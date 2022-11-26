«Не надо голосовать за президента». Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту

Самые активные борцы.

Дания стала главным противником чемпионата мира в Катаре. Федерация этой страны критиковала решение о месте проведения турнира задолго до старта. И не успокоилась даже после начала ЧМ-2022.

Год назад, когда сборная Дании отобралась на ЧМ с первого места в группе, выиграв 9 матчей из 10, в Копенгагене на статую Русалочки в порту города повесили надпись: «15 000 смертей в Катаре. Ура чемпионату мира».

Спустя год отношение страны к турниру как минимум не изменилось, а скорее и вовсе лишь ухудшилось. Датская газета Politiken провела опрос, в ходе которого четверо из десяти датчан считают, что сборной следовало бойкотировать ЧМ-2022 из-за скандалов, которые разжигают вокруг Катара.

Поддержать сборную в Доху отправились около 600-800 болельщиков из Дании, и это рекордно мало. К примеру, в Россию в 2018-м приехало несколько тысяч датчан. А на ЧМ в Южной Корее сборную поддерживали 10 тысяч болельщиков.

Амалия Бремер — ведущая датской радиостанции Radio 4 и учредитель фан-клуба женской сборной — объяснила, почему страна так негативно относится к турниру в Катаре. «У вас есть тысячи рабочих-мигрантов, которые погибли только из-за этого чемпионата мира. Этот чемпионат мира напрямую связан с гибелью людей. Для меня это худшая часть, но есть еще права ЛГБТ+, права женщин, отсутствие футбольной культуры в стране. Это так очевидно. Турнир проводят там, потому что они хотят сделать очень большую рекламу Катару», — рассказала она The Athletic.

Дания продолжает публично выражать свое недоверие ФИФА и Катару как организатору. На этой неделе в солидном The Athletiс вышел инсайд о том, что датская федерация футбола намерена поднять вопрос о выходе УЕФА из состава ФИФА. Представители датского футбола хотят провести диалог со всеми 55 членами организации. Правда, потом появились сообщения пресс-службы федерации, что информация некорректная. Но свое негативное отношение к ФИФА Дания не скрывает.

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Глава футбольного союза Йеспер Меллер заявил, что не будет поддерживать президента Джанни Инфантино на выборах в 2023 году. «В ФИФА состоит 211 стран, и у Инфантино есть заявление о поддержке от 207 из них, но Дания сюда не входит. Мы не собираемся поддерживать Инфантино. Я участвую в чемпионатах мира с 1998 года, и то, что происходит сейчас, совершенно неприемлемо», — сказал он.

Вероятно, последней каплей для датчан стал запрет на повязки One Love — акции европейских сборных, чтобы выразить протест против дискриминации и нарушений прав человека. Известно, что ФИФА пригрозила сборным санкциями, поэтому в Катаре ни один из футболистов сборных не вышел с цветастой повязкой.

Меллер, в отличие от представителей Англии или других стран, не стал молчать по поводу угроз ФИФА и запрета на акцию: «Ситуация сейчас просто экстраординарная. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я не просто разочарован, я зол. То, что мы переживаем, совершенно неприемлемо».

Дания одной из первых присоединилась к кампании One Love, поскольку еще с 2014 года борется с нарушениями прав мигрантов в Катаре. Датская федерация футбола объявила, что за каждый гол во всех официальных турнирах под ее эгидой (от детских и женских лиг до чемпионата Дании по футболу) она пожертвует 10 крон (1,33 доллара) в профсоюз строителей и деревообрабатывающих предприятий. А также подготовила черную траурную форму — она вдохновлена протестами против нарушений прав человека в Катаре.

Черная траурная форма сборной Дании. Фото Соцсети

Производитель формы для Дании Hummel объяснил расцветку именно так: «Мы хотим сделать заявление о ситуации с правами человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы чемпионата мира по футболу».

Черная форма была быстро распродана по всем магазинам в Копенгагене. При этом в Дании считают, что сборная вряд ли сыграет в ней в Катаре и обойдется двумя комплектами.

Из-за ЧМ в Катаре Дания лишилась нескольких спонсоров: компании Danske Spil и Arbejdernes Landsbank отказались от коммерческих отношений, а Stark и Forenet Kredit попросили удалить изображения своих брендов с футболок и рекламных щитов.

Дания также подготовила и тренировочный комплект, на котором была надпись «Права человека для всех». Глава федерации футбола Дании Йенсен объяснил, что не видит в этом политического жеста. Но ФИФА посчитала иначе и запретила датчанам использовать эти футболки в Катаре.

Из-за запретов позиция Дании ожесточилась — теперь федерация всерьез говорит о том, что хочет видеть у руля ФИФА другого президента, общается по этому поводу с другими федерациями. И у Дании уже есть союзники.

Футболисты сборной Дании. Фото Global Look Press

Публично позицию соседей разделили в Норвегии: «Мы поддерживаем то, что говорят датчане. ФИФА пошла по пути эскалации конфликта. Это произошло с течением времени. От очень хорошего начала, когда Инфантино инициировал ряд хороших реформ, до медленного, но верного отхода от них.

Последние несколько недель были упущенной возможностью показать, что ФИФА и Инфантино строят свое лидерство на всеобщих правах человека, а не сводить любую обоснованную критику этого чемпионата к банальным двойным стандартам Запада", — заявила глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс.

Возможно, к протесту Дании после ЧМ присоединятся и другие европейские сборные. Критика в адрес ФИФА звучала и со стороны Англии, Нидерландов и Германии, пусть и не в такой жесткой форме.

А простым болельщикам, кажется, просто хочется увидеть футбол и не до политических дискуссий. The Athletic поговорил с некоторыми фанатами из Дании, которые все-таки отправились в Катар, чтобы поддержать свою сборную.

«Честно говоря, я прошел через множество этических соображений по этому поводу, прочитал все, что нужно знать об этом, но, в конце концов, просто хочу быть со своей командой», — заявил фанат из Дании Фредерик. Микки, еще один болельщик из Копенгагена, добавил: «Конечно, мне грустно, что фанатов мало, но я поддерживаю свою команду — мы викинги. Это все политика. Давайте просто играть в футбол. Мяч круглый, и все может случиться. Это все, что меня волнует».