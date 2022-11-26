Самый недооцененный нападающий планеты. Совсем скоро Жиру может стать по-настоящему великим

Трудная история Оливье.

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема пропускает чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы — и это большая потеря для сборной Франции. Нападающий «Реала» должен был стать одной из главных звезд турнира и козырем французов в борьбе за защиту титула. Повреждение Бензема больно ударило по сборной, но больше в имиджевом плане, чем в игровом.

Дело в том, что у Франции есть форвард, готовый давать тот же результат на высочайшем уровне. Это Оливье Жиру, 36-летний нападающий «Милана», который отказывается стареть. Француз прекрасен в этом сезоне — забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 22 матчах. Но главное — прекрасно знаком с партнерами по атаке сборной Мбаппе и Гризманном, ведь именно эта связка выиграла для Франции ЧМ в 2018-м, когда Бензема все еще находился в бане у Дидье Дешама.

И в Катаре Жиру уже показал, что о потере Бензема французам сильно переживать не стоит. В первом же матче турнира Оливье оформил дубль в ворота Австралии. Тем вечером он стал самым возрастным автором гола в истории сборной и теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров «Трехцветных» за всю историю (51 гол). И не с кем-нибудь, а с самим Тьерри Анри!

В этом парадокс Жиру, форварда, который по-настоящему раскрылся лишь в 26 лет и большую часть карьеры оставался в тени более звездных партнеров. При этом сейчас уже очевидно, что Оливье — Футболист с большой буквы. Француза недооценивают на протяжении всей карьеры, это признал и объяснил он сам в январе 2021 года:

«Нет таких людей, которых хвалили бы все. Это часть футбола, часть игры. Некоторые хотят играть с другими футболистами, и я, с учетом своего опыта, принимаю это. Иногда меня недооценивали, но самое главное — цифры. Для нападающего это важно. Я не сдамся, пока я буду полезен команде, и заставляю свою семью гордиться собой».

Оливье Жиру с партнерами по сборной. Фото AFP

Чем так полезен Оливье помимо голов

Жиру перешел в свой первый топ-клуб только в 26 лет. Оливье поздно раскрылся — прорывным стал чемпионский сезон с «Монпелье» в сезоне-2011/12. Жиру был одной из звезд той сенсационной команды, став лучшим бомбардиром команды с 21 голом в активе. А ведь в предыдущем сезоне Оливье играл в лиге 2, втором по силе дивизионе страны!

Арсен Венгер поверил в нападающего и оформил его трансфер в «Арсенал» за 12 миллионов евро. Цена отражала статус Жиру на тот момент — рискованно приобретать уже не самого молодого нападающего, проведшего всего один сильный сезон на высоком уровне. Но Венгер поставил на Оливье после ухода Робина ван Перси. И не прогадал — в 253 матчах за «канониров» у Жиру 105 мячей и 41 голевая передача. После ухода Венгера Оливье конкурировал с более звездными Обамеянгом и Ляказеттом, но все равно держал уровень и оставался в обойме.

В январе 2018 года 32-летний Жиру перешел в «Челси». Здесь был скорее игроком подмены, так что перед ЧМ в России его статус в сборной был под большим сомнением. Но Дешам доверился ветерану, и тот снова не подвел. Оливье не забил на том турнире, но проделал выдающийся объем работы для облегчения жизни партнеров. Этим он славится всю карьеру — в первую очередь Жиру любят за стремление играть на партнеров и желание выполнять черновую работу на поле.

«Жиру очень полезен для всей команды, — говорил про Оливье Антуан Гризманн. — Он берет на себя двух центральных защитников и опорника. Это создает свободу всем креативным игрокам».

А вот слова после победы над Австралией: «Оливье, забивает он или не нет, остается важнейшим игроком для нас. Он приносит нам пользу. Мы пытаемся создавать для него наилучшие условия, чтобы у него были хорошие моменты. Надеюсь, мы сможем помочь ему побить рекорд Анри».

Мбаппе выиграл от действий Жиру не меньше, чем Гризманн: из-за того, что центральные защитники были слишком сфокусированы на Жиру, расстояние между ними и крайними игроками обороны было намного больше, чем обычно, потому у Килиана была возможность врываться в эти зоны на своей сумасшедшей скорости.

По оборонительным действиям в среднем за 90 минут Жиру превосходил даже центральных защитников Варана и Юмтити. Этот факт — подтверждение отличного прессинга французов, важной частью которого являлся Оливье.

Оливье Жиру. Фото AFP

На пороге великого достижения

Перед сезоном-2020/21 Жиру хотел покинуть «Челси», чтобы получать больше игрового времени и поехать на Евро-2020. Но «синие» его не отпустили — в итоге нападающий сидел на скамейке запасных и получал очень мало игрового времени. Но все изменилось в Лиге чемпионов — сначала Оливье забил победный гол «Ренну» на 91-й минуте после выхода на замену и вывел «Челси» в плей-офф. А в следующем туре оформил покер в ворота «Севильи» и стал первым игроком в истории «Челси», забившим четыре мяча в одном матче ЛЧ.

Скоро Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку, а сменивший его Томас Тухель с первых же матчей начал ставить Жиру в стартовый состав. Оливье вышел в основе и на игру с «Атлетико», в котором оформил чудо-гол, выведший команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, которую «Челси» в том сезоне итоге выиграет.

Летом 2021-го Жиру перешел в «Милан», чтобы конкурировать с Ибрагимовичем. Но Златана замучили травмы, потому Оливье вновь обнаружил себя в роли основного форварда топ-клуба. 11 голов в сезоне-2021/22, в том числе важнейшие мячи «Интеру», принесли «Милану» долгожданное скудетто.

А ведь всего за сезон до этого Жиру обидно поехал на Евро-2020 в роли запасного, хотя стал лучшим бомбардиром своей сборной в отборочном турнире. В этом и есть весь Оливье — он никогда не сдается и готов бесконечно жертвовать собой ради команды. С его стилем игры голы скорее приятный бонус к проделываемой работе. Но Жиру доказал, что он не только работяга, но и большой бомбардир. И в матче с Данией он может окончательно утвердиться в этой роли, если забьет очередной гол, который сделает его единолично лучшим бомбардиром в истории Франции.

«Это большая гордость и честь быть рядом с Анри в списке бомбардиров сборной Франции, — сказал Жиру после дубля Австралии. — Однако все это — лишь хорошо проделанная работа, коллективная заслуга. Я просто стараюсь хорошо завершать старания ребят. Конечно, держу в уме, что должен забить как можно больше, но для меня это не самоцель. Есть ли у меня послание для Анри? Тити, берегись, я иду!»