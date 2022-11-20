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Сегодня, 19:30

ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта.
Фото AFP
Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта.
Фото AFP
Церемония открытия ЧМ-2022.
Фото AFP
Морган Фримен.
Фото Reuters
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У звезды Голливуда фибромиалгия.

Перед стартом чемпионата мира и матчем открытия Катар — Эквадор на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур состоялась церемония открытия турнира. Хедлайнером шоу стал 85-летний актер Морган Фримен — обладатель премий «Оскар» и «Золотой Глобус».

Катар&nbsp;&mdash; Эквадор: матч открытия ЧМ-2022. Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор: прямая онлайн-трансляция

В ходе церемонии Фриман выступил с речью вместе с Ганимом Аль-Муфтой — известным в Катаре мальчиком, который родился без ног, но стал всемирно известным спортсменом-паралимпийцем.

Появление актера на церемонии открытия ЧМ-2022 стало сюрпризом, оно не было анонсировано.

Эффектное появление кубка мира.

В своей речи Морган Фриман обратился к фанатам: «Футбол объединяет нации и их любовь к красивой игре. То, что объединяет нации, также объединяет сообщества. Мы все собрались здесь в одно большое племя».

В ходе церемонии можно было заметить на левой руке актера перчатку — Фримен повредил кисть в аварии, после которой еще и заболел фибромиалгией.

Фибромиалгия — неизлечимое заболевание, при котором пациенты испытывают сильную мышечно-скелетную боль, причины возникновения которой не выявляются. Ученые до сих пор не определили, из-за чего возникает фибромиалгия. Ее возникновение связывают с генетикой, так как случаются семейные формы болезни.

Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта. Фото AFP
Морган Фримен и Ганим Аль-Муфта.
Фото AFP

У Фримана признаки фибромиалгии появились в 2008 году после автокатастрофы, в которой он чудом выжил. Актер заснул за рулем и вылетел со скоростной трассы, а его авто несколько раз перевернулось. Чтобы вызволить Фримена из машины, спасателям пришлось резать металл.

В той аварии его левая рука была сильно повреждена. Фримен постоянно носит компрессионный рукав, чтобы бороться с сильнейшей болью.

Из-за болезни Фримен отказался от управления яхтой и самолетом, перестал ездить верхом и водить автомобиль. «Я могу делать другие вещи, найти другие приоритеты. Я играю в гольф и счастлив только от того факта, что могу просто ходить», — рассказывал актер о том, как переосмыслил свою жизнь после появления заболевания.

Морган Фримен. Фото Reuters
Морган Фримен.
Фото Reuters

Несмотря на аварию и вызванную ею хроническую болезнь, Фримен не перестал работать и с тех пор снялся в более тридцати картинах. В том числе и в спортивной драме «Непокоренный», в которой он сыграл Нельсона Манделу. За эту роль Морган Фримен был номинирован на премию «Оскар».

Интересно, что в 2010 году Фримен поддерживал заявку США на проведение ЧМ-2022, которая в итоге уступила заявке Катара, где он сегодня выступил.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
17
7
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