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Саудовская Аравия — Мексика: видеообзор матча ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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30 ноября. Саудовская Аравия — Мексика — 1:2.
Фото Reuters

Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022. Встреча прошла на стадионе «Лусаил».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва у мексиканцев голами отметились нападающий Хенри Мартин и полузащитник Луис Чавес. На последних минутах встречи саудиты отыграли один мяч — забил Салем Аль-Давсари.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика — 1:2

Сборная Мексики заняла третье место в группе, а Саудовская Аравия — четвертое. Обе команды не пробились в плей-офф ЧМ-2022.

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