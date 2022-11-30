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Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в конце первого тайма матча ЧМ-2022 против Аргентины отбил пенальти, который исполнял капитан аргентинцев Лионель Месси.

Щенсны — третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира.

Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и другом поляку Яну Томашевскому (1974).

На ЧМ-2022 Шченсны все еще не пропустил ни одного гола, он лучший среди всех вратарей на турнире по сэйвам (16) и предотвращенным голам (5.2 xGoT).

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Войцех Щенсны
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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