«Берегитесь, скоро я стану мужчиной». Новый герой Нидерландов снимался в рэп-видео и мечтает о «МЮ»

Коди Гакпо пока оправдывает авансы.

Второй игровой день на ЧМ-2022 — день тех, кто попадал во многие списки потенциальных открытий турнира. Англичане Джуд Беллингем и Букайо Сака положили начало разгрому Ирана. Но полузащитники «Боруссии» Д и «Арсенала» соответственно и так давно на слуху. Беллингем в свои 19 лет капитанит в Дортмунде, а 21-летний Сака был в заявке англичан на ЧЕ-2021, где играл в финале и допустил решающий промах в послематчевой серии пенальти, а сейчас проводит впечатляющий сезон в «Арсенале».

А затем одним из главных героев стал голландец Коди Гакпо, забивший победный мяч в ворота очень прилично смотревшегося Сенегала. 23-летнего атакующего игрока тоже многие называли в числе тех, кто может здорово проявить себя на чемпионате мира, но его фамилия куда меньше на слуху, чем того же Саки и Беллингема. Скорее всего, потому, что Гакпо выступает в чемпионате Нидерландов. Да еще и за ПСВ, который играет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Как видим, далеко не самые лучшие отправные точки для роста хайпа вокруг.

Тем не менее именно Гакпо, а не кто-то из звезд «Аякса» был признан в прошлом сезоне лучшим игроком чемпионата Голландии. ПСВ занял второе место, а выходивший на поле с капитанской повязкой полузащитник выбил 25 очков по системе «гол+пас» (12+13) в 27 матчах.

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо забивает мяч в ворота Сенегала. Фото Global Look Press

Важную роль в восхождении Гакпо сыграл Рууд ван Нистелрой. Знаменитый бомбардир в 2016 году вернулся в ПСВ, где когда-то сделал себе имя, и начал работать тренером нападающих в молодежной команде до 17 лет — там как раз играл Коди. Ван Нистелрой продолжал и дальше работать с этими ребятами, и Гакпо не скрывает, что многому у него научился, пусть он и не классическая «девятка», какой был его тренер.

Когда ван Нистелрой этим летом возглавил уже первую команду ПСВ, статистика Коди стала еще более впечатляющей: «12+14» в 19 играх за команду из Эйндховена в чемпионате Нидерландов и Лиге Европы.

Следующим летом он рассчитывает последовать примеру своего наставника и оказаться в «Манчестер Юнайтед». Разговоры об этом ведутся всю осень. В последний день трансферного окна «Лидс» предпринял попытку переманить Гакпо к себе и послал в Эйндховен частный джет со спортивным директором Виктором Ортой. Но в Англию он вернулся один. Форвард мечтает о Лиге чемпионов, так что предложение «Лидса» его не особенно заинтересовало.

Коди всегда был амбициозным парнем. Уроженец Эйндховена с шести лет занимался в академии ПСВ, а когда ему было 16, снялся в клипе рэпера Dio. Композиция называлась De Man, то есть «Мужчина». Лирический герой много и тяжело вкалывает и в конце концов приходит к успеху. Видеоряд был соответствующим — качалка в спортзале, борьба на поле под дождем, изнуряющие тренировки и все таком духе. В одном из последних кадров Гакпо стоит в вечернем свете, глядя вверх на стадион «Филипс», где играет ПСВ — место, куда он мечтает попасть.

«Я все еще делаю то, что умею лучше всего,

Берегитесь, скоро я стану мужчиной".

Мечта сбылась через два года — в феврале 2018-го 18-летний Гакпо дебютировал в первой команде ПСВ.

«Знаете, я вырос в Стратуме — это рабочий район Эйндховена. Я — обычный городской парень, я всегда болел за ПСВ. Раньше у меня в комнате висели плакаты с изображением игроков — Аруны Коне, Джефферсона Фарфана и Ибрагима Афеллая. Теперь, когда ко мне в центре города подходят ребята и просят автограф или фото, я никогда не отказываю — хорошо помню, как недавно сам был таким же», — рассказывал Гакпо.

В матче с Сенегалом он играл в центре полузащиты, потом выдвинулся вперед, а победный гол забил головой, откликнувшись на подачу с фланга. Но вообще-то основная позиция Гакпо на поле — левый вингер, а поскольку он правша, то один из любимых приемов — смещение в центр и удар по воротам. А 46-й размер ноги делает траекторию полета мяча еще более сложной для вратаря.

«Это то, что я часто тренирую. Классно, когда что-то такое получается во время матча, тогда вся работа окупается. В матче я всегда проверяю, правильный ли момент для удара. Как соперник? Лучше отдать пас или проходить самому? Но когда я вижу, что есть свободное пространство, я делаю все сам. И если я хорошо ударю по мячу, то сразу знаю: если у вратаря не очень хороший день, он влетит в угол», — говорил Гакпо.

Отец Коди родом из Ганы, и теоретически он мог бы играть и за эту страну. В 2019-м тогдашний тренер африканцев Джеймс Аппиа приезжал в Нидерланды, чтобы поговорить с несколькими игроками. Имена не назывались, но медиа предположили, что в их числе был и Гакпо, который тогда уже выступал за голландскую молодежную сборную.

«Я наполовину африканец, наполовину голландец. Различия были не очень большими, но, когда я приезжал к друзьям, всегда замечал, что в нашем доме все немного по-другому. Африканское воспитание немного строже. Когда я был молод, мне это не очень нравилось, но, оглядываясь назад, могу сказать, что это было правильно. Я благодарен своим родителям за это. Что касается отца, то я никогда не был на его родине в Гане. Мне жаль, там живет часть моей семьи, и мне интересно посмотреть на место, где вырос мой отец», — рассуждал о своих корнях Гакпо.

После матча с Сенегалом есть ощущение, что этот сезон и этот чемпионат действительно могут стать для него прорывными. После такого мечта о «Манчестер Юнайтед» должна стать ближе.