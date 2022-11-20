Криштиану может установить рекорд мира. Мбаппе дороже девяти сборных

В заявках команд, приехавших в Катар, обнаружились любопытные факты.

Звездному португальцу нужен полуфинал

Лучший бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду (117 голов) на полях Катара может переписать на свое имя и рекорд по числу матчей за сборную. Сейчас 37-летний португалец с 191 игрой занимает третье место в истории, уступая только Бадеру Аль-Мутава из Кувейта (196) и Сон Чин Анну из Малайзии (195). Для выхода на первое место в истории португальцу нужно пробиться в полуфинал.

Неподалеку располагаются мексиканец Андрес Гуардадо (178 матчей, 7-е место в истории) и катарец Хассам Аль-Хайдос (169, 14-е место).

В то же время в Катар приехали 16 футболистов, которые никогда не надевали форму сборной в матчах под эгидой ФИФА. Особенно отличился тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал, который включил в заявку троих неопытных футболистов — вратаря Андриеса Нопперта, защитника Джемери Фримпонга и полузащитника Чави Симонса.

Наибольшее представительство — у английских клубов

В связи расширением максимальной заявки до 26 человек на чемпионат мира в Катар приедет 830 футболистов, что является рекордом турнира. Неполные заявки представили только две сборные — Иран, который изначально ограничился 25 игроками, и Сенегал, потерявший из-за травмы свою главную звезду Садио Мане.

Участники чемпионата выступают за команды из 42 стран. Наибольшее представительство на ЧМ-2022 будет иметь чемпионат Англии, делегировавший в Катар 164 футболистов (159 из английских клубов и 5 из валлийских).

Пятерку самых представительных лиг составили пять главных чемпионатов Европы — Англия (164), Испания (87), Германия (81), Италия (68) и Франция (57). Причем каждая из лиг прибавила по несколько игроков по сравнению с прошлым турниром.

А вот российская премьер-лига, занявшая четыре года назад почетное шестое место, сейчас ограничилась всего двумя игроками — хорватом Деяном Ловреном из «Зенита» и камерунцем Муми Нгамале из «Динамо». РПЛ оказалась в одном ряду с чемпионатами Камеруна, Китая, Кипра, Египта, Ганы и Кувейта. Обогнав Колумбию, Венгрию и ОАЭ.

Травмы других вывели «Барсу» в лидеры

Среди клубов лидерство по числу участников турнира захватила «Барселона». В итоговой заявке оказалось сразу 17 сине-гранатовых. На первое место каталонцев вывели две травмы. Сначала заявку сборной Сенегала покинул мюнхенец Садио Мане, а затем Хосе Гайю из «Валенсии» в составе сборной Испании заменил Алехандро Бальде. В результате «Бавария» откатились на вторую строчку — в компанию к «Манчестер Сити». «Горожане» прислали в Катар 16 игроков — ровно столько же, сколько и четыре года назад.

В пятерке лидеров оказались также «Аль-Садд» из Катара (15 футболистов) и «Манчестер Юнайтед» (14). «Реал» на чемпионате мира представят 13 игроков, а «Челси», «Атлетико» и саудовский «Аль-Хиляль» — по 12.

Любопытно, что первое место по числу капитанов сборных в этом году захватил «Тоттенхэм», который представляют англичанин Харри Кейн, француз Юго Ллорис и кореец Сон Хын Мин. По два капитана выступают за «Аль-Садд», «Барселону», «Бешикташ», «Реал» и «Челси».

Между самым молодым и самым возрастным 22 года и 63 дня

По традиции прошлых чемпионатов не обошлось в заявках без отметившего 40-летие вратаря. Правда, в отличие от колумбийца Фарида Мондрагона (ЧМ-2014) и саудовца Эссама Эль-Хадари (ЧМ-2018), отметивший в сентябре юбилей мексиканец Альфредо Талавера на вечные рекорды не претендует. Да и на поле вряд ли выйдет. Среди полевых игроков возрастом выделяются португалец Пепе (второе место), который отпразднует 40-летие в феврале, и бразилец Дани Алвес (четвертое место). Кстати, в десятку ветеранов входит и 37-летний Криштиану Роналду, который занимает восьмое место в общем перечне и четвертое среди полевых игроков.

Любопытно, что самый молодой участник чемпионата Юссуфа Мукоко из сборной Германии отметит свое 18-летие в день старта турнира — 20 ноября. Всего в Катар приехало 18 футболистов, которые не достигли 20-летнего возраста. А трое из них — испанец Педри, американец Юнус Муса и ганец Ибрагим Данлад — отпразднуют юбилей во время чемпионата.

Катар — опытный, Гана — молодая

Хозяева турнира оказались самой опытной командой чемпионата. В среднем игрок из заявки азиатской сборной провел на международном уровне 56,58 матча. Незначительно отстают от катарцев Бельгия (51,54) и лидер прошлого турнира Мексика (49,50).

Самую необстрелянную команду представят в Катаре ганцы (16,85), чуть более опытные составы собрали Марокко (20,04) и Австралия (21,12).

Роналду — Месси — 117:91

Главный бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду начнет чемпионат с 117 голами в активе. Его вечный конкурент Лионель Месси поражал ворота соперников сборной Аргентины 91 раз. До полусотенной отметки добрались также поляк Роберт Левандовски (76), бразилец Неймар (75), бельгиец Ромелу Лукаку (68), уругвайцы Луис Суарес (68) и Эдинсон Кавани (58), англичанин Харри Кейн (51) и серб Александр Митрович (50).

Первое место пока у Маттеуса

Существует вероятность, что в Катаре состоится погоня Месси за рекордом по числу матчей на чемпионатах мира. В группе лидер сборной Аргентины будет бить результаты соотечественников: во втором туре — Хавьера Маскерано, в третьем — Диего Марадоны, а вот в плей-офф возможна атака на лидеров рейтинга. При попадании аргентинцев в четвертьфинал подвинуться придется Паоло Мальдини, в полуфинале будет пройден Мирослав Клозе, а в финале (или матче за третье место) — Лотар Маттеус.

Неподалеку от Месси (19 матчей) располагаются Криштиану Роналду (17), Томас Мюллер (16), Фернандо Муслера (16) и Мануэль Нойер (16), но им до рекорда Маттеуса не добраться никак.

Больше всех голов у Клозе

В бомбардирской гонке из действующих игроков лидирует Томас Мюллер, на счету которого 10 мячей в 16 играх. Теоретически в Катаре он может покуситься на результат партнера по чемпионской команде 2014 года Мирослава Клозе (16 голов). Семь раз отличался ранее Криштиану Роналду, по шесть — Неймар и Лионель Месси.

Нопперт выше Шера на 45 сантиметров

Сразу два сборника доросли до двухметровой отметки. Самый высокий игрок турнира — запасной вратарь сборной Нидерландов Андриес Нопперт остановился 203 сантиметрах, а сербский голкипер Ваня Милинкович-Савич — на 202. Всего сантиметра не хватило до круглой отметки сенегальскому защитнику Пап Абу Сиссе и бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа.

Звание самого маленького игрока чемпионата без борьбы досталось 158-сантиметровому марокканцу Ильясу Шеру. Ненамного перерос африканского хавбека «КПР» катарец Ассим Мадибо (163 см), зато на 165 сантиметрах остановились сразу шесть футболистов.

Самую высокую сборную вновь, как и четыре года назад, собрали сербы. Средний рост игроков балканской команды составляет 187,15 см, самую низкую — мексиканцы (179,08), отобравшие первенство у Саудовской Аравии (179,31).

Семь игроков дороже 100 миллионов

По данным transfermarkt.de, самый дорогой состав собрал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Стоимость его команды оценивается в 1 260 000 000 евро. Бразильцы проигрывают лидерам 120 миллионов евро, действующие чемпионы из Франции — 230 миллионов.

Сборная Саудовский Аравии оценивается в 25,20 миллиона, костариканцы — в 18,75, катарцы — в 14,90.

Из игроков выделяется француз Кильян Мбаппе, стоимость которого оценивается в 160 миллионов евро — дороже девяти команд и вровень со сборной Уэльса. 40 миллионов чемпиону мира уступает бразилец Винисиус Жуниор, 50 — англичанин Фил Фоден. 100-миллионный ценник у немца Джамала Мусиалы, испанца Педри, англичанина Джуда Беллингема и уругвайца Федерико Вальверде.