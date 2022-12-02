Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:20

Аспиликуэта опровергает обвинения в специальном поражении Испании от Япони на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта опроверг обвинения в том, что команда намеренно могла проиграть Японии (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Во втором тайме я знал о ходе матча Германии, потому что меня заменили, и я был на скамейке. Если вы посмотрите на последние годы, то мы всегда выкладывались на полную в группах, старались выигрывать каждый матч. Так что мы первые, кто разочарован поражением.

Нельзя контролировать то, что происходит в другом матче, когда ты на поле. Мы знали, что в случае ничьей или победы мы проходим дальше. Это единственное, что от нас зависело», — сказал Аспиликуэта Marca.

Испанцы со второго места попали на Марокко вместо Хорватии в 1/8 финала, а также избежали теоретической встречи с Бразилией в четвертьфинале.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Сесар Аспиликуэта
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Александр Кержаков: «Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация»
Гана — Уругвай: де Арраскаэта увеличил преимущество уругвайцев
ЧМ 2022: Гана не забила пенальти, Уругвай ведет 2:0. Кто выйдет в плей-офф с Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря
«Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева
Корея — Португалия: корейцы сравняли счет в первом тайме
Гана — Уругвай: уругвайцы забили первый гол на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду стал 13-м футболистом, сыгравшим не менее 20 матчей на ЧМ

Гана — Уругвай: Андре Айю не реализовал пенальти
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости