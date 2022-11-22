В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) рассказала, что заявленная вместимость стадионов чемпионатов мира в Катаре является рекомендуемой для заполнения объектов, поэтому допустимы превышения изначальных значений.

На матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора было объявлено о присутствии на игре 67 372 болельщиков при заявленной вместимости стадиона «Аль-Байт» в 60 000 человек. Также реальные показатели зрителей превышали заявленную изначально вместимость на матчах Англия — Иран и Сенегал — Нидерланды.

В ФИФА уточнили, что вместимость стадиона «Аль-Байт» в Эль-Хауре составляет 68 895 человек. Вместимость арены «Халифа» — 45 857 человек, «Аль-Тумама» — 44 400, «Ахмад бин Али» — 45 032, «Лусаил» — 88 966, «Стадион 974» — 44 089, «Эдьюкейшн сити» — 44 667, «Эль-Джануб» — 44 325.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.