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Сегодня, 18:15

Криштиану Роналду стал 13-м футболистом, сыгравшим не менее 20 матчей на ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче группового этапа ЧМ-2022 против Кореи.

Он стал 13-м игроком, который сыграл не менее 20 матчей на мировых первенствах.

Возглавляет список Лотар Маттеус (Германия, 25 матчей), следом идут Мирослав Клозе (Германия, 24) и Паоло Мальдини (Италия 23).

Ранее на турнире в Катаре этот список пополнил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого на данный момент 22 матча.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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