Польша — Аргентина: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Аргентины переиграла команду Польши (2:0) в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022. Встреча проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.

Нападающий Лионель Месси не реализовал пенальти на 38-й минуте. На 46-й минуте полузащитник Алексисом Макаллистер открыл счет, а на 67-й минуте форвард Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев.

Видеообзор матча Польша — Аргентина — 0:2

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф, опередив Польшу, которая вышла в 1/8 финала со второй строчки в группе.