Сергей Терехов: «Сейчас на первом месте стоит результат. Сами хотели по-другому играть»
Защитник Сергей Терехов дебютировал в составе сборной России в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Узнал о попадании в состав на установке перед игрой. За два часа до игры узнал. Приятно, что тренер доверил в таком важном матче. Я уже не такой молодой игрок, так что очень сильных эмоций не испытывал.
Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Теперь нужно ставить новые цели.
Сейчас на первом месте стоит результат. Качество игры не то, которое хотели все видеть. Сами хотели по-другому играть. Но после гола отдали инициативу, чего не стоило делать», — сказал Терехов в эфире «Матч ТВ».
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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