ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:22

Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы A

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Группа А: расписание матчей.
Фото «СЭ»

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа A: расписание матчей

20 ноября. 19.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Катар — Эквадор. №1
21 ноября. 19.00. Доха. «Эль-Тумама». Сенегал — Нидерланды. №2
25 ноября. 16.00. Доха. «Эль-Тумама». Катар — Сенегал. №18
25 ноября. 19.00. Эр-Райян. «Халифа». Нидерланды — Эквадор. №19
29 ноября. 18.00. Эр-Райян. «Халифа». Эквадор — Сенегал. №35
29 ноября. 18.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Нидерланды — Катар. №36

Полностью расписание всего ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

0
Читайте также
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Прибывшего в Москву президента Кубы встретил гимном военный оркестр
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Фаворитами чемпионата мира назову Бразилию, Аргентину и Испанию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости