») поставлял форму многим британским клубам и некоторым сборным. В их числе оказалась сборная Италии, которая в 1982 году выиграла чемпионат мира в привычных синих футболках с лаконичным дизайном: на рукава и воротник тонким слоем был нанесен флаг Италии.

1986

Чемпион: Италия

Экипировщик: Le Coq Sportif

В 1986 году владельцы Le Coq Sportif были счастливы, потому что Диего Марадона забил знаменитые «гол столетия» и «гол рукой бога» в форме французского бренда. Правда, извлечь пользу в долговременной перспективе из этого Le Coq Sportif не смог — сейчас он в основном спонсирует маленькие клубы во Франции, Греции, Швейцарии, Израиле и ЮАР.

1990

Чемпион: Германия

Экипировщик: Adidas

В 1990-м чемпионом мира снова стала сборная, носившая Adidas. На этот раз немецкий бренд сделал своей национальной команде запоминающийся дизайн — с «ломаным» флагом Германии в районе груди.

1994

Чемпион: Бразилия

Экипировщик: Umbro

Перед чемпионатом мира в США Бразилия подписала контракт с Umbro, и английский экипировщик решил сделать ей особенный дизайн формы — с принтом из трех гербов федерации на всю футболку. Помогло: бразильцы спустя 24 года вернули себе звание чемпионов мира.

1998

Чемпион: Франция

Экипировщик: Adidas

Футболисты сборной Франции. Фото Global Look Press

Французы с 1972 года носили форму Adidas, и в 1998 году их сотрудничество привело к золоту чемпионата мира. Та форма тоже была узнаваемой — толстая красная полоса и три тонкие белые запоминаются навсегда.

2002

Чемпион: Бразилия

Экипировщик: Nike

Nike пришел на рынок чемпионата мира поздно — лишь в 1998 году у американского бренда появились первые клиенты. Зато уже в 2002-м первая сборная в форме Nike стала чемпионом мира — к успеху пришла Бразилия, которая не расстается с американцами с 1997 года по сей день.

2006

Чемпион: Италия

Экипировщик: Puma

Итальянцы лишь в 2003 году переоделись в Puma, но на первом же чемпионате мира с ней выиграли золото. Памятный дизайн с золотыми цифрами и буквами, а также эмблемами по центру и сейчас выглядит оригинально. К слову, на том турнире Puma была лидером среди экипировщиков.

2010

Чемпион: Испания

Экипировщик: Adidas

В 2010 году Adidas вернул первое место по числу одетых стран — участниц чемпионата мира, а также снабдил формой триумфатора. Домашняя форма Испании была традиционно красно-синей, но запомнилась всем темная гостевая — в ней Андрес Иньеста забил золотой гол.

2014

Чемпион: Германия

Экипировщик: Adidas

Андре Шюррле и Томас Мюллер. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

На бразильском чемпионате мира шире всех был представлен Nike, но победил вновь Adidas. Германия, которая не изменяет родному бренду с 1972 года, вновь победила в узнаваемой форме.

2018

Чемпион: Франция

Экипировщик: Nike

В финале чемпионата мира в России играли две сборные, у которых контракт с Nike. Франция обыграла Хорватию в темно-синей форме с голубыми волнами на рукавах. «Трехцветные» доверяют Nike с 2011 года и будут выступать в Катаре с этим же брендом.