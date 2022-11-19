Стало известно, за какими игроками будет следить «Барселона» на ЧМ-2022

Стал известен список футболистов, за которыми будут следить скауты «Барселоны» на предстоящем чемпионате мира-2022.

Как утверждает Mundo Deportivo, главной целью каталонцев является нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау. Также испанский клуб будет наблюдать за игрой защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара и соотечественником Леау — Бернарду Силвой.

Помимо этого, в список блаугранас вошли Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Португалия), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд, Бельгия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Юри Тилеманс («Лестер», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Германия), Марко Асенсио («Реал», Испания) и Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.