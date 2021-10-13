Карпин рассказал, каким неприличным словом назвал себя в разговоре с футболистами сборной России

Главный тренер сборной Валерий Карпин рассказал, как относится к схеме игры в три центральных защитника.

«В конце игры со Словенией мы понимали, что будет большой навал на наши ворота. Будут грузить в штрафную. Тем более что у словенцев вышел высокий нападающий. В последние минуты были прижаты к воротам, поэтому и выпустили центрального защитника. Выход Чистякова, который лучше всех играет головой в нашей лиге, был оправдан. Естественно, когда счет на табло, можно говорить все что угодно.

Примерно то же самое произошло и со словаками. После катастрофического первого тайма хуже быть не могло. Мы мало времени отрабатывали схему «5-4-1?, поэтому Баринов опустился к защитникам, а другие сузились. Эта схема знакома хотя бы чуть-чуть. Многие клубы так играют, это схема не новая. Баринов по моменту опускался и в первом тайме. Это был мой замысел, который я, наверное, не донес. На пресс-конференции я сказал, что я идиот именно поэтому. Футболистам я сказал, что я м***к (чудак на букву м). Они пытались делать все правильно, но не получалось. Я их запутал. Короче, катастрофа. Не было смысла тратить время на замену, когда можно было опустить Баринова», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).

Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.