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Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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20 ноября. Катар — Эквадор — 0:2.
Фото Reuters
Болельщики сборной Катара.
Фото Reuters
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Реплика Игоря Рабинера с места событий.

У входа на стадион-шатер «Аль-Бейт» стоял седоватый аргентинец с сыном лет семнадцати. Встретились глазами, улыбнулись, поздоровались. «Вы из самой Аргентины? А то я видел сегодня ребят в ваших майках, но они оказались из Индии». — «Нет, мы из Буэнос-Айреса. А вы?» — «Из Москвы». — «О, я четыре года назад побывал у вас на чемпионате мира! Как же это было классно! На всю жизнь влюбился в Москву и Петербурго

Слышать такое приятно. Так же, как и восстановить внутри себя то ощущение времен улицы Никольской, когда ты за несколько минут мог увидеть и ощутить вокруг себя целый мир. Только теперь — на Ближнем Востоке. За какие-то минут десять на подходе к стадиону-шатру:

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— Сначала увидел восточного человека в футболке сборной Германии с фамилией Мюллер. Он оказался (по крайней мере, представился) местным, а про Томаса экспрессивно сказал: «Просто я его очень люблю! И он сумасшедший!» «А что же вы не в футболке своей сборной?» — «Очень ее люблю и буду болеть за нее, но вот так захотелось!»

— Затем пообщался с четырьмя грузинами, а опознать их было очень просто: на белых футболках каждого из них были выведены слова на грузинском, оказавшиеся их именами. Выяснилось, что из Тбилиси в Доху существует прямой рейс, и уважаемые батоно не могли упустить такой шанс. «В следующий раз Хвича на ЧМ приедет и всем покажет, а пока просто насладимся зрелищем, дорогой!»

Эффектное появление кубка мира.

— Душевно поговорил с тем самым аргентинцем, о котором рассказал выше. Сына он привез на мировое первенство в первый раз. Я пожелал ему, представителю самой болельщицко-поющей нации (для меня, по опыту наблюдений за мировыми чемпионатами, в этом нет ни малейших сомнений), финала Аргентина — Бразилия и победы в нем. Он просиял: «Это — мечта!» «Как хочется, чтобы Месси закончил в сборной именно так!» — «Лео должен это сделать!»

Каким бы ни казался сейчас специфическим этот чемпионат, — календарной зимой, без пива, на крохотной территории — человеческие эмоции всегда одни и те же. Я в этом убедился и, решив поехать на матч открытия Катар — Эквадор вместе с обычными болельщиками, а не на журналистском шаттле, ни на секунду не пожалел.

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Вначале, правда, удивлялся, что за три с половиной часа до игры на предпоследней станции перед пересадкой на автобус метро оказалось почти пустым. Только при выходе на станции «Лусаил» (той самой, где расположен 80-тысячник, который примет финал, а от нее еще нужно ехать на автобусе в пустыню, где находится 60-тысячный «Аль-Бейт») подали голос эквадорцы. Дальше звуки великой игры участились, хотя очереди на автобус не было никакой, все происходило быстро и четко. В салоне пел и танцевал седовласый алжирец, завел он и других, а уж на подступах к стадиону — началось по полной. Песни и пляски всех возможных народов мира.

Там я и понял, что в Катаре будет, как всегда на чемпионатах мира. В той же Южной Африке с атмосферой праздника тоже далеко не всегда обстояло волшебно.

Болельщики сборной Катара. Фото Reuters
Болельщики сборной Катара.
Фото Reuters

Только с игрой хозяев получится не как всегда. Не вышло даже у сборной ЮАР в 2010-м. Откровенно говоря, думал, что скажется фактор сыгранности: домашняя команда и летом длительные сборы проводила, и в сентябре ради ЧМ национальное первенство прервала, тогда как соперники вообще не могли совместно готовиться к турниру. И ради чего все это?

Лучшему снайперу в истории сборной Эквадора Эннеру Валенсии ВАР отменил гол на 3-й минуте (на трибунах в этот момент явственно слышался смех), но форвард «Фенербахче» поступил по чуть скорректированному принципу бразильцев: «Вы нам отмените, сколько сможете, а я забью столько, сколько захочу». Положил до перерыва еще два. Жалко только парня, который через себя отдал, — центрального защитника Феликса Торреса. Такую голевую передачу отобрали!

У Катара с первой секунды начали трястись руки и все остальные части тела у опытного 32-летнего вратаря Аль-Шиба, который 10 ноября 2016 года в товарищеском матче на стадионе «Аль-Садд» (он по-прежнему существует, но для чемпионата мира непригоден) вытащил пенальти от Александра Кокорина и принес победу катарцам! Но это тебе, Аль-Шиб, не Сашу по неправильной дороге запускать.

Катар&nbsp;&mdash; Эквадор: матч открытия ЧМ-2022. Матч открытия ЧМ-2022: Эквадор победил Катар, Валенсия оформил дубль. Прямая онлайн-трансляция

Катар расстраивал с каждой минутой все больше. По мячу не попадал — только по ногам. Иногда даже в своей штрафной. Никаким испанским футболом, о котором мы столько слышали, не пахло и близко. А ведь в 2019-м Кубок Азии в одну калитку выиграли, причем пройдя все сильнейшие команды континента. А то, что к минуте 75-й трибуны опустели почти на три четверти, вообще в уме не укладывается.

Стартовая игра ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия из головы не выходила. Только Катар, который заранее виделся Россией, на поверку оказался Саудовской Аравией. В чем тоже есть определенная логика.

Почему так случилось? Надо бы узнать, как по-арабски «мандраж».

Да, и как там насчет покупки всемогущими катарцами сборной Эквадора? Эх, сколько же на свете дураков, которые в такие глупости верят. Как и в бред про пакистанских рабочих, которые за 10 долларов в сутки и бесплатное проживание станут переодеваться и изображать в Катаре болельщиков.

А мы будем верить совсем в другое. В то, что великое чудо под названием «футбол» останется самим собой в любой стране, любом регионе и при любых обстоятельствах. Катар — значит, Катар, сделанного в 2010-м все равно не повернешь вспять.

А значит — вперед, ЧМ-2022! Надеюсь, ты заставишь всех говорить о футболе, а не о чем-то другом.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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ТБ 2.5

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Ф2(-1)

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1.98
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23%

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Обе забьют - да

17%

3.00
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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
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Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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