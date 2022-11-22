Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:06

Аргентина — Саудовская Аравия: Месси выйдет в стартовом составе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Родриго де Пауль, Лионель Месси и Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

Сборные Аргентины и Саудовской Аравии объявили составы на матч первого тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Молина, Тальяфико, де Пауль, Гомес, Паредес, Лаутаро Мартинес, Месси, Ди Мария.

Запасные: Армани, Рулли, Монтиэль, Фойт, Акунья, Песселья, Лисандро Мартинес, Родригес, Фернандес, Паласиос, Альмада, Макаллистер, Корреа, Дибала, Альварес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Мальки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, С. Аль-Давсари.

Запасные: Аль-Акиди, Аль Рубайе, Аль-Бреик, Аль-Обуд, Асири, Аль-Абид, Аль-Амри, Аль-Ганам, Н. Аль-Давсари, Аль-Наджи, Аль-Хассан, Бахебри, Маду, Отайф.

Матч Аргентина — Саудовская Аравия состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени. Команды выступают в группе C с Мексикой и Польшей.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Саудовская Аравия

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
1
2
Читайте также
Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Вован и Лексус поговорили с Дудой о ракетном инциденте от имени Макрона
В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Запорожской АЭС
Что происходит с реками в Ингушетии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре
ЧМ-2022: старт Аргентины и Франции. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Франко Камоцци: «Промес был бы полезен Нилерландам на ЧМ-2022»
Аргентина — Саудовская Аравия: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022
Лерой Сане из-за повреждения колена пропустит матч Германия — Япония
«ПСЖ» поддержал Месси перед первым матчем аргентинца на ЧМ-2022: «Сегодня твой день, Лео»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Саудовская Аравия: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на стадионах чемпионата мира в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости