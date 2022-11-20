Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира

Есть однозначный фаворит.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

Кто станет чемпионом: —Аргентина. Соглашусь с нашим титулованным колумнистом Дмитрием Аленичевым — пора уже Лионелю Месси взять главный титул мирового футбола. На мой взгляд, у нынешних «альбиселесте» есть для этого все: грамотный тренер, сплав молодости с опытом, ставшая в последние годы прочнее обороны, блестящая атака и, конечно, лидер-мегазвезда.

Кто станет лучшим игроком: —Месси. Если исходить из того, что Аргентина — чемпион, то футболист номер один — ее главный игрок.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — Никакая. С одной стороны, средний уровень нынешнего финального турнира нельзя назвать запредельным, аутсайдеров хватает. С другой, в условиях, когда на подготовку оставалась всего неделя, на первый план выйдет индивидуальное мастерство представителей топ-команд — как минимум, за счет него все они пройдут в плей-офф.

Какая сборная станет открытием турнира: — Сербия. Просто надеюсь на это и верю в наших братьев.

Матч, который больше всего жду: —Катар — Эквадор. Эта игра откроет настоящий праздник футбола, которыми для меня с детства были чемпионаты мира — даже если в них не участвовала наша сборная или «любовь номер два» Италия.

За кого будете болеть: — Руси и Срби- браћа заувек!* Добавить нечего.

* Русские и сербы братья навсегда (серб.)

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

Кто станет чемпионом: — Аргентина. Не из-за Месси, а потому что наконец собралась сбалансированная мощная команда. Ну и будет красиво, если Лео все-таки к концу карьеры станет чемпионом мира.

Кто станет лучшим игроком: — Мбаппе. У парня уникальные данные. К тому же травмировался Бензема, так что игра французов должна быть заточена под Килиана.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — Англия. Эта команда умеет не оправдывать ожидания. А они, конечно, велики, учитывая, что у англичан самый дорогой состав на ЧМ.

Какая сборная станет открытием турнира: —Уругвай. Эту сборную и так не относят к аутсайдерам, но думаю, она может забраться очень высоко.

Матч, который больше всего жду: — Германия — Аргентина. Встреча команд, за которые буду болеть.

За кого буду болеть: - Кроме Аргентины и Германии, о которых сказал выше, за Сербию. За Аргентину из-за Месси, да и в целом сборная симпатична. В Германии я прожил год, не чужая для меня страна, там много знакомых из футбольной сферы. Ну а сербы — братушки.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

Кто станет чемпионом: — Бельгия. Да, золотое поколение на спаде и рискует не выиграть ни одного крупного турнира. Мне это кажется немного несправедливым. Да и состав у бельгийцев еще ого-го! Даже с учетом полуживого Азара. Вкупе с огромным опытом нынешнего состава (и в случае если в строй вернется Лукаку) этого может хватить для успеха.

Кто станет лучшим игроком: — Есть подозрение, что Бразилия может навести шуму на этой вечеринке, потому ставлю на Неймара. Да, Месси хорош, но бразилец в этом сезоне за «ПСЖ» тоже волшебен. Да и сборная у него уж точно не слабее.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: —Большие проблемы могут возникнуть у Хорватии. Если эту сборную отнести к числу топов за ее выход в финал прошлого первенства. В одном квартете помимо Бельгии Марокко с очень серьезным составом и потенциальное открытие мундиаля Канада. А вот у хорватов уже нет ни Ракитича, ни Манджукича, а звезд схожей величины в составе не появилось.

Какая сборная станет открытием турнира: — Марокко. Зиеш, Хакими, Мазрауи, Буну, Эн-Несири — неплохой составчик для команды, на которую вряд ли кто-то будет ставить большие деньги. Как по мне, Марокко — вообще сильнейший представитель Африки на турнире, учитывая травму Мане.

Матч, который больше всего жду: — Германия — Испания. С точки зрения качества футбола это должен быть лучший матч группового этапа.

За кого буду болеть: — Как любитель поностальгировать о временах барселонской тики-таки — за Испанию. Тем более состав у Энрике сейчас молодой, интригующий и невероятно перспективный.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

Кто станет чемпионом: — Бразилия. Есть ощущение: в ближайший месяц будет зажигать Латинская Америка. Кто может выстрелить от Европы? Франция слабее, чем на ЧМ-2018, Англия с убийственным составом снова будет играть уныло — максимум на 1:0. Не сомневаюсь, что далеко пройдет Испания, но это точно не претендент на золото.

Кто станет лучшим игроком: — Победа Месси — вот идеальный сценарий (особенно на фоне интервью Роналду, которое, уверен, ударит по Португалии), но Аргентина настолько некрепкая, что, боюсь, все снова сломается в последний момент, когда Кубок мира будет максимально близок.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — Португалия. Все убеждены: после разгромного интервью Роналду приехал в Катар сверхмотивированным. Но такие вещи сказываются на психологии. А учитывая, что речь идет о Криштиану — взрывной волной накроет всю команду. Вот увидите: пока у Португалии все будет получаться, проблемы не вылезут наружу. Но после первой неудачи (незабитый пенальти, пропущенный мяч в концовке или спорное судейское решение) начнется шоу. Очень надеюсь, что Португалия пройдет как можно дальше и мы увидим последнее противостояние Роналду и Месси. Но обычно карма такого не прощает — своим интервью Криштиану разрушил карьеру в «МЮ», имидж и атмосферу в раздевалке сборной.

Какая сборная станет открытием турнира: - Дания. Год назад они зажгли на Евро и ураганно отобрались на ЧМ-2022 — надеюсь, в Катаре команда тоже будет в форме. Единственное, разрывать нужно с первого же матча — если финишировать на втором месте в группе, то в 1/8 почти наверняка попадется Аргентина. Так что нужно сразу готовить себя к сенсации, скидывать Францию и выходить с первого места. Вот увидите, Дании это по силам!

Матч, который больше всего жду: — Бразилия — Аргентина.

За кого буду болеть: - В Катар не поехала ни Россия, ни Италия, а значит, это будет первый чемпионат мира, на котором мне совершенно не за кого болеть. Поболею за Лео, но практически не сомневаюсь — всех разнесет Бразилия.

Игорь Рабинер, обозреватель

Кто станет чемпионом: — Аргентина. Ну очень хочется, чтобы карьера Месси увенчалась самым великим титулом. И команда кажется сбалансированной, какой давно уже не была. И мне очень хочется первого финала в истории между Аргентиной и Бразилией.

Кто станет лучшим игроком: — Месси. После ответа на первый вопрос у меня нет выбора!

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — Португалия. Старый Криштиану с обостренным эго будет тянуть одеяло на себя в стремлении «умыть» «МЮ» и тен Хага. Нарушится баланс, а вытягивать матчи в одиночку нынешний Роналду уже не готов.

Какая сборная станет открытием турнира: — Катар. Хозяева пойдут по пути России-2018. Последние международные турниры на это уже прозрачно намекали.

Матч, который больше всего жду: — В группе — Уругвай — Португалия, Германия — Испания, Франция — Дания (несмотря на то, как они сыграли в России; дважды снаряд в одну воронку не падает), Англия — США, США — Иран. А вообще — финала Аргентина — Бразилия!

За кого буду болеть: - Почему-то душа здесь лежит к южноамериканцам — Аргентине, Бразилии и Уругваю. А дальше — футбол покажет!

Владислав Зимагулов, корреспондент

Кто станет чемпионом: —Аргентина. Эта команда подходит к ЧМ сильнее, чем четыре года назад, а вокруг Лео Месси поколение сильных игроков: Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Дибала, де Пауль, Тальяфико, Акунья. У команды уже есть победный опыт в Кубке Америки.

Кто станет лучшим игроком: — Месси. Фактор Месси должен стать определяющим. Четыре года назад Аргентина вылетала от мощнейшей Франции в Казани: тогда видел, как Лео стоял в центре поля минут десять и долго осознавал, что это всё. Месси тогда был 31, и наверняка были мысли — сможет ли он в 35 вывезти еще один большой турнир, реально ли это? Сегодня все иначе: Лео в невероятной форме, подходит к своему последнему турниру на другом уровне мотивации. Больше шансов выиграть трофей уже не будет, сравняться с Марадоной уже не получится. Плюс к роли Месси и качественному составу добавим роль тренера Скалони.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — Португалия. Токсичность Роналду в такой тяжелой группе с Уругваем, Ганой и Южной Кореей может способствовать к тому, что Португалия станет главным провалом турнира.

Какая сборная станет открытием турнира: — Открытием для широкой публики может стать Канада. Там подобралось классное поколение игроков, которые могут наделать шума. Если Канада выйдет из группы и вылетит в 1/8, это уже будет успехом.

Матч, который больше всего жду: — Аргентина — Мексика. Самый ожидаемый матч группового турнира для большинства — наверняка топ-афиша Испания — Германия. Но думаю, что матчи Аргентины с Мексикой или Бельгии с Канадой будут веселее и зрелищнее.

За кого буду болеть: — На всех чемпионатах мира, где нет России, болею за Францию — еще со времен Анри, Зидана, Бартеза и Тюрама. Жаль, что ЧМ пропустит Карим Бензема, который не был частью сборной и в 2018-м. Интересно, как команда справится с потерями, вывезет ли команду Мбаппе, который остается главной надеждой Франции.

Андрей Кузичев, корреспондент

Кто станет чемпионом: — Доминирование Европы откровенно наскучило, так что пришло время Южной Америки. И конкретно Аргентины, где есть не только всей карьерой заслуживший титул Месси, а настоящая команда. Второе даже важнее.

Кто станет лучшим игроком: — Если Аргентина станет чемпионом, то лучшим игроком — Месси.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: — На групповом этапе провалов от топ-сборных не жду. Расклады везде в их пользу, однако в зоне риска Португалия. Ее группа — с Ганой, Кореей и Уругваем — довольно ровная, и закрутиться все может по самому непредсказуемому сценарию.

Какая сборная станет открытием турнира: - Поставлю на Эквадор, который провел очень яркий отборочный цикл. Молодая, задорная и очень быстрая команда. Если не перегорит в матче открытия и возьмет свое — способна дойти даже до четвертьфинала.

Матч, который больше всего жду: — Понятно, что среди самых ожидаемых матчей большинство коллег выберут игру Испании и Германии. Да, афиша топовая, но мне в групповом турнире интереснее встреча Аргентины и Мексики.

За кого буду болеть: — В отсутствие нашей сборной — как со своего первого сознательного ЧМ-1986 — за Аргентину. Нынешняя команда Лионеля Скалони по духу напоминает ту чемпионскую сборную — наличием крепкого коллектива и великим мастером под десятым номером. К Бразилии тоже неравнодушен, а запасной вариант на случай фиаско южноамериканцев — Франция.

Гоша Чернов, корреспондент

Кто станет чемпионом: — Бразилия. Обычно главный фаворит крупного турнира не выигрывает его, но здесь у Бразилии слишком много преимуществ: звездный состав; мотивированные лидеры в отличной форме; сильный тренер, давно работающий со сборной; турнир проходит в Азии (сборные Южной Америки никогда не побеждали на ЧМ в Европе).

Кто станет лучшим игроком: — Кевин де Брейне. У Бельгии простая группа, из которой она выйдет с первого места. Скорее всего, правая половина сетки окажется легче левой, так что Бельгия вполне способна добраться до полуфинала. Для большинства представителей «золотого поколения» это последний шанс на успех, а де Брейне — лидер этого поколения, который проводит отличный сезон. Думаю, он будет выделяться и в сборной, и в турнире.

Какая топ-сборная не выйдет из группы: —На каждом чемпионате мира кто-то из грандов страшно позорится. Сейчас все шансы есть у Франции: чудовищные кадровые проблемы, много околофутбольных неприятностей вроде «проклятия Мбаппе» от Погба, метания Дешама с тактикой и плохая форма (Франция едва не вылетела из простейшей группы Лиги наций). Кроме того, действующие чемпионы мира уже три турнира подряд не выходят из группы. Да, у Франции легкие соперники, но я напомню, что четыре года назад Германия умудрилась финишировать последней в квартете с Кореей, Швецией и Мексикой.

Какая сборная станет открытием турнира: — На Евро-2020 датчане дошли до полуфинала, и сейчас я снова жду их там — предположу, что Дания с первого места выйдет из группы и будет продвигаться по турнирной сетке вверх. Каспер Юльманн давно тренирует команду, у нее много топ-игроков, в числе которых Кристиан Эриксен. Год назад он пережил остановку сердца прямо во время матча Евро, а сейчас вернулся в основную обойму сборной — уверен, история Эриксена сильно мотивирует датчан на успех.

Матч, который больше всего жду: — США — Иран. В 1998 году эти сборные уже встречались друг с другом на чемпионате мира, и президент Федерации футбола США назвал тот матч «матерью всех игр», а футболисты обеих команд сфотографировались вместе, да еще и с букетами цветов. Тогда обе команды не вышли из группы, зато сейчас сыграют в третьем туре и, может быть, будут оспаривать путевку в плей-офф. Испания — Германия — это ерунда, настоящая рубка будет здесь.

За кого буду болеть: — За большое число голов. Чемпионат мира проходит посреди сезона, а значит, игроки не вымотанные и не уставшие. Поэтому я надеюсь, что качество футбола будет высоким, и жду множество красочных индивидуальных перформансов.