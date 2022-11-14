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Сегодня, 19:10

Как выглядит форма команд на чемпионате мира-2022 в Катаре: Бразилия, Аргентина, Германия и другие

Отдел футбола «СЭ»
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Формы сборных.
Обзор дизайна экипировки всех национальных команд.

Группа А

Катар — Nike

Основная форма сборной Катара выдержана в консервативном стиле. В Nike обратили внимание, что футболка выполнена в цветах национального флага страны, а манжеты украшены характерными белыми зубцами. Запасной же комплект более интересный — смелая белая форма с орнаментом, исполненная в цветах пустыни. Дизайн вдохновлен береговой линией Катара.

Форма сборной Катара.

Эквадор — Marathon

Основной комплект эквадорцев заметен скорее из-за броского желтого цвета. Но здесь выдержан минимализм с четкими и яркими контурами. «Запаска» выглядит куда более стильно. «Графический рисунок отражает яркую культуру страны», — так представили выездную форму Эквадора в темно-синей гамме.

Форма сборной Эквадора.

Сенегал — Puma

Форма сборной Сенегала была бы особо ничем не примечательна, если бы не винтажный рисунок на груди, выполненный в цветах национального флага. А вот выездной комплект более аляповатый. Здесь тоже есть оригинальный рисунок на груди, но со стороны дизайн выглядит более размыто по сравнению с основным комплектом.

Форма сборной Сенегала.

Нидерланды — Nike

Прозвище голландской сборной — «Оранжевые». Именно в этих цветах Нидерланды выступают уже не первое десятилетие. Но в Катаре форма голландцев будет отличаться от канона — основной комплект выполнен в желто-оранжевых цветах. Необычен и шрифт номеров. Выездная классика у Нидерландов также меняется редко — на ЧМ-2022 будет классический синий тон с оранжевой каймой.

Форма сборной Нидерландов.
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Группа B

Англия — Nike

Основной комплект сборной Англии на ЧМ — отсылка к ЧМ-90. Белая футболка, синие шорты и стильный дизайн на плечах с имитацией следов когтей (не забываем про прозвище англичан — «Три льва»). Выездная форма тоже отсылает к мундиалю 1990 года — в очень похожей красной форме Англия добралась до полуфинала.

Форма сборной Англии.

Иран — Majid

Иран находится под санкциями, потому одевает сборную местный производитель формы. Adidas разорвал контракт с этой сборной, а Nike в 2018-м и вовсе не поставил команде обещанные комплекты бутс — футболистам пришлось покупать их самостоятельно в России. В целом выездной и домашний комплекты иранцев не выделяются ничем особенным, если не считать интересный «мазок» на левой стороне груди.

Форма сборной Ирана.
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США — Nike

Когда в США представили комплект формы на ЧМ-2022, по стране прокатилась волна недовольства. Сам дизайн основной формы выполнен в максимально минималистическом стиле. Многие не поняли и идеи перенести логотип Nike c груди на рукав, как это делают в NFL. В США точно не перепутали соккер и футбол?

Форма сборной США.

Уэльс — Adidas

Валлийцы поедут в Катар в фирменной «огнедышащей» форме. Красный комплект с зеленой каймой воротника — основа. Запасная форма простая, но шарм ей придает национальный валлийский красно-зеленый орнамент.

Форма сборной Уэльса.

Группа С

Аргентина — Adidas

Еще одна отсылка к классике. Аргентина будет играть на ЧМ в строгой полосатой форме, интересный вид которой придают темно-синие полосы. А вот выездной комплект у «Альбиселесте» — вырвиглаз: кричащее сочетание синего и фиолетового цветов. Хотя наверняка кому-то этот стиль понравится.

Форма сборной Аргентины.

Саудовская Аравия — Nike

У саудитов оба комплекта — одни из самых необычных на турнире. Основная форма — убойная смесь, казалось бы, случайных белых мазков на зеленом фоне. Запасной комплект напоминает качественные обои с красивым еле заметным орнаментом в виде перьев. Достаточно оригинально.

Форма сборной Саудовской Аравии.

Мексика — Adidas

Мексика в обоих комплектах формы отдала дань мифам своей страны. Оригинальный орнамент на футболках — дань уважения Кетцалькоатлю, ацтекскому богу, чье имя переводится как «Пернатый змей».

Форма сборной Мексики.
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Польша — Nike

Польша будет выступать в классических белом и красном комплектах формы. Основной белый украшен орнаментом орлиных перьев на плечах, отсылающим к гербу страны. А вот выездная форма — ода минимализму. Ничего лишнего.

Форма сборной Польши.

Группа D

Франция — Nike

Французы всегда щеголяли на крупных турнирах в красивой форме. Основной комплект выполнен в фирменных темно-синих цветах в сочетании с белыми шортами. В глаза бросаются золотые детали, подчеркивающие статус действующих чемпионов мира. Запасная форма выглядит менее величественно, зато дополнена орнаментом с изображением Триумфальной арки и штаб-квартиры Французской федерации футбола в Клерфонтене.

Форма сборной Франции.

Австралия — Nike

Сочетание желтого и зеленого — классический стиль австралийской сборной, отсылающий к лесам и пустынным ландшафтам страны. Из необычного — «песчаный» орнамент и шрифт. Запасной комплект отражает связь Австралии с другой стихией — океаном.

Форма сборной Австралии.

Дания — Hummel

Форма датчан — открытый протест против Катара и нарушений прав человека в стране. Все детали, кроме номеров, приглушены и еле различимы на обоих комплектах.

«В Hummel мы считаем, что спорт должен объединять людей, и когда это не так, мы готовы высказаться и сделать заявление. Именно поэтому футболки сборной Дании для предстоящего чемпионата мира были созданы в знак протеста против Катара и его нарушений прав человека. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей. Черный комплект — дань памяти рабочих-мигрантов, погибших при строительстве стадионов чемпионата мира по футболу в Катаре, а также оставшихся семей», — говорится в заявлении компании.

Форма сборной Дании.

Тунис — Kappa

Два комплекта формы Туниса — основная красная и запасная белая — мало чем выделяются по сравнению с комплектами других сборных. Из интересных деталей — приглушенный орнамент, вдохновленный доспехами воинов Карфагена.

Форма сборной Туниса.
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Группа Е

Испания — Adidas

Домашняя форма «Красной фурии» обычно предсказуема, и в этом году она ничем не отличается от классических сочетаний прошлого. Правда, современный дизайн с обилием желтых и темно-синих деталей кому-то может показаться перегруженным. А вот гостевой комплект — один из самых ярких на турнире.

Форма сборной Испании.

Коста-Рика — New Balance

Год назад Футбольная ассоциация Коста-Рики представила новый герб. В остальном форма этой сборной довольно неприметна. Выделяются разве что широченные манжеты на рукавах.

Форма сборной Коста-Рики.

Германия — Adidas

Немцы уже приучили нас к интересным и стильным комплектам форм. Не станет исключением и ЧМ в Катаре, на котором бундестим будет играть в красивой белой форме с черной полосой посередине. Это отсылка к дизайну одной из первых форм в истории сборной. Сочетание металлики и золотых деталей делают эту форму уникальной, но при этом не перегруженной деталями. Запасной комплект еще более грозный.

Форма сборной Германии.

Япония — Adidas

Японские дизайнеры черпали вдохновение в технике шитья сашико, используемой в пошиве кимоно. А также в трехпалой вороне, олицетворяющей искусство оригами. Выездной же комплект подчеркивает свободу самовыражения на поле — интересное сочетание рисунка на плечах футболки и гетрах, которые «оживают», если смотреть на них в 3D-очках.

Форма сборной Японии.
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Группа F

Бельгия — Adidas

Бельгия выступит в традиционных красно-черных цветах. Основная форма довольно строгая, если не считать «пламени» на рукавах — отсылка к прозвищу «Красные дьяволы». Второй комплект был разработан в сотрудничестве с музыкальным фестивалем Tomorrowland, который ежегодно проводится недалеко от Антверпена. Цветные кляксы на белом фоне — имитация праздничного фейерверка.

Форма сборной Бельгии.

Канада — Nike

Канада — единственная команда на чемпионате мира, которая не будет выпускать новый комплект формы к турниру. Как объяснили в Nike, сейчас они «находятся в новом цикле разработки формы». Потому в Катаре Альфонсо Дэйвис и другие канадцы будут играть в максимально простых комплектах. А жаль, ведь для Канады этот ЧМ исторический — она отобралась в финальную часть впервые с 1986 года.

Форма сборной Канады.

Марокко — Puma

Основная форма сборной Марокко — воспоминание 1998 года, когда сборная одержала свою пока последнюю победу в матчах чемпионата мира. Второй комплект более интересный — здесь присутствует национальный орнамент, в который заключены номера футболистов. Интересное решение.

Форма сборной Марокко.

Хорватия — Nike

Хорватские «шашечки» — давняя фишка этой сборной. Само собой, никто не собирался от них отказываться на чемпионате мира. Но Nike привнес в дизайн немного свежести, разгрузив пространство в центре футболки. На запасном комплекте тоже будут «шашечки», но чисто как декоративный элемент.

Форма сборной Хорватии.

Группа G

Бразилия — Nike

Как всегда, на ЧМ Бразилия будет играть в желто-бело-синей форме. Но и тут есть необычные решения. Основной комплект стилизован под пятна ягуара, а застежка на пуговице на воротнике выполнена в стиле национального герба. Рукава запасного комплекта выполнены также «под ягуара». Намек на скорость и мощь хищника с берегов Амазонки — то, чем он схож с нынешним составом «Селесао».

Форма сборной Бразилии.

Сербия — Puma

Простой дизайн основной формы сербов выглядит довольно элегантно благодаря сочетанию глубокого красного цвета и золотого орнамента. Гостевой комплект тоже довольно прост, зато выделяется необычным принтом на груди.

Форма сборной Сербии.

Швейцария — Puma

Швейцария, как и другие участники ЧМ, при подготовке формы черпала вдохновение в культовых формах прошлого. В выездном комплекте акцент сделан на принте на груди, куда каким-то образом умудрились помимо игрового номера запихнуть швейцарский флаг и логотип федерации футбола страны.

Форма сборной Швейцарии.

Камерун — One All Sports

Дизайн футболок сборной Камеруна вызывал споры, когда они сотрудничали с брендом Le Coq Sportif. После судебных разбирательств сборную теперь одевает другой не самый популярный бренд One All Sports. Ну по крайней мере выглядит интересно.

Форма сборной Камеруна.

Группа Н

Португалия — Nike

Nike решил отметить 25-летнее сотрудничество со сборной Португалии необычным основным комплектом: футболка португальцев будет поделена пополам на красный и зеленый цвета. Такой дизайн в национальной команде используется впервые. По заявлению Nike, целью было создать впечатление, будто футболисты носят флаг на себе. Что касается гостевого комплекта, то тут ничего из разряда «вау!». Хотя красно-зеленая полоса на груди добавляет перчинку.

Форма сборной Португалии.

Гана — Puma

Простой, может быть, даже слишком простой дизайн формы. Но манжеты в цветах национального флага здорово контрастируют с белым фоном. Запасной комплект более оригинальный, но не сказать, что смотрится он круче основного. Главное — на обоих заметна фирменная черная звезда.

Форма сборной Ганы.
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Уругвай — Puma

В основном комплекте формы Puma здорово соединила классику и необычные решения. На первый взгляд футболка в традиционных для Уругвая небесно-голубых цветах ничем не выделяется. С другой — белые манжеты, воротник и застежка на пуговице придают форме свой шарм. Ну а запасной комплект уж слишком сильно напоминает форму сборной Аргентины.

Форма сборной Уругвая.

Южная Корея — Nike

Оттенок красного привлекает внимание, но не выжигает глазную сетчатку, а плечи в виде тигровых полос в сочетании с черными деталями делают форму корейцев одной из самых стильных на турнире. Запасная форма вообще получилась уникальной. Разноцветная графика — отсылка к символу Тэгык на флаге страны, который напоминает о балансе во Вселенной.

Форма сборной Южной Кореи.
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Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар
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