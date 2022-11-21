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«Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Церемония открытия ЧМ-2022.
Фото Reuters
20 ноября. Катар — Эквадор — 0:2.
Фото Reuters
Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта.
Фото Reuters
Футболист сборной Катара.
Фото Reuters
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При этом церемония открытия понравилась всем, даже британцам, пусть они ее не увидели.

ВВС: «Суперзвезды Фримен и Чон Джон Гук на блестящей церемонии открытия»

На ВВС — главной британской телерадиовещательной корпорации — церемонию открытия ЧМ-2022 не показали. Трансляция шла только в стриминге на сайте, а в большом эфире гости и ведущие во главе с Гари Линекером и Аланом Ширером рассуждали о коррупции, проблемах трудовых мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре, а также клеймили ФИФА и лично президента организации Джанни Инфантино.

При этом на сайте ВВС комментарий присутствовавшего на стадионе «Аль-Бейт» журналиста Алекса Кэпстика скорее положительный, а сама церемония названа «блестящей».

 
Забивака, Чон Джон Гук и&nbsp;Морган Фримен. Фишки церемонии открытия ЧМ-2022: выступление Фримена, реабилитация Забиваки и корейская суперзвезда вместо отказавшейся Шакиры

«После всех вызовов, обвинений и сомнений у Катара появилась возможность приветствовать мир и представить результат своей работы миллиардной аудитории по всему миру.

Несмотря на расположение посреди бесплодной пустыни вдали от всего, стадион «Аль-Бейт» — потрясающее место для открытия самого противоречивого чемпионата мира в истории. Легко понять, почему он, оформленный в форме и цветах колоссальной бедуинской палатки, дома для кочевников по всему региону, был выбран для церемонии открытия. Это архитектурная жемчужина.

Церемонии открытия могут показаться чем-то ненужным и отвлекающим внимание перед главным событием, но на сей раз это было важно. После всего, что было до этого, катарцы не могли позволить себе оступиться.

Эффектное появление кубка мира.

Уговорить Моргана Фримена вести шоу в прямом эфире на стадионе было похоже на настоящий переворот. Сочетание традиционных и современных элементов было безупречным, с талисманами и песнями с предыдущих чемпионатов мира. Появление южнокорейской мегазвезды кей-попа Чон Джон Гука подняло молодежь на ноги.

Катарцы, с которыми мы разговаривали, не хотели затрагивать негативные темы, но были горды и взволнованы. Для организаторов эта церемония открытия — краткий вздох облегчения», — пишет Кэпстик.

 
20&nbsp;ноября. Катар&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 0:2. Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ

The Guardian: «Эквадор рассказал Катару суровую правду, как выглядит жизнь на этом уровне»

Леволиберальная The Guardian не стала делать акцент на околофутбольных вещах, зато констатировала откровенно слабую игру сборной Катара в матче против Эквадора.

«Для Катара это было разочарование, ожидание которого длилось 12 лет. Страна провела это время, создавая инфраструктуру чемпионата мира, окутанного спорами и наполненного горьким привкусом, который, что бы ни принесли следующие четыре недели, вряд ли когда-либо смоется.

Однако местные жители возлагали надежды на бравурное шоу тщательно продуманного футбольного проекта, который создавался одновременно с ухоженной, но фэнтезийной инфраструктурой в песках. Но вместо этого они потерпели крах, брошенные в пыль Эквадором, который рассказал суровую правду о том, как на самом деле выглядит футбольная жизнь на этом уровне».

Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта. Фото Reuters
Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта.
Фото Reuters

The Daily Mail: «Катар хвастается открытием чемпионата мира, а Морган Фримен выступает перед рядами пустых кресел»

А вот The Daily Mail привычно жестит в своем привычном таблоидном стиле, не собираясь отступать от традиций. И даже наоборот. В центре внимания — скандал с показом, а, вернее, не показом церемонии открытия на телевидении, а также жесткие реплики местных экспертов, в частности, Гари Невилла, который назвал Джанни Инфантино «ужасным лицом мирового футбола». Но даже The Daily Mail назвала церемонию открытия впечатляющей.

«Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре начался с впечатляющей церемонии открытия, которая должна была пройти без сучка и задоринки перед переполненным стадионом.

 
Морган Фримен и&nbsp;Ганим Аль-Муфта. ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке

Но в воскресенье все началось не слишком здорово, поскольку хозяева проиграли свой первый матч, тысячи мест на трибунах остались пустыми, а споры из-за различных проблем, возникших перед началом «самого противоречивого» турнира в истории, продолжались.

Опальный актер Морган Фриман выступал на церемонии перед тысячами пустых мест. Сама церемония не была показана в Великобритании, поскольку вместо этого BBC решила показать отчет о ситуации с правами человека в стране, вызвав в свой адрес обвинения в лицемерии».

20 ноября. Катар — Эквадор — 0:2. Фото Reuters
20 ноября. Катар — Эквадор — 0:2.
Фото Reuters

Marca: «Полный стадион опустел уже в перерыве»

Испанская Marca обращает внимание на то, что стадион «Аль-Бейт», на котором проходил матч открытия между Катаром и Эквадором, во втором тайме игры зиял пустотами на трибунах.

«Удивительно. Из 67 372 зрителей, которые, по официальным данным, заполнили стадион «Аль-Бейт» на открытии этого чемпионата мира, лишь меньшая часть осталась на трибунах после перерыва. Предполагается, что почти все уехавшие, а их было много, были катарцами.

При счете 0:2 многие местные болельщики покинули свою национальную сборную. Как предполагается, они были разочарованы результатом своей команды и очень грустной игрой подопечных Феликса Санчеса, от которых ждали гораздо большего. Удивительный поступок, который привлек всеобщее внимание.

Футболист сборной Катара. Фото Reuters
Футболист сборной Катара.
Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: «Кошмарный дебют Катара»

Итальянская La Gazzetta dello Sport в основном сконцентрировалась на футболе, отмечая героя первого дня турнира Эннера Валенсию. Капитан эквадорцев, оформивший дубль в ворота Катара, получил от издания за игру оценку 8. А вот оценки выступления хозяев были довольно жесткими.

 
Катар&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 0:2. Футболисты сборной Эквадора. Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях

«Настоящий провал. После долгих лет подготовки, набора считавшейся интересной молодежи и месяцев тренировок как в клубах, так и в инновационной академии Aspire, дебют Катара на чемпионате мира — это спортивный кошмар. Сухое и однозначное поражение, оставляющее ощущение заметной неполноценности. Эквадор выиграл благодаря дублю Эннера Валенсии, но именно хозяева, неловкие и не сумевшие на протяжении всего матча навязать сопернику борьбу, расстелили красную ковровую дорожку перед южноамериканцами».

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
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1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
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Сборная Катара по футболу
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