Венгер, Клинсманн и Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022

Известные тренеры Арсен Венгер, Юрген Клинсманн и Альберто Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022, сообщает BBC.

Также в эту группу попали экс-игрок сборной Нигерии Сандэй Олисе, бывший футболист сборной Кореи Ча Ду Ри, экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон и бывший голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер

Эта «группа технического изучения» матчей чемпионата мира 2022 года будет собирать и анализировать данные о проходящем турнире.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.