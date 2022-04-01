Месси и Роналду могут встретиться только в плей-офф. Гид по жеребьевке ЧМ-2022

Все, что нужно знать про правила, «посев» и корзины.

Особенности жеребьевки

Жеребьевка, которая состоится 1 апреля в Дохе, будет уникальной, ведь к моменту ее проведения известны лишь 29 из 32 участников финального турнира. Еще три сборные, которые приедут в Катар поздней осенью, определятся только в июне.

В Европе доиграют последний стыковой мини-турнир — там Уэльс в финале ждет победителя пары Шотландия — Украина, точные даты матчей будут определены позднее. Кроме того, пройдут два матча в рамках межконтинентального плей-офф. В одном сборная Перу сыграет с сильнейшим в паре ОАЭ — Австралия, в другом — Коста-Рика против Новой Зеландии. Эти матчи запланированы на 13-14 июня.

Кто уже отобрался на ЧМ

Европа: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия, Польша.

Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Африка: Гана, Сенегал, Камерун, Марокко, Тунис.

Азия: Катар (сборная-хозяйка), Иран, Корея, Япония, Саудовская Аравия.

КОНКАКАФ: Канада, Мексика, США.

Корзины и «посев»

Перед жеребьевкой команды были разбиты на четыре корзины по восемь участников в каждой. «Посев» проходил согласно свежему рейтингу ФИФА, который был опубликован 31 марта и учитывал результаты мартовских игр. В первую корзину попали Катар (сборная-хозяйка) и семь лучших сборных рейтинга, во вторую — команды с 8-й по 15-ю позицию, в третью — с 16-й по 23-ю, в четвертую — с 24-й по 28-ю плюс те, кто доотберется на ЧМ-2022 в июньских стыках.

Корзины для жеребьевки ЧМ-2022.

Процедура жеребьевки

Катар как сборная-хозяйка автоматически займет место в группе А под номером 1. Затем будут распределены остальные команды из первой корзины, следом из второй, третьей и четвертой корзин.

В каждой группе не может быть больше одной команды из одной отборочной зоны, за исключением Европы, которая представлена на чемпионате мира 13 сборными. При этом в одной группе может быть не больше двух европейских команд. Таким образом, европейская сборная будет в каждой из восьми групп, а в пяти группах их будет две.

Какие могут быть «группы смерти» и «группы жизни»

Учитывая все названные выше правила и ограничения, мы предлагаем такие варианты:

«Группа смерти»: Бразилия, Германия, Сербия, Камерун.

«Группа жизни»: Катар, Мексика, Тунис, Уэльс/Шотландия/Украина.

Расписание ЧМ-2022

Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Во время группового этапа будет играться по четыре матча в день. Начало — в 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00 по московскому времени в двух первых турах. Матчи последнего тура в группах стартуют в 18.00 и 22.00. На это же время запланировано начало игр стадии плей-офф.

Матч открытия, в котором точно сыграет сборная Катара, состоится 18 ноября в 13.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Бейт».

Стадионы ЧМ-2022

Матчи финального турнира будут сыграны на восьми стадионах. Семь из них построены с нуля специально к чемпионату мира, а один — «Халифа Интернешнл» (на нем пройдет матч за 3-е место) — был реконструирован. Семь из восьми арен оснащены системой охлаждения воздуха. Максимальное расстояние между двумя стадионами — 75 км, минимальное — всего 5 км.