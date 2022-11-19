ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:46

Стало известно, за какими игроками будет следить «Барселона» на ЧМ-2022

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стал известен список футболистов, за которыми будут следить скауты «Барселоны» на предстоящем чемпионате мира-2022.

Как утверждает Mundo Deportivo, главной целью каталонцев является нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау. Также испанский клуб будет наблюдать за игрой защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара и соотечественником Леау — Бернарду Силвой.

Помимо этого, в список блаугранас вошли Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Португалия), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Бельгия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Юри Тилеманс («Лестер», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия), Марко Асенсио («Реал», Испания) и Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.

Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Барселона
0
Читайте также
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как повысить производительность труда в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Венгер, Клинсманн и Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022
Источник: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022
Габулов рассказал, какие сборные проявят себя лучше всех на ЧМ-2022
Юрий Семин рассказал, как клубы РПЛ должны провести перерыв на чемпионат мира в Катаре
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед стартом ЧМ-2022
Жулин считает Бразилию и Францию фаворитами чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов считает сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022

Венгер, Клинсманн и Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости