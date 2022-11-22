Франция на защите титула. Без Бензема, с новой полузащитой и надеждой на Мбаппе

Рассуждаем о перспективах действующих чемпионов мира.

Эксперименты в Лиге наций

В истории было всего два случая, когда действующему чемпиону мира удавалось отстоять свой титул. Италии — в 30-х годах прошлого века и великой Бразилии — в 1958-м и 1962-м. Кроме того, до финалов добирались Аргентина-1990 и Бразилия-1998.

И уже исходя из этой статистики, непросто поверить в новый триумф Франции. Даже Дидье Дешам, который после турнира в Катаре может уступить свой пост Зинедину Зидану, в очередной раз напоминает прописную истину: «Победить на высшем уровне сложно, но еще тяжелее сохранить за собой титул».

И это не дежурные фразы, скорее характерные для дипломатов, а отражение объективной реальности, где все совсем не радужно. Хотя после объявления состава трехцветных максимум внимания был сконцентрирован на том, чем Франция должна гордиться. А именно — на выборе атакующих игроков, где можно сформировать две практически равноценные тройки форвардов.

Мбаппе, Жиру, Гризманн, Коман, Дембеле — это же та самая приятная для тренера головная боль. Вот только в этом списке должно было быть еще две фамилии. И если вылет из заявки Нкунку можно было пережить, то новая травма Бензема — настоящая спортивная трагедия. Как сборной, так и персонально обладателя «Золотого мяча», который был отлучен от национальной команды на несколько лет и теперь уже точно не станет чемпионом мира.

Карим Бензема. Фото Reuters

Так на смену восторгу пришла тревога. То чувство, которое прежде характеризовало ситуацию в средней линии, где нет понимания, какой пазл сложится у Дешама из имеющегося набора. Тем более там нет ключевых фигур ЧМ-2018 — двужильного Канте, универсального Матюиди и Погба, который в сборной всегда показывает свой лучший футбол.

Впрочем, это не тот случай, когда проблемы подобны свалившемуся на голову снегу. Они были известны, и Дешам в Лиге наций активно экспериментировал, используя схему с тремя центральными защитниками. Похоже, этот вариант был опробован как один из вариантов маскировки уязвимости опорной зоны. Только назвать его успешным нельзя, поэтому, объявляя состав на чемпионат мира, главный тренер дал понять: сборная возвращается к квартету защитников.

Надежда на Мбаппе?

В общем-то, это логичное решение, так как снова в строю выбывавшие из-за травм Варан и Кунде. А какое будет выбрано сочетание в центре поля — вопрос. Есть также наигрывавшийся в течение года вариант 4-3-3, где середина насыщалась количественно. Но некоторые эксперты предполагают, что Дешам вернется к принесшим титул в России асимметричным 4-2-3-1.

Это расстановка, где Гризманн располагался чуть глубже выдвинутого на острие Жиру. Мбаппе атаковал с фланга, а слева действовал в большей степени заточенный на разрушение Матюиди, который при переходе в оборону мог как закрыть бровку, так и опуститься в центр, ситуативно увеличивая число хавбеков до трех. Но есть ли игроки подобного склада в нынешней команде?

Килиан Мбаппе. Фото AFP

С определенным оговорками такая роль может быть доверена марсельцу Гендузи или набравшему хорошую форму Рабьо. Что до разрушителей, то здесь наиболее вероятным видится сочетание Тшуамени — Фофана. В их пользу сыгранность времен выступлений в «Монако», причем там эта парочка закрывала центр вдвоем, и отчасти стиль монегасков похож на сборную.

Возможно, и сам Дешам еще не принял окончательного решения, а его замыслы мы увидим только в стартовом матче с Австралией. Он во многом станет определяющим, потому что уже против структурной и стабильной Дании будет не до экспериментов. Тем более соперники изучили друг друга, обменявшись победами в Лиге наций.

Но если Франция не просто успешно преодолеет групповой этап, а еще и нащупает идеальные сочетания игроков, в плей-офф чемпионы мира могут пройти далеко. Лишь бы не подвел Ллорис, повторивший рекорд Тьерри Анри и приехавший на свой четвертый чемпионат мира. В клубе ветеран периодически чудит, и с Меньяном на последнем рубеже было бы спокойнее.

Разве что звезды атаки все возможные ляпы компенсируют у чужих ворот. Теперь — без Бензема — все внимание обращено на Мбаппе. Тем более совсем недавно он говорил, что в сборной у него больше свободы, чем в клубе. Самое время доказать это, выйдя из парижской тени Месси и Неймара.

Состав сборной Франции на ЧМ-2022

Вратари: Юго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жуль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба — «Марсель»), Адриан Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).