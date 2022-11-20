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Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Катар — Эквадор — 0:2. Футболисты сборной Эквадора.
Фото Reuters
Турнир стартовал!
Чемпионат мира. Группа A
20 нояб, 19:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Катар
0:2
Эквадор

Многие уже называют чемпионат мира в Катаре самым скандальным в истории — перед стартом турнира и правда хватало опасений и тревог. На фоне прочих резонансных событий (типа отмены продаж пива на территории стадионов за два дня до старта) проскочила даже совсем дикая новость — мол, Катар подкупил восемь футболистов Эквадора, чтобы те сдали матч открытия со счетом 1:0. Назывались даже конкретные цифры — 7,4 миллиона долларов.

В отдельном материале мы писали, почему эти слухи выглядели бредом: слишком странные источники, информацию которых не подтвердило ни одно крупное СМИ. Да и организовать договорняк на таком статусном турнире и с таким широким освещением — вообще так себе затея.

Футболисты сборной Эквадора: Валенсия (в&nbsp;центре), Байрон Кастильо (справа) и&nbsp;Майкл Эстрада. Катар обвиняют в подкупе соперника на матч чемпионата мира. Что вообще происходит?

И с первых же минут сборная Эквадора показала, что слухи не имеют никакого отношения к реальности: южноамериканцы с первых минут взяли игру под контроль и не давали сопернику спокойно выйти даже со своей половины поля. Нападающий эквадорцев Эннер Валенсия забил уже на третьей минуте игры, но гол отменили из-за офсайда напарника Валенсии по атаке Майкла Эстрады. Новая технология полуавтоматического определения офсайда показала себя во всей красе.

Но эквадорцы и не думали останавливаться. Прошло всего 10 минут, и снова в центре внимания оказался Валенсия — нападающий вышел один на один с вратарем и был сбит в штрафной. Судья не имел права не указать на точку даже при всей традиционной благосклонности к команде-хозяйке. Ну а Эннер с максимальным спокойствием развел мяч и вратаря по углам. Есть первый засчитанный гол на турнире!

Эквадор продолжал давить, превосходя катарцев во всех компонентах игры, — латиноамериканцы вообще более классная команда, а тут еще и включили режим убийцы, максимально жестко идя в каждый стык и не давая сопернику даже возможности спокойно владеть мячом. Неудивительно, что скоро в сетке ворот Аль-Шееба оказался второй мяч, и снова отличился Валенсия. Кстати, оба гола Эннер посвятил именитому эквадорскому форварду Кристиану Бенитесу, который умер от остановки сердца в 27 лет в столице Катара Дохе в 2013-м, — потому все футболисты команды праздновали голы все вместе, встав на колени.

Вообще Эннер был главной звездой первого тайма — заработал пенальти, забил два и успел получить два повреждения, после одного из которых его чуть не унесли с поля на носилках. Но ветеран Валенсия, который выступал на ЧМ еще в 2014 году, показал не только мастерство, но и характер, дважды вернувшись в игру.

А вот о сборной Катара сказать что-то конкретное вообще невозможно — ни одного опасного момента у ворот соперника, дыры в обороне, слабый прессинг, отсутствие даже попыток комбинационного футбола. Сложно вспомнить, когда хозяева ЧМ в матче открытия смотрелись настолько беспомощно. Единственный удар за тайм — по трибунам метров с 25.

Катар&nbsp;&mdash; Эквадор: матч открытия ЧМ-2022. Матч открытия ЧМ-2022: Эквадор победил Катар, Валенсия оформил дубль. Прямая онлайн-трансляция

Справедливости ради, во втором тайме катарцы смотрелись уже не так тухло — нанесли даже три удара по воротам, хоть ни разу так и не попали в створ. Похоже, что повышение активности стало следствием более хладнокровного подхода соперника после перерыва — Эквадор уже не спешил нестись вперед и контролировал полностью его устраивающие 2:0.

Так дело и закончилось — Эквадор одерживает уверенную победу, ну а Катар не показал ничего особенного. Хотя вряд ли стоило ожидать чего-то сверхъестественного от самой дешевой (по данным Transfermarkt) команды этого чемпионата мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Эннер Валенсия
5
21
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