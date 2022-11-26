«В Катаре расстраивают полупустые стадионы. На ЧМ в России была совсем другая атмосфера». Колонка Кевина Кураньи

Бывший игрок сборной Германии в авторской колонке «СЭ» — о сенсационном поражении от Японии, ЧМ-2022 и Кокорине.

— Чемпионат мира я смотрю на Кипре. Здесь выступает Кокорин, переход которого в «Арис» я организовал летом. Считаю, что дела у Саши идут отлично, он постоянно играет, забивает. Команда идет на втором месте, а в понедельник ее ждет важнейший матч с лидером чемпионата. Надеюсь, Кокорину вновь удастся отличиться, а «Арис» выиграет.

Что касается мирового чемпионата, то мы видим много интересных матчей, футбол хорошего уровня, есть и сенсации, эмоции аутсайдеров.

Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны. А когда на матче-открытии уже в перерыве арена пустеет...

Полупустые трибуны. Фото AFP

Из результатов самое большое разочарование, конечно, поражение сборной Германии. Не могу сказать, что считал команду Ханси Флика претендентом на золото. Считаю, что по силе она примерно четвертая-шестая сборная в мире. Но при этом Японию обыгрывать обязана.

Уже матч Аргентина — Саудовская Аравия должен был стать предостережением для всех фаворитов: расслабляться нельзя! Однако Германия не услышала этот сигнал. Первый тайм был очень мощным — полное территориальное преимущество, масса моментов... Очень легко все давалось. Но надо ведь забивать! Во второй половине все перевернулось, а Германия к этому оказалась уже не готова.

На мой взгляд, у немецкой сборной слабовата линия обороны. Если команда и пройдет дальше, то за счет весьма мощной полузащиты. Конечно, я желаю этого своим соотечественникам. Там у меня остаются друзья, с которыми мы постоянно на связи. В первую очередь это Нойер и Зюле, вместе с которыми я играл.

Выбрал бы я на месте Флика другой состав? Возможно, справа в обороне у меня бы действовал Керер, в центре — Зюле. И я бы чуть больше рисковал в атаке, выпустив забивного форварда Фюллькруга из «Вердера».

Мануэль Нойер. Фото Reuters

Думаю, после этого поражения слово должны взять лидеры. Многие говорят об отсутствии Хуммельса. Но есть Нойер, Киммих, другие опытные ребята, которые должны ударить кулаком по столу. Футболисты обязательно должны собраться все вместе и обсудить ситуацию. В оставшихся двух матчах надо выходить с максимальным настроем.

При этом понятно, что будет сложно. Испания оставила очень мощное впечатление в первом туре, разгромив Коста-Рику, — 7:0.

Эта сборная вполне может выиграть турнир. Для меня команда Луиса Энрике — главный фаворит ЧМ-2022 наряду с Бразилией и Францией. Скорее всего, победителя придется искать среди этих трех сборных. Но не будем торопиться. Футбол хорош своей непредсказуемостью, а только-только начался второй тур. Все самое интересное — впереди!