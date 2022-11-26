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Мбаппе изумителен! Вывел Францию в плей-офф и сделал рывок к «Золотому мячу»

Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022
Гоша Чернов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Дании перед матчем с Францией на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Кристиан Эриксен против Антуана Гризманна.
Фото Reuters
1/3
Дубль форварда «ПСЖ» позволил действующим чемпионам мира обыграть датчан — 2:1.
Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Франция
2:1
Дания

Преимущество скандинавов

Четыре года назад Франция и Дания тоже встречались друг с другом на групповом этапе и сыграли единственную нулевую ничью чемпионата мира. В Катаре безголевых матчей уже целых пять, и в одном из них успели поучаствовать скандинавы — в первом туре полуфиналисты Евро-2020 неожиданно разделили очки с Тунисом и поставили себя в тяжелое положение. Чтобы выправить его, команде Каспера Юльманна обязательно надо было побеждать чемпионов мира.

Задача была не такой тяжелой, как кажется. За последние полгода Дания обыграла Францию дважды, причем в официальных матчах — они попали в одну группу Лиги наций, и скандинавы в обоих случаях были сильнее. Команда Дидье Дешама вообще еле спаслась от вылета из дивизиона А и оказалась самой пострадавшей от травм топ-сборной чемпионата мира. В такой ситуации ее шансы в матче с Данией выглядели как минимум равными.

Видеообзор матча Франция — Дания смотрите по ссылке.

Массовые изменения в составах

Правда, в Лиге наций Франция предпочитала схему с тремя центральными защитниками, но на чемпионате мира Дешам выбрал основной расстановку 4-3-1-2. Как на ЧМ-2018. Его не отпугнула даже тяжелая травма, которую получил Люка Эрнандес в стартовой встрече. Теперь его младший брат Тео безальтернативный левый защитник сборной, и это очень опасно. Но Дешам, судя по всему, считает, что на правом краю обороны дела даже хуже — он во многом неожиданно поменял Павара и Конате на Кунде и Варана. То есть перед игрой с Данией французы поменяли линию защиты на три четверти, нетронутым остался только Упамекано.

Напротив, Юльманн явно остался недоволен нападением — по сравнению с игрой против Туниса изменилась вся атакующая тройка. Эриксен опустился вглубь, а впереди вышли Дамсгор, Линдстрем и Корнелиус, не игравшие с африканцами с первых минут.

Футболисты сборной Дании перед матчем с Францией на ЧМ-2022. Фото Reuters
Футболисты сборной Дании перед матчем с Францией на ЧМ-2022. Фото Reuters
Фото Reuters

Отказ от прессинга

Но атака датчан не расцветилась. Первый удар скандинавы нанесли только на 36-й минуте, а до этого по воротам била только Франция. Причем во владении мячом у чемпионов мира не было никакого преимущества, однако команда Дешама искусно переключала темп и за счет него создавала неплохие моменты. Забивать могли и Жиру, и Гризманн, и Дембеле, и Рабьо. Мбаппе, к слову, первые 40 минут находился в тени и только в конце первого тайма получил хорошую возможность, однако отправил мяч выше.

Эту игру характеризовали несколько вещей. Во-первых, упомянутая резкая смена ритма, которой пользовалась Франция. Во-вторых, пассивность Дании в атаке. А третий пункт относился к обеим сборным — они полностью отказались от прессинга. Для современного футбола это довольно удивительно, ведь команды привыкли встречать соперников высоко. Однако здесь защитники свободно разыгрывали мяч у своих ворот почти без сопротивления — форварды начинали прессинг лишь в районе центрального круга, да и он не был агрессивным. И если Франция и без него чувствовала себя прекрасно, то осторожность датчан в такой ситуации даже слегка удивляла — они имели численное преимущество в центральной оси и могли бы действовать агрессивнее.

Кристиан Эриксен против Антуана Гризманна. Фото Reuters
Кристиан Эриксен против Антуана Гризманна.
Фото Reuters

Пробуждение скадинавов

Дания провалила уже третий тайм на чемпионате мира, поэтому Юльманн снова решил все перетасовать — вместо Корнелиуса вышел Брейтуэйт. Нападение у скандинавов освежилось, а забил француз. Для Мбаппе это точно был не лучший матч в карьере, и почти час он действовал едва ли на 50% от своих возможностей. Но в нужный момент Кильян сверкнул, разыграв изящную двухходовку с Тео Эрнандесом.

Франция забила закономерный гол и по логике игры должна была откатиться в оборону и окончательно переключиться на контратаки. Но полуфиналисты Евро внезапно проснулись, причем разбудили их стандарты. В первом тайме датчане не подали ни одного углового, а после перерыва стали часто их исполнять. Один из них привел к голу: Эриксен навесил, Андерсен скорректировал подачу, а Кристенсен сравнял счет.

Крутой Мбаппе

Датчане включились, но поздновато. Лишь после 60-й минуты они стали напоминать ту славную команду, которая разрывала многих полтора года назад. Пошли и моменты: Линдстрем упустил роскошный шанс вывести свою сборную вперед, но Льорис выручил «Трехцветных». На этом небольшом отрезке Франция была по-настоящему уязвима и должна быть рада, что не пропустила больше одного.

В концовке французы вновь перехватили инициативу и все-таки дожали Данию. Снова в свете прожекторов оказался Мбаппе — его рывок за спины защитникам позволил Франции вновь выйти вперед и, как оказалось, выиграть.

Для Кильяна это очень важный дубль. Мало того что его сборная обеспечила себе место в 1/8 финала, так еще и обыграла мощного противника. В таких встречах обычно и добываются серьезные индивидуальные награды, которых Мбаппе пока не хватает.

Ну а Дания — на грани сенсационного вылета.

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