Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы A
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа A: расписание матчей
20 ноября. 19.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Катар — Эквадор. №1
21 ноября. 19.00. Доха. «Эль-Тумама». Сенегал — Нидерланды. №2
25 ноября. 16.00. Доха. «Эль-Тумама». Катар — Сенегал. №18
25 ноября. 19.00. Эр-Райян. «Халифа». Нидерланды — Эквадор. №19
29 ноября. 18.00. Эр-Райян. «Халифа». Эквадор — Сенегал. №35
29 ноября. 18.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Нидерланды — Катар. №36
Полностью расписание всего ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
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