Фонти верит, что Роналду сыграет на следующем Евро-2024

Защитник сборной Португалии Жозе Фонти уверен, что Криштиану Роналду будет играть не только на ЧМ-2022 в Катаре, но и на Евро-2024 в Германии.

«Я думаю, что Роналду очень ясно дал понять, что он управляет своим будущим. Думаю, что он чувствует себя очень хорошо физически. Если у него будет возможность побеждать и продолжать играть на самом высоком уровне, он продолжит играть, как и сказал

Никто не знает, что у него на уме. Только он может решать свое будущее. Он хочет продолжать играть по этой причине, я верю, что он будет не только в Катаре, но и на следующем чемпионате Европы", — цитирует ZeroZero Фонти.

37-летний Роналду играет за сборную с 2003 года. На его счету 186 голов и 115 забитых мячей.