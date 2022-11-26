«Это поддержка запрещенной команды, ФИФА должна вмешаться». Флаг России на бутсах камерунца на ЧМ-2022 возмутил норвежцев

Будут ли последствия?

Чемпионат мира в Катаре не обходится без политической подоплеки. Германия и Дания толкают европейские ценности, иранцы освистывают свой же гимн. Не остался без внимания и поступок камерунского полузащитника Гаэля Ондуа. Он вышел на игру со Швейцарией с флагом России на бутсах.

Ондуа — единственный футболист с гражданством РФ, который играет на чемпионате мира. С девяти лет Гаэль жил в России, так как его папа работал в посольстве Камеруна в Москве. Тут же начал заниматься футболом и построил карьеру — тренировался в академиях «Локомотива» и ЦСКА, затем поиграл в «Анжи», а также в Дании, Швейцарии и на Украине. Сейчас Ондуа выступает за немецкий «Ганновер».

— Нет, я всегда играю в бутсах с таким нанесением и никогда не перестану этого делать. Это моя позиция. Россия — мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказаться от своего дома? Если кто-то ко мне подойдет и задаст вопросы, я отвечу на них. Мы же свободны в своих действиях. Даже если возникнут претензии к моим бутсам, я все равно буду стараться их надевать, — говорил Ондуа в недавнем интервью «СЭ».

По большому счету решение Гаэля сыграть в бутсах с триколором не вызвало особого ажиотажа за рубежом. Но есть и недовольные. Например, член комитета по этике норвежского футбольного союза Берт Линдеман считает, что ФИФА теряет контроль.

— Если этот инцидент не вызовет спортивной реакции, то это еще раз покажет, насколько ФИФА выпустила ситуацию из-под контроля. Это политическая маркировка, которая воспринимается как поддержка запрещенной команды. Преднамеренное действие, чтобы отметить решение о бане России. Выражения в пользу футбола и собственных ценностей ФИФА, таких как равенство, равноправие и One Love, которые должны охватывать свободу слова игроков, запрещены. А на политические выражения они смотрят сквозь пальцы. ФИФА должна навести порядок, — резюмирует Линдеман.

27.11.2022 | Испания — Германия

Продолжает эксперт телеканала RNK Карл-Эрик Торп: «Я считаю это совершенно неуместным. Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряженной ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация большого числа людей. Возможно, это было сделано непреднамеренно, так как Ондуа провел важные годы в России и, вероятно, немного знает русский, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения, я считаю, что ФИФА должна вмешаться».

Но, похоже, никакой реакции ФИФА, на которую рассчитывают норвежцы, не будет. Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти подтвердил, что организация в курсе произошедшего, но не видит в этом никакой проблемы.

— Он вырос в России. Он из Камеруна и России одновременно, и это только флаг его страны, — резюмировал чиновник.

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