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Карпин: «Слуцкому не звонили и не предлагали поработать в сборной России»

13 октября, 19:30
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что Леонид Слуцкий мог возглавить национальную команду после отставки Станислава Черчесова.

«Я знаю, что Слуцкому не звонили и не предлагали поработать в сборной России. Леонид Викторович мне об этом сказал. Все остальное — слухи», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, и ушел из клуба.

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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