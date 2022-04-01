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Сегодня, 08:25

Жеребьевка чемпионата мира-2022: где смотреть и во сколько начало трансляции

Определился состав корзин при жеребьевке группового этапа ЧМ-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу.
Фото Global Look Press

В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катар) состоится жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу-2022. Прямая трансляция мероприятия начнется в 19.00 по московскому времени на matchtv.ru.

Отметим, что не все сборные успели провести отборочные матчи на турнир, поэтому на момент сегодняшней жеребьевки будет известно только 29 участников соревнования из 32. Сборная Уэльса сыграет с победителем встречи Шотландия — Украина, а в середине июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ — Австралия, также поборются за выход на ЧМ Коста Рика и Новая Зеландия.

Кто уже отобрался на ЧМ-2022:

Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия.

Корзина 2: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия.

Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Корея и Тунис.

Корзина 4: Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, три победителя плей-офф квалификации: Уэльс/Шотландия/Украина, Перу/Австралия/ОАЭ, Коста-Рика/Новая Зеландия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Подробнее о жеребьевке ЧМ-2022 можно прочитать в специальном материале «СЭ».

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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