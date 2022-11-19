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Сегодня, 22:02

Венгер, Клинсманн и Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Известные тренеры Арсен Венгер, Юрген Клинсманн и Альберто Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022, сообщает BBC.

Также в эту группу попали экс-игрок сборной Нигерии Сандэй Олисе, бывший футболист сборной Кореи Ча Ду Ри, экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон и бывший голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер

Эта «группа технического изучения» матчей чемпионата мира 2022 года будет собирать и анализировать данные о проходящем турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
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