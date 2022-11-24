«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022

Что пишут о победе Японии и протестах против ФИФА.

Третий день ЧМ-2022 запомнился неожиданным поражением сборной Германии от Японии (1:2) и скандалом из-за капитанской повязки. Об этом и многом другом — в дайджесте мировых СМИ.

Bild: «В праве ли ФИФА запретить специальные повязки?»

Самым обсуждаемым поступком среды в мировой прессе стал жест сборной Германии: на командном фото футболисты показательно закрыли рты руками, выразив протест против запрета ФИФА на особенные повязки с надписью One Love. Эта кампания направлена против любых форм дискриминации и за то, чтобы поддержать инклюзивность.

Правда, футболисты все же нашли выход и использовали радужную расцветку на бутсах.

Бутсы футболистов сборной Германии в матче против Японии на ЧМ-2022. Фото Reuters

Как сообщил Bild представитель Немецкого футбольного союза Штефан Симон, организация уже направила в CAS (Спортивный арбитражный суд) апелляцию. «ФИФА запретила нам использовать символ разнообразия и прав человека. Нас пугали штрафами и спортивными санкциями. Немецкий футбольный союз пытается выяснить, является ли такое решение ФИФА законным», — сказал Симон. Также он заявил, что Германия надеется вернуть радужную повязку ко второму матчу группового этапа против Испании.

Из-за решения ФИФА Немецкий футбольный союз потерял одного из своих ключевых спонсоров — сеть розничной торговли REWE. Все из-за того, что компания не хочет ассоциироваться с ФИФА и ЧМ-2022. «Поведение ФИФА абсолютно неприемлемо, — сказал исполнительный директор REWE Линоэль Соук. — Мы выступаем за разнообразие, а футбол — и есть разнообразие». Подобная ситуация, по слухам, может сказаться и на других спонсорах Немецкого футбольного союза, среди которых adidas, Lufthansa и Volkswagen.

«Рад, что Немецкий футбольный союз пытается защитить себя от махинаций Джанни Инфантино. Мы уже понесли большой ущерб, в том числе и репутационный», — сказал бывший президент Немецкого футбольного союза Тео Цванзигер.

ESPN: «Японии по силам дойти до четвертьфинала»

Американское издание рецензирует победу Японии через заявление главного тренера сборной Хадзиме Мориясу, который уверял, что его команде по силам дойти до четвертьфинала ЧМ.

«После победы над Германией эта планка выглядит уже не такой недостижимой, как раньше, — написал журналист ESPN Габриэль Тан. — Возможно, японцам помогло то, что многие игроки сборной выступают в бундеслиге и знакомы с местным футболом. Но считать это главным фактором победы было бы нечестно по отношению к духу, который продемонстрировала сборная, оказавшись прижатой к стенке в первом тайме. Именно он может помочь японцам дойти до четвертьфинала».

Футболисты сборной Японии радуются победе над Германией в матче ЧМ-2022. Фото AFP

Der Spiegel: «Мы снова летим в пропасть»

Журналист Der Spiegel Маркус Крамер разнес игру сборной Германии. «Перед стартовым свистком команда пыталась выделиться с помощью красивых жестов и выражая протест ФИФА. Но теперь наши перспективы на чемпионате мира под угрозой: подвела реализация и ужасная оборона. Мы снова летим в пропасть», — написал Крамер.

Другой автор издания, Ян Гебель, остался недоволен решением Флика заменить Илкая Гюндогана. «Мы проиграли в тот момент, когда Гюндоган ушел с поля», — уверен Гёбель. По мнению журналиста Der Spiegel, худшим игроком стал защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек.

Наконец, издание вспоминает, что сборная Германии проиграла свой первый матч и на турнире в 2018 году. Тогда немцы уступили сборной Мексики и в итоге не вышли из группы, заняв последнее место. Следующий матч у сборной Германии в Катаре — против испанцев, которые крупно обыграли Коста-Рику.

El Pais: «Испания провела идеальный матч»

Разгром Коста-Рики (7:0) стал самой крупной победой Испании на чемпионатах мира: прошлый рекорд был установлен в 1998 году, когда испанцы обыграли Болгарию 6:1.

«Испания провела идеальный матч», — уверен журналист El Pais Хорди Кихано. По мнению автора, команда показала себя с лучшей стороны и является одним из претендентов на чемпионство. Ведь такой старт турнира стал возможен несмотря на то, что в стартовом составе не было чистого нападающего, а в центре обороны вышел номинальный опорник Родри.

Альваро Мората вместе с партнерами празднует гол в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022. Фото AFP

Sport HRT критикует Хорватию за ничью с Марокко

Разочарование дня — матч Марокко — Хорватия (0:0). Бывший игрок сборной Югославии Томислав Ивкович разнес хорватов за игру и результат: «Думаю, сегодня на поле было недостаточно футболистов, нацеленных на победу. Мы не вели себя как фавориты, не контролировали ход встречи. Наверное, мы все переоценили индивидуальные качества наших игроков».

В обзоре матча издание отмечает: Хорватия ничего не смогла противопоставить Марокко, а слабая реализация объясняется соответствующей формой атакующих игроков.